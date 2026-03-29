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29 मार्च 2026 का राशिफल: सप्ताह के पहले दिन कन्या राशि वाणी पर संयम बरतें

आज इस राशि के लोगों का दिन मध्यम फलदायी है. फिर भी शारीरिक और मानसिक रूप से सुख और शांति रहेगी.

SUNDAY 29TH MARCH 2026 KA RASHIFAL
रविवार 29 मार्च 2026 का राशिफल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 29, 2026 at 12:05 AM IST

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मेष- आज संभलकर कदम रखने की जरूरत है. आज विवाद हो सकता है. शारीरिक और मानसिक रूप से आप चिंता का अनुभव करेंगे. अनिद्रा के कारण स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. बौद्धिक चर्चा से आनंद प्राप्त हो सकता है, परंतु आज ऐसी चर्चा से दूर ही रहें. आज यात्रा को टालें. ऑफिस में काम पूरे होने में दिक्कत रहेगी. आज वहीं काम करें, जो आप पूरा कर सकते हैं. जीवनसाथी से मतभेद हो सकता है.

वृषभ- भावनाओं के बंधन में बंध जाने का अनुभव आपको होगा. आपके काम दिन में पूरे हो जाएंगे. भाई-बहनों से लाभ होगा. शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुशी का अनुभव करेंगे. आर्थिक लाभ होने की भी संभावना है. दोपहर बाद स्थिति थोड़ी प्रतिकूल हो सकती है. धन का खर्च अधिक होगा. किसी काम के पूरा नहीं होने से अपयश मिलेगा. आज का दिन आप को धैर्य के साथ निकालना चाहिए.

मिथुन- आज सुबह मन क्रोधित रहेगा. शारीरिक रूप से अस्वस्थ और मानसिक रूप से चिंता का अनुभव होगा. इस कारण आपका मन किसी कार्य में नहीं लगेगा. व्यर्थ धन खर्च होगा. विद्यार्थियों को अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे. दोपहर बाद प्रिय व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. आर्थिक लाभ होगा. भाई-बंधुओं में प्रेम बढे़गा. भाग्यवृद्धि के अवसर हैं. काम की सफलता से उत्साह बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

कर्क- आज का आपका दिन खुशी और आनंद के साथ गुजरेगा. आप कुछ अधिक ही संवेदनशील रहेंगे. आपकी कोई चिंता दूर हो सकती है. स्नेहीजन और मित्रों से मुलाकात सुखद रहेगी. प्रेम जीवन में संतुष्टि बनी रहेगी, हालांकि वाणी पर संयम रखें. शाम में किसी तरह के नकारात्मक विचार आपको परेशान कर सकते हैं. इस दौरान ध्यान या मनपसंद म्यूजिक से अपने आपको स्थिर रखने की कोशिश कर सकते हैं. गुस्से पर संयम रखें. स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा.

सिंह- आज वाणी पर संयम रखें. स्नेहीजनों से किसी बात पर विवाद हो सकता है. आय की अपेक्षा व्यय अधिक रहेगा. कन्फ्यूजन में दिन गुजरेगा. स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें. दोपहर बाद का समय आपके लिए अनुकूल रहेगा. आप नए काम की शुरुआत कर सकेंगे. आपके काम की प्रशंसा होगी. व्यवसाय बढ़ाने संबंधी योजना पर काम कर सकते हैं. स्नेहीजनों से मुलाकात होगी. आर्थिक लाभ भी हो सकता है.

कन्या- आज का दिन मध्यम फलदायी है. फिर भी शारीरिक और मानसिक रूप से सुख और शांति रहेगी. व्यावसायिक क्षेत्र में भी वातावरण अनुकूल रहेगा. दोपहर बाद मन की स्थिति दुविधापूर्ण रहेगी. इससे आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें. वाणी पर संयम बरतें. कोर्ट-कचहरी के कामों में निर्णय लेते समय सावधानी रखें. धन के साथ-साथ मान हानि भी हो सकती है.

तुला- आज का दिन आपके लिए शुभ है. धार्मिक काम में मन लगेगा और देव दर्शन का लाभ मिलेगा. विविध क्षेत्रों से लाभ मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों से प्रोत्साहन मिलेगा. पदोन्नति के योग हैं और अधूरी मुराद पूरी हो सकती है. प्रियपात्र और मित्रों से मुलाकात होगी. पर्यटन का आयोजन हो सकता है. शादी योग्य युवक-युवतियों का रिश्ता पक्का हो सकता है. स्वास्थ्य भी लाभप्रद है.

वृश्चिक- आज का दिन आपके लिए अच्छा है. नौकरीपेशा लोगों का टारगेट पूरा होगा. व्यापार में लाभ मिल सकता है. पार्टनरशिप के काम सफल रहेंगे. पिता से भी आर्थिक लाभ की संभावना दिख रही है. आज किसी प्रियपात्र और मित्रों के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बनेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. प्रेम जीवन में सकारात्मक परिवर्तन से उत्साह रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन बाहर खाने-पीने से बचें.

धनु- नए काम की शुरुआत आज न करें. किसी बात को लेकर मन में ग्लानि का भाव रहेगा. क्रोध पर नियंत्रण रखें. परिजनों से वाद-विवाद न करें. दोपहर बाद शारीरिक और मानसिक स्थिति में सुधार की संभावना है. पारिवारिक कठिनाइयां भी कम होंगी. धार्मिक स्थल की यात्रा हो सकती है. ईश्वर का नाम स्मरण और आध्यात्मिकता मन को शांति प्रदान करेंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय लाभ का बना हुआ है.

मकर- आज का दिन दोस्तों के साथ मौज-मस्ती में गुजरेगा. मनोरंजक एक्टिविटी में मन लगेगा. भागीदारी से लाभ होगा. सुखद यात्रा के संयोग हैं. व्यापार में लाभ होगा, परंतु दोपहर बाद मन किसी महत्वपूर्ण काम में नहीं लगेगा. शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ रहेंगे. परिवार में विवाद हो सकता है. प्रेम जीवन में संतुष्टि का अभाव रहेगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई की चिंता सताएगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

कुंभ- आज का दिन फलदायी है. व्यापारियों के लिए दिन अनुकूल है. ऑफिस में काम समय पर करने की पूरी कोशिश करें. शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे. दोस्तों संग बाहर जाने का कार्यक्रम बनेगा. माता-पिता का आशीर्वाद मिलेगा. घर में खुशी का माहौल रहेगा. अविवाहित जातकों के रिश्ते की बात चल सकती है. विद्यार्थियों का मन मनोरंजन में लगेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सकारात्मक है.

मीन- किसी बात की अशांति रहेगी. किसी कारणवश आकस्मिक धन खर्च आएगा. शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होगा. इस कारण आज सुबह ऑफिस में मन किसी काम में नहीं लगेगा. इस दौरान किसी से विवाद की आशंका है. दोपहर बाद घर में आनंद और शांति का वातावरण रहेगा. काम में यश कीर्ति मिलेगी. परिजनों संग समय आनंदपूर्वक गुजारेंगे. व्यापार में आर्थिक लाभ होगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

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