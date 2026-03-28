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28 मार्च 2026 का राशिफल: शनिवार को सिंह राशि वाद-विवाद से बचें, खर्च बढ़ेंगे

शनिवार 28 मार्च 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- आज आप इमोशनल रहेंगे. किसी व्यक्ति का कठोर व्यवहार आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है. तन और मन में अस्वस्थता और भय का अनुभव होगा. मां की तबीयत खराब होने से आपको चिंता रह सकती है. दुर्घटना की आशंका है. आज कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज पर साइन ना करें. ऑफिस में ज्यादा बातचीत से नुकसान हो सकता है. विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मिश्रित फलदायी है. वृषभ- आपकी चिंताएं कम होंगी. इस कारण स्फूर्ति और उत्साह बना रहेगा. आज अधिक कल्पनाशील बनेंगे. अपनी कला और सृजनशक्ति को लोगों तक पहुंचाने के लिए समय अनुकूल है. परिवार के सदस्यों पर आपका ध्यान अधिक रहेगा. मित्रों के साथ घूमने-फिरने जा सकते हैं. आपकी आर्थिक योजनाएं पूरी होगी. स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकेंगे. आज आपको भाग्य का साथ मिलेगा. मिथुन- आज आपका दिन मिश्रित फलदायी होगा. आज आप थकान, चिंता एवं प्रसन्नता का मिला-जुला अनुभव करेंगे. निर्धारित काम को समय पर पूरा करने की कोशिश में लगे रहेंगे. धन के मामले में नुकसान हो सकता है. मित्रों से मुलाकात हो सकती है. व्यापार से उत्साह और प्रसन्नता होगी. नौकरीपेशा लोगों को साथियों का सहयोग मिलेगा. परिजनों संग समय आनंद में गुजरेगा. स्वास्थ्य सुख उत्तम रहेगा. कर्क- आज आप इमोशनल रह सकते हैं. मित्रों, परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के साथ कोई गहरी चर्चा कर सकते हैं. घूमने-फिरने और स्वादिष्ट भोजन का अवसर मिलेगा. शुभ प्रसंग में शामिल होंगे. परिवार में आनंद और उत्साह का माहौल होगा. आर्थिक लाभ होगा. दांपत्यजीवन में निकटता आएगी. कार्यस्थल पर आज आपके काम की प्रशंसा होगी. व्यापार में भी लाभ पाने की स्थिति में रहेंगे. सिंह- अस्थिरता और भावना की दुर्बलता के चलते अस्वस्थता का अनुभव करेंगे. वाद-विवाद में न पड़ें. कानूनी मामलों में सावधानी रखें. वाणी और व्यवहार पर अंकुश रखें. आय की अपेक्षा व्यय अधिक होगा. किसी के साथ किसी भी तरह की गलतफहमी से बचें. आज कार्यस्थल पर केवल अपने काम पर ध्यान देना होगा. दूसरों के काम में अनावश्यक दखल से आपको दिक्कत हो सकती है. प्रेम जीवन में संतुष्टि के लिए अपने प्रिय की बातों को भी महत्व दें. कन्या- आज आप अनेक तरह से लाभ प्राप्त करेंगे. आपके व्यापार और आय में वृद्धि होगी. नौकरी में भी लाभ होगा. कार्यस्थल पर आपको कोई मनपसंद काम मिल सकता है. मित्रों संग रमणीय स्थल पर घूमने जा सकते हैं. परिजनों से लाभ होने की संभावना है. जीवनसाथी के साथ चल रहा पुराना मतभेद दूर होने से आपको प्रसन्नता होगी, हालांकि विवादों से बचने का प्रयास करना होगा.