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29 अप्रैल 2026 का राशिफल: बुधवार को तुला राशि की चिंता होगी दूर, पढ़ें भविष्यफल

आज के दिन इस राशि के जातकों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. परिजनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे.

WEDNESDAY 29TH APRIL 2026 KA RASHIFAL
बुधवार 29 अप्रैल 2026 का राशिफल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 29, 2026 at 12:05 AM IST

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मेष- 29 अप्रैल, 2026 बुधवार को आज कन्या राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में है. आपको शारीरिक और मानसिक रूप से ताजगी का अनुभव होगा. घर का वातावरण आनंददायी रहेगा. आर्थिक लाभ के साथ-साथ व्यवसाय और नौकरी में संतोष का अनुभव करेंगे. आज आप अपना काम समय पर कर पाने की स्थिति में रहेंगे. सामाजिक दृष्टि से आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. मित्रों, स्नेहीजनों के साथ आनंद की प्राप्ति होगी. नए वस्त्र और आभूषण की खरीदारी करेंगे. त्योहारी रंगत आपके चेहरे पर दिखेगी. दिन परिजनों के साथ गुजरेगा.

वृषभ- 29 अप्रैल, 2026 बुधवार को आज कन्या राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में है. आज आकस्मिक खर्च होने की आशंका है. विद्यार्थियों का पढ़ने-लिखने में ध्यान रहेगा. दोपहर के बाद घर-परिवार के लोगों संग आनंददायक समय गुजरेगा. कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. स्वास्थ्य में सुधार होगा. काम में सफलता से यश प्राप्त होगा. व्यापार में भागीदार का सहयोग मिलेगा. आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे. घर के इंटीरियर पर बहुत पैसा खर्च कर सकते हैं. विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे.

मिथुन- 29 अप्रैल, 2026 बुधवार को आज कन्या राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में है. आपका मन अनिर्णायक स्थिति में रहेगा. किसी बात की दुविधा मन में रहेगी. अधिक भावुकता भी मन को अस्वस्थ बनाएगी. माता के प्रति अधिक भावनात्मक रहेंगे. बौद्धिक चर्चा का प्रसंग उपस्थित होगा, लेकिन वाद-विवाद को टालें. परिवार और स्थायी संपत्ति के विषय में चर्चा न करना हितकारी होगा. स्वजनों या स्नेहीजनों के साथ तनाव का प्रसंग उपस्थित हो सकता है. आज कहीं घूमने ना जाएं. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.

कर्क- 29 अप्रैल, 2026 बुधवार को आज कन्या राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में है. काम में सफलता प्राप्त करने के कारण आपके आनंद और उत्साह में बहुत अधिक वृद्धि होगी. ताजगी और स्फूर्ति का अहसास होगा. आज मित्रों और सगे-सम्बंधियों से मिलना हो सकता है. कहीं यात्रा पर जाना हो सकता है. भाग्य आपके पक्ष में है. ऑफिस में आपके विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं. ज्यादा बोलने से आपको नुकसान हो सकता है. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.

सिंह- 29 अप्रैल, 2026 बुधवार को आज कन्या राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में है. आपका दिन मिश्रितफल देने वाला रहेगा. किसी लंबी योजना को बनाने में आप कन्फ्यूज हो सकते हैं. महत्वपूर्ण काम में मनोवांछित सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे. परिवार का माहौल अच्छा रहेगा. दूर रहने वाले मित्रों और सम्बंधियों के साथ बातचीत होने से मन प्रसन्न रहेगा. आपकी आय की अपेक्षा व्यय अधिक रहेगा. गुस्से के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. आज के दिन को धैर्य के साथ गुजारें. ज्यादा कोई बड़ी योजना बनाने से बचें.

कन्या- 29 अप्रैल, 2026 बुधवार को आज कन्या राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में है. आपका दिन लाभदायी है. वैचारिक समृद्धता बढ़ेगी. आप अपने व्यवहार से लाभ प्राप्त कर सकेंगे. दोस्तों से मेल-जोल बना रहेगा. व्यापार के लिए आज का दिन लाभदायी है. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मन खुश रहेगा. आर्थिक लाभ मिल सकेगा. सुख और आनंद की प्राप्ति होगी. शुभ समाचार मिलेंगे. आनंददायी प्रवास होगा. उत्तम वैवाहिक सुख की अनुभूति होगी.

