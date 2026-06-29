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29 जून 2026 का राशिफल: सप्ताह का पहला दिन इन राशियों को देगा खुशखबरी, जानें राशियों का हाल

सोमवार 29 जून 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- 29 जून, 2026 सोमवार के दिन चंद्रमा राशि बदलकर आज धनु राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति नवें भाव में होगी. आज आपको अपने गुस्से पर काबू रखने की जरूरत है. आपका क्रोध किसी भी काम या संबंध को बिगाड़ने का कारण बन सकता है. शरीर में स्फूर्ति का अभाव रहेगा. मानसिक अस्वस्थता की स्थिति में मन कोई काम करने के लिए प्रेरित नहीं होगा. किसी धार्मिक या मांगलिक प्रसंग में आपकी उपस्थिति रहेगी. तीर्थ यात्रा पर जाना हो सकता है. नौकरी या व्यवसाय के स्थान या घर पर किसी से मनमुटाव होगा. वृषभ- 29 जून, 2026 सोमवार के दिन चंद्रमा राशि बदलकर आज धनु राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति आठवें भाव में होगी. काम में विलंब से सफलता मिलेगी. शारीरिक अस्वस्थता के कारण आप हताशा की भावना का अनुभव करेंगे. अत्यधिक काम के बोझ से थकान और मानसिक बेचैनी रहेगी. प्रवास में विघ्न आने की आशंका बनी रहेगी. आपको नए काम आरंभ नहीं करने की सलाह दी जाती है. खान-पान का ध्यान रखें. योग और ध्यान से आप मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं. प्रेम जीवन में अपने प्रिय से किसी बात पर मतभेद ना हो, इसका ध्यान रखें. मिथुन- 29 जून, 2026 सोमवार के दिन चंद्रमा राशि बदलकर आज धनु राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति सातवें भाव में होगी. आज का दिन आनंद-प्रमोद में गुजरेगा. शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुशी का अनुभव करेंगे. मित्रों और परिजनों के साथ प्रवास या पर्यटन स्थल पर घूमने-फिरने का आनंद उठा सकेंगे. स्वादिष्ट भोजन का स्वाद ले सकेंगे. नए वस्त्रों की खरीदी भी होगी. वाहन सुख भी मिलेगा. आपके मान-सम्मान और लोकप्रियता में भी वृद्धि होने के संकेत हैं. कर्क- 29 जून, 2026 सोमवार के दिन चंद्रमा राशि बदलकर आज धनु राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में होगी. आज आपको सफलता और आनंद की प्राप्ति होगी. घरेलू वातावरण सुख और शांतिवाला होगा. नौकरी में लाभ हो सकता है. आप विरोधियों को परास्त कर सकेंगे. आपके काम की कद्र होगी. मित्रों के साथ आनंद के पल बिता सकेंगे. जीवनसाथी के साथ आपके विचार मिलेंगे. आप घर की जरूरत पर पैसा खर्च कर सकते हैं. प्रेम जीवन में संतुष्टि रहेगी. अपने प्रिय के साथ समय बिताना आपको अच्छा लगेगा. सिंह- 29 जून, 2026 सोमवार के दिन चंद्रमा राशि बदलकर आज धनु राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पांचवें भाव में होगी. आज रचनात्मक और कला संबंधी काम के लिए दिन श्रेष्ठ है. आप लेखन, फोटोग्राफी, संगीत या नृत्य में रुचि ले सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को आज कोई नया काम मिल सकता है. व्यापार में पार्टनर संग संबंध मजबूत होंगे. विद्यार्थी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पाएंगे. स्नेहीजनों और मित्रों के साथ मुलाकात होगी. शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा. मानसिक एकाग्रता के लिए अपने गुस्से पर संयम रखें. कन्या- 29 जून, 2026 सोमवार के दिन चंद्रमा राशि बदलकर आज धनु राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति चौथे भाव में होगी. आज आपको विरोध का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा. शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर रहेगा. मन पर चिंता का बोझ रहने से मानसिक बेचैनी का अनुभव होगा. परिवार के सदस्यों के साथ विवाद हो सकता है. माता के स्वास्थ्य के संबंध में चिंता होगी. पढ़ाई के लिए अनुकूल समय नहीं है. स्थायी संपत्ति, वाहन से संबंधित समस्याएं हो सकती है. अनावश्यक रूप से कहीं धन खर्च हो सकता है.