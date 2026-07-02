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2 जुलाई 2026 का राशिफल: चंद्रमा ने आज बदली राशि, जानिए आप पर क्या होगा असर

कन्या- 02 जुलाई, 2026 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा राशि बदलकर आज मकर राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पांचवें भाव में होगी. आज आपको किसी भी तरह के विवाद या किसी चर्चा से दूर रहना चाहिए. आपके उग्र स्वभाव के कारण किसी से विवाद होने की आशंका बनी रहेगी. आकस्मिक धन खर्च की संभावना है. विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा. प्रियजन के साथ हुई मुलाकात से मन आनंदित रहेगा. पेट से संबंधित पीड़ा हो सकती है. व्यवसाय के लिए दिन सामान्य है. नौकरीपेशा को टारगेट पूरा करने में दिक्कत हो सकती है. स्वास्थ्य में लापरवाही आपको नुकसान पहुंचा सकती है.

सिंह- 02 जुलाई, 2026 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा राशि बदलकर आज मकर राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में होगी. आज उदासीनता और शंका आपको बेचैन करेंगे. दैनिक काम पूरा होने में थोड़ा समय लगेगा. अधिक परिश्रम करने पर भी निर्धारित फल नहीं मिलेगा. नौकरी में आज संभलकर चलना पड़ेगा. सहकर्मियों से कम सहयोग मिलेगा. व्यवसाय में भी अतिरिक्त मेहनत करना होगी. आज ज्यादा लाभ की उम्मीद ना करें. ननिहाल से कुछ चिंताजनक समाचार प्राप्त होंगे. विरोधियों के विरोध का सामना करना पड़ेगा. अधिकारियों के साथ वाद-विवाद ना करें. मन में किसी बात की चिंता रहने से स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव होगा.

कर्क- 02 जुलाई, 2026 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा राशि बदलकर आज मकर राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति सातवें भाव में होगी. आज का संपूर्ण दिन आनंद-प्रमोद तथा मनोरंजन से भरा हुआ रहेगा. मित्रों से रोचक भेंट होगी. किसी खास वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं. प्रणय संबंधों में सफलता मिल सकती है. कोई नया रिश्ता भी शुरू हो सकता है. उत्तम भोजन और वाहन सुख के योग हैं. प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. व्यापार के क्षेत्र में भी लाभदायी दिन रहेगा. नौकरीपेशा लोगों का काम आसानी से पूरा हो सकता है. तंदुरस्ती अच्छी रहेगी. आर्थिक लाभ होने के योग बन रहे हैं.

मिथुन- 02 जुलाई, 2026 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा राशि बदलकर आज मकर राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति आठवें भाव में होगी. स्वभाव के चलते आपका नुकसान हो सकता है. स्वास्थ्य अच्छा न हो, तो भी अभी कोई नई चिकित्सा पद्धति नहीं अपनानी चाहिए अथवा ऑपरेशन टालना चाहिए. आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे, ध्यान रखें. वाणी पर संयम रखें. विवादों से बचें. खर्च अधिक रहेगा. आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है. आपको निराशा अनुभव होगा. दोपहर बाद नकारात्मकता से दूर रहने की कोशिश करें. व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए अभी किसी नई योजना पर कार्य नहीं करें.

वृषभ- 02 जुलाई, 2026 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा राशि बदलकर आज मकर राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति नवें भाव में होगी. विदेश से जुड़े व्यापार के लिए समय बहुत अच्छा है. व्यापारियों को व्यापार में धन लाभ होगा. नया कोई काम शुरू कर पाएंगे. लंबी दूरी की यात्रा होगी या कहीं तीर्थ यात्रा में जाने का अवसर मिलेगा. आध्यात्मिकता में आपकी रुचि रहेगी. संतान की उन्नति से खुश होंगे. आप समय पर आज सभी कार्य करने की स्थिति में रहेंगे. स्वास्थ्य का ख्याल रखें.

मेष- 02 जुलाई, 2026 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा राशि बदलकर आज मकर राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दसवें भाव में होगी. आज आप परिजनों के साथ मिलकर घरेलू मामलों में महत्वपूर्ण विचार विमर्श करेंगे. घर की कायापलट करने के लिए कुछ नई योजना बनाएंगे. कार्यस्थल पर उच्च पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श होगा. ऑफिस के काम के लिए यात्रा पर जाने की संभावना है. माता तथा स्त्री वर्ग से लाभ होने की संभावना है. आपके किसी कार्य या प्रोजेक्ट में सरकार की मदद मिलेगी. अत्यधिक कार्यभार से अस्वस्थता का अनुभव होगा.

