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30 मार्च 2026 का राशिफल: सप्ताह का पहला दिन तुला राशि को देगा लाभ

सोमवार 30 मार्च 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- आज अपने गुस्से पर संयम रखें. अस्वस्थता का अनुभव करेंगे. कम सफलता से निराशा पैदा होगी. नौकरीपेशा लोगों को काम ज्यादा होने से थोड़े परेशान हो सकते हैं. संतान के मामले में चिंता पैदा होगी. पेट संबंधी बीमारियों से परेशान होंगे. यात्रा में अवरोध आएगा. सरकारी काम में सफलता मिलेगी. जीवनसाथी से मतभेद रह सकता है. विद्यार्थियों को अतिरिक्त मेहनत करने की सलाह दी जाती है. वृषभ- आप सभी काम दृढ़ आत्मविश्वास और अटल मनोबल के साथ पूरा कर सकेंगे. इस कारण नौकरी और व्यापार में आपकी उन्नति होगी. पिता या पैतृक संपत्ति से लाभ होगा. सरकार अथवा उनके साथ के आर्थिक व्यवहार से लाभ होगा. विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. खेलकूद और कला के क्षेत्र में कलाकारों को अपनी प्रतिभा दर्शाने का मौका मिलेगा. संतान के काम के पीछे खर्च होगा. प्रेम जीवन सकारात्मक रहेगा. मिथुन- आज का दिन अच्छा और लाभदायी होगा. मित्र एवं पड़ोसियों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे. आर्थिक मामलों में आप सजग रहेंगे. कहीं निवेश करने का प्लान कर रहे हैं, तो आज जरा संभलकर ही रहें. आज आपका मन चंचल होने की वजह से विचारों में जल्दी-जल्दी परिवर्तन आएगा. तन-मन में ताजगी का अभाव रहेगा. नए काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है. विरोधियों को आप परास्त कर पाएंगे. आनंद-उल्लास और भाग्यवृद्धि का दिन है. कर्क- आज का दिन मध्यम फलदायी है. मन में किसी बात की ग्लानि होगी. जो भी काम करेंगे, उसमें आपको संतोष नहीं मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा. दांयी आंख में परेशानी होने की आशंका बनी रहेगी. परिजनों से मनमुटाव हो सकता है. आपका मानसिक व्यवहार नकारात्मक रहेगा. कार्यस्थल पर आपका काम अधूरा रह सकता है. विद्यार्थियों को पढ़ने में सफलता नहीं मिलेगी. किसी भी प्रकार की अनैतिक प्रवृत्ति से आज दूर ही रहें. खर्च पर संयम रखें. सिंह- आज किसी काम के संबंध में आत्मविश्वास से त्वरित निर्णय ले सकेंगे. कार्यस्थल पर आपके कार्य करने के तरीकों की प्रशंसा होगी. पिता तथा बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. दोपहर के बाद आपके स्वभाव में क्रोध और व्यवहार में उग्रता रहेगी. इस पर अंकुश रखें. सिर दर्द तथा पेट संबंधी शिकायतें रहेंगी. दांपत्यजीवन में मेल-जोल रहेगा. प्रेम जीवन में संतुष्टि के लिए अतिरिक्त प्रयास करना पड़ सकता है. स्वास्थ्य सुख मध्यम रहेगा. कन्या- शारीरिक और मानसिक चिंता में रहेंगे. इगो के कारण किसी के साथ झगड़ा हो सकता है. आकस्मिक धन खर्च होगा. दांपत्यजीवन में परेशानी आ सकती है. मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य खराब होगा. इस दौरान आपको बाहर जाने या खाने से बचना चाहिए. अधीनस्थ व्यक्ति तथा नौकरवर्ग से परेशानी का अनुभव होगा. कार्यस्थल पर भी आपका काम समय पर पूरा नहीं हो सकेगा. आज ज्यादातर समय मौन रहें और धैर्य के साथ दिन गुजारें.