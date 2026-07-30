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30 जुलाई 2026 का राशिफल: गुरुवार को वृश्चिक राशि का भाग्य देगा साथ, जानें राशियों का हाल

गुरुवार 30 जुलाई 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- 30 जुलाई, 2026 बृहस्पतिवार के दिन मकर राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दसवें भाव में होगा. परिवार में खुशी और संतोष बना रहेगा. आज आप मित्रों और सगे-सम्बंधियों से घिरे रहेंगे. काम या बिजनेस के लिए बाहर जाने की संभावना है. आगामी यात्रा लाभदायक रहेगी. बिजनेस में आप पैसे के साथ-साथ मान-सम्मान भी प्राप्त कर सकेंगे. नौकरी में पदोन्नति मिल सकती है, हालांकि आज दुर्घटना का योग है, संभलकर रहें. वाहन धीरे चलाएं. काम का बोझ अधिक रहेगा. दोपहर बाद किसी बात की चिंता हो सकती है. वृषभ- 30 जुलाई, 2026 बृहस्पतिवार के दिन मकर राशि का चंद्रमा आज आपके लिए नवें भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए मिश्रित फलदायी रहेगा. व्यापारी अपने व्यापार में धन लगाकर नए काम का प्रारंभ कर सकेंगे और भविष्य के लिए योजना भी बना पाएंगे. विदेश से व्यापार कर रहे हैं, तो लाभ की उम्मीद की जा सकती है. नौकरी में कोई नया और मनपसंद काम मिलने से आपको खुशी होगी. किसी धार्मिक स्थल की यात्रा से सात्विकता में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. दोपहर बाद कार्यभार आज कुछ अधिक रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे. मिथुन- 30 जुलाई, 2026 बृहस्पतिवार के दिन मकर राशि का चंद्रमा आज आपके लिए आठवें भाव में होगा. गुस्से की भावना आपको हानि पहुंचा सकती है. बीमार व्यक्ति चिकित्सा या ऑपरेशन ना कराएं. किसी गलत काम से दूर रहें, अन्यथा सम्मान खोने का डर बना रहेगा. किसी से विवाद दूर होने से मन को खुशी मिलेगी. खर्च ज्यादा होने से थोड़े परेशान हो सकते हैं. स्वास्थ्य खराब होगा. मानसिक रूप से आपके मन में हताशा छायी रहेगी. मंत्र जाप और पूजा से आपके मन को शांति मिलेगी. विद्यार्थियों के लिए भी समय थोड़ा मुश्किल है. एकाग्र होने में कठिनाई होगी. कर्क- 30 जुलाई, 2026 बृहस्पतिवार के दिन मकर राशि का चंद्रमा आज आपके लिए सातवें भाव में होगा. आज का दिन मनोरंजन और मौज-मस्ती में व्यतीत होगा. परिजनों या मित्रों के साथ घूमने जाने की जाने की संभावना है. आप अच्छा भोजन ग्रहण करेंगे. सुंदर वस्त्र या नए वाहन खरीदने का योग है. समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. व्यापार में भागीदारी से लाभ प्राप्त कर सकेंगे. नौकरीपेशा लोगों का काम सहकर्मियों के सहयोग से पूरा हो सकेगा. किसी नए व्यक्ति के प्रति आकर्षण का अनुभव होगा. प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. सिंह- 30 जुलाई, 2026 बृहस्पतिवार के दिन मकर राशि का चंद्रमा आज आपके लिए छठे भाव में होगा. किसी बात को लेकर संदेह रहेगा. दैनिक काम विलंब से पूरे होंगे. परिश्रम तो अधिक करेंगे, लेकिन फल कम मिलेगा. नौकरी में संभलकर रहें. साथियों का सहयोग कम मिलेगा. व्यापार में भी बड़े निर्णय लेने के लिए आज का दिन उचित नहीं है. ननिहाल पक्ष से चिंताजनक समाचार आ सकते हैं. शत्रुओं से टक्कर लेना पड़ेगा. उच्चाधिकारियों के साथ संघर्ष टालना उचित होगा. आपको समाज में सम्मान मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. कन्या- 30 जुलाई, 2026 बृहस्पतिवार के दिन मकर राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पांचवें भाव में होगा. आज आप संतान की समस्या से चिंतित रहेंगे. अपच या पेट दर्द की शिकायत रहेगी. विद्यार्थियों की पढ़ाई में विघ्न आएगा. बौद्धिक चर्चा तथा बातचीत में भाग ना लें. प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी. प्रिय व्यक्ति के साथ मुलाकात होगी. थकान अधिक रहेगी. शेयर बाजार में निवेश करने में सावधानी रखें. आज आप ज्यादातर समय आराम करना पसंद करेंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय मध्यम फलदायक है.