तुला- 02 जुलाई, 2026 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा राशि बदलकर आज मकर राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति चौथे भाव में होगी. आज के दिन आप मानसिक रूप से थकान का अनुभव करेंगे. आज आप कुछ अधिक ही भावुक रहेंगे. मन में उठ रहे विचारों के कारण कुछ परेशान रह सकते हैं. किसी गलत जगह निवेश हो सकता है, इसलिए किसी एजेंट की बातों में ना आएं. माता तथा पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता सताएगी. प्रेमी या प्रेमिका से भी विवाद की आशंका रहेगी. आज आपको कार्यस्थल पर भी मौन ही रहना चाहिए. प्रवास के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है. नींद पूरी नहीं होने से आपको थकान रहेगी. पारिवारिक एवं जमीन-जायदाद के मामलों में सावधानी बरतें. धैर्य के साथ आज का दिन गुजारें.

वृश्चिक- 02 जुलाई, 2026 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा राशि बदलकर आज मकर राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति तीसरे भाव में होगी. नए काम की शुरुआत के लिए आज का दिन शुभ है. दिनभर मन की प्रसन्नता बनी रहेगी. व्यापार बढ़ाने के लिए किसी नए व्यक्ति से मीटिंग हो सकती है. पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा. भाई-बंधुओं के साथ कोई आवश्यक चर्चा करेंगे. आर्थिक लाभ तथा भाग्यवृद्धि के योग हैं. छोटी यात्रा का आयोजन हो सकता है. दोस्तों संग बाहर घूमने में खुशी महसूस होगी. काम में सफलता मिलेगी. निवेश के लिए योजना बना सकेंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन मध्यम है.

धनु- 02 जुलाई, 2026 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा राशि बदलकर आज मकर राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दूसरे भाव में होगी. आज आपका मन दुविधा में फंसा रहेगा. वित्तीय मोर्चे पर दिन सामान्य है. अतिरिक्त खर्च से मन चिंता में डूब सकता है. परिवार में किसी बात को लेकर किसी से विवाद हो सकता है. जीवनसाथी के साथ पुराने विवाद फिर उभर सकते हैं. नौकरीपेशा जातकों को काम पूरा नहीं होने से हताशा रहेगी. व्यापार को बढ़ाने या नया कुछ करने संबंधी कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लेना आज आपके लिए बेहतर होगा. घर या व्यवसाय के क्षेत्र में कार्यभार अधिक रहेगा. तनाव के कारण अस्वस्थ महसूस करेंगे. ध्यान और मनपसंद संगीत सुनने से आपको काफी रिलेक्स महसूस होगा.

मकर- 02 जुलाई, 2026 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा राशि बदलकर आज मकर राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पहले भाव में होगी. आज भगवान की भक्ति और स्मरण से कर सकेंगे. पारिवारिक वातावरण बहुत अच्छा रहेगा. जीवनसाथी संग संबंध सामान्य रहेंगे. कोई पुराना मतभेद दूर होने से खुशी महसूस कर सकेंगे. मित्रों तथा स्नेहियों से मेल-मुलाकात हो सकती है. इससे खुशी अनुभव करेंगे. आपका कामकाज सरलतापूर्वक पूरा होगा. नौकरी या व्यापार में लाभ प्राप्त कर सकेंगे. अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हालांकि वाहन चलाने में सावधानी बरतें.

कुंभ- 02 जुलाई, 2026 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा राशि बदलकर आज मकर राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति बारहवें भाव में होगी. पैसे के लेन-देन में आज बहुत ध्यान रखें. आज किसी को भी पैसा उधार देने से बचें. मन में किसी बात का भय रहेगा. इस कारण एकाग्र नहीं रह पाएंगे. स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. गलत जगह निवेश की योजना बना सकते हैं. परिवार के सदस्यों के साथ वाद-विवाद हो सकता है. दुर्घटना न हो इसका ध्यान रखना पड़ेगा. प्रेम जीवन में आपको अपने प्रिय की भावना का सम्मान करना होगा. व्यापार-व्यवसाय के लिए आज का दिन सामान्य है. नौकरीपेशा लोगों का काम समय पर पूरा होने में दिक्कत हो सकती है.

मीन- 02 जुलाई, 2026 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा राशि बदलकर आज मकर राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति ग्यारहवें भाव में होगी. आप समाज में विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकेंगे. सामाजिक कार्यक्रम में आप भाग ले सकेंगे. आपको मित्रों और बुजुर्गों से अच्छी मदद मिलेगी। कोई नया नेटवर्क बनेगा. नौकरी या व्यवसाय में आपकी आय बढ़ेगी. आपको पत्नी और संतान से भी लाभ होगा. विवाह योग्य जातकों के लिए समय अच्छा है. रिश्ता पक्का होने की संभावना रहेगी. आज आपके प्रवास की योजना भी बन सकती है. विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय बहुत अच्छा है.