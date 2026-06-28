28 जून 2026 का राशिफल: रविवार को धनु राशि के बढ़ेंगे खर्च, शांति बनाए रखें
आज इस राशि के जातकों का दिन कुछ कष्टदायक है, इसलिए आपको संभलकर चलना चाहिए. परिजनों के साथ मनमुटाव का प्रसंग बन सकता है.
Published : June 28, 2026 at 12:04 AM IST
मेष- चंद्रमा आज 28 जून, 2026 रविवार के दिन वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से आठवें भाव में होगा. आज आप सांसारिक बातें भूलकर आध्यात्मिक काम में ज्यादा ध्यान देंगे. गहरी चिंतनशक्ति आपकी मानसिक थकान को दूर करेगी. आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए योग बहुत अच्छे हैं. बोलने पर संयम रखें. गुप्त शत्रु हानि पहुंचा सकते हैं. आज किसी नए काम की शुरुआत न करें. आज भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर बनाएं रखें. मनपसंद भोजन मिलने से मन को खुशी मिलेगी. परिजनों के साथ शाम का समय अच्छा गुजरेगा.
वृषभ- चंद्रमा आज 28 जून, 2026 रविवार के दिन वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से सातवें भाव में होगा. आप गृहस्थ जीवन और दांपत्यजीवन में सुख और शांति का अनुभव करेंगे. परिवार के सदस्यों और निकटस्थ दोस्तों के साथ उत्तम भोजन करने का अवसर मिलेगा. किसी छोटी यात्रा पर जाना हो सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. धन लाभ होगा. दूर बसने वाले स्नेहीजनों का समाचार आपको खुश करेगा. भागीदारी में लाभ तथा सार्वजनिक जीवन में आपको मान-सम्मान की प्राप्ति होगी. आज आप किसी को उपहार भी दे सकते हैं. आपकी उन्नति से लोग ईर्ष्या भी कर सकते हैं.
मिथुन- चंद्रमा आज 28 जून, 2026 रविवार के दिन वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से छठे भाव में होगा. अधूरे काम की पूर्णता के लिए आज का दिन शुभ