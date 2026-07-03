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3 जुलाई 2026 का राशिफल: शुक्रवार को कुंभ राशि के बढ़ेंगे खर्च, संभलकर बिताएं दिन

शुक्रवार 3 जुलाई 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- आज चंद्रमा की स्थिति 03 जुलाई, 2026 शुक्रवार को मकर राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. आज आपके किसी काम या प्रोजेक्ट में सरकार से लाभ होगा. ऑफिस में महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिकारियों से विचार-विमर्श करेंगे. ऑफिस के कामकाज के लिए बाहर जाना होगा. कार्यभार बढ़ेगा. पारिवारिक मामले में गहरी रुचि लेकर सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे. गृह सजावट में भी रुचि रखेंगे. माता के साथ अधिक निकटता का अनुभव करेंगे. जीवनसाथी के साथ भी चल रहा कोई मतभेद दूर होगा. प्रेम जीवन संतुष्टि से भरा रहेगा. वृषभ- आज चंद्रमा की स्थिति 03 जुलाई, 2026 शुक्रवार को मकर राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में होगा. आज विदेश से अच्छे समाचार पाकर आनंद अनुभव करेंगे. जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, वे तैयारी शुरू कर सकते हैं. प्रवास या धार्मिक स्थान पर जाने का योग है. ऑफिस में काम की अधिकता रहेगी. इस कारण आप थोड़े चिड़चिड़े रह सकते हैं. व्यवसाय के लिए दिन एकदम सामान्य है. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. दोपहर बाद मानसिक स्थिति में परिवर्तन आएगा और आप सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे. मिथुन- आज चंद्रमा की स्थिति 03 जुलाई, 2026 शुक्रवार को मकर राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में होगा. आपको स्वभाव की उग्रता पर अंकुश रखना चाहिए. गलत विचार रखने से नुकसान हो सकता है. अधिक खर्च से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा. परिजनों के साथ तथा ऑफिस के लोगों के साथ मतभेद होने से आप खिन्नता का अनुभव करेंगे. जो व्यक्ति बीमार है, किसी नई उपचार पद्धति या ऑपरेशन के बारे में आज विचार नहीं करना चाहिए. आप धार्मिक प्रवृत्तियों से शांति प्राप्त कर सकेंगे. व्यवसाय के लिए दिन सामान्य है. किसी बड़े निवेश से आपको बचना चाहिए. कर्क- आज चंद्रमा की स्थिति 03 जुलाई, 2026 शुक्रवार को मकर राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में होगा. आज का दिन सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्र में लाभदायक साबित होगा. मौज-शौक के साधन, आभूषण और वाहन की खरीदारी करेंगे. मनोरंजन में समय गुजरेगा. नए व्यक्ति के साथ रोमांचित मुलाकात से सुख का अनुभव होगा. दांपत्यजीवन में प्रेम की अनुभूति होगी. प्रेम जीवन में भी आप सकारात्मक बने रहेंगे. व्यवसाय में भागीदारी से लाभ होगा. ऑफिस में आपका काम समय पर पूरा होने से मन में उत्साह रहेगा. कहीं बाहर जाना हो सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है. सिंह- आज चंद्रमा की स्थिति 03 जुलाई, 2026 शुक्रवार को मकर राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा. आपको मन में उदासीनता और भय का अनुभव होगा, हालांकि घर में सुख- शांति बनी रहेगी. आपकी दिनचर्या अस्त-व्यस्त होगी. परिश्रम करने में आप पीछे नहीं रहेंगे, परंतु उच्च अधिकारियों के साथ अधिक विवाद या चर्चा में नहीं पड़ें. ऑफिस में टारगेट पूरा करने में दिक्कत हो सकती है. व्यापार बढ़ाने की किसी योजना पर अभी काम नहीं करें. आपको धैर्य के साथ दिन गुजारना चाहिए. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन मध्यम फलदायी है. खान-पान में लापरवाही से बचें. कन्या- आज चंद्रमा की स्थिति 03 जुलाई, 2026 शुक्रवार को मकर राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा. आज आपको चिंता और भय परेशान करेगा.पेट सम्बंधी तकलीफ हो सकती है. विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे. अचानक कोई बड़ा खर्च आने की आशंका बनी रहेगी. कार्यस्थल पर आपके काम करने की गति धीमी होगी. आज आप किसी बौद्धिक चर्चा में भाग ले सकते हैं. प्रिय व्यक्ति के साथ मिलना होगा. आप किसी के प्रति आकर्षण अनुभव करेंगे. शेयर बाजार में निवेश से बचें.