तुला- 29 अप्रैल, 2026 बुधवार को आज कन्या राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में है. आकस्मिक खर्च हो सकता है, इसमें आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता के कारण मित्रों के साथ विवाद होने की आशंका बनी रहेगी. दोपहर के बाद स्थिति में सुधार होगा. कोई चिंता दूर होगी. परिजनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे. बच्चों की खुशी के लिए किसी विशेष सामान की खरीदारी कर सकते हैं. शाम में परिजनों के साथ स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठाएंगे.

वृश्चिक- 29 अप्रैल, 2026 बुधवार को आज कन्या राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में है. गृहस्थजीवन में आपको सुख और संतोष का अनुभव होगा. पत्नी तथा पुत्र से शुभ समाचार मिलेगा. मांगलिक काम होंगे. विवाह के संयोग बनेंगे. नौकरी और व्यापार में अच्छे अवसर मिलने से आय में वृद्धि होगी. मित्रों के साथ पिकनिक का आयोजन होगा. मित्रों से लाभ होने का योग है. बुजुर्गों के सहयोग से प्रगति होगी. व्यापारियों के लिए भी समय अच्छा है. प्रेम जीवन में सकारात्मक अवसर उपस्थित होंगे.

धनु- 29 अप्रैल, 2026 बुधवार को आज कन्या राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में है. आप आज धार्मिक बने रहेंगे. किसी धार्मिक या मांगलिक प्रसंग पर जाने का अवसर मिल सकता है. आपका व्यवहार भी आज अच्छा रहेगा. गलत कामों से दूर रहेंगे. क्रोध पर संयम रखें. दोपहर के बाद आपका दिन बहुत अच्छा और सफलताभरा रहेगा. आपके काम सरलतापूर्वक पूरे होंगे. नौकरी में अधिकारी आपकी तारीफ करेंगे. गृहस्थजीवन में मधुरता बनी रहेगी. आज अविवाहितों का रिश्ता कहीं पक्का होने के योग रहेंगे.

मकर- 29 अप्रैल, 2026 बुधवार को आज कन्या राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में है. आज का दिन मध्यम फलदायी है. बौद्धिक तथा लेखनकार्य से जुड़े जातक आज ज्यादा सक्रिय रहेंगे. साहित्य में कोई नया सृजन कर पाएंगे. दोपहर के बाद स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ थकान या आलस्य का अनुभव हो सकता है. संतान की पढ़ाई-लिखाई तथा स्वास्थ्य के विषय में भी चिंता रहेगी. अनावश्यक खर्च से आज दूर रहें. आय और व्यय का बैलेंस होने में दिक्कत आ सकती है.

कुंभ- 29 अप्रैल, 2026 बुधवार को आज कन्या राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में है. आपके मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकते हैं. इस कारण कार्यस्थल पर आपका मन नहीं लगेगा. व्यापारियों को भी अभी कोई नई योजना बनाने से बचना चाहिए. आपके मन में क्रोध और दुःख की भावना हो सकती है. स्वास्थ्य खराब रह सकता है. दुर्घटना होने का भय लगा रहेगा. ध्यान रखें. परिजनों के साथ विवाद हो सकता है. भगवान को याद करने तथा आध्यात्मिक प्रवृत्तियों से आपके मन को शांति मिलेगी.

मीन- 29 अप्रैल, 2026 बुधवार को आज कन्या राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में है. आज का दिन व्यापारियों के लिए काफी अच्छा है. व्यवसाय में भागीदारी करने के लिए शुभ समय है. साहित्य सृजन, कलाकार और कारीगर अपनी सृजनात्मकता निखार सकेंगे. किसी सार्वजनिक जीवन में सम्मान मिलेगा. पार्टी और पिकनिक के माहौल में मनोरंजन प्राप्त कर सकेंगे. दांपत्यजीवन का भरपूर आनंद ले सकेंगे. नए वस्त्र आभूषण या वाहन की खरीदारी होगी.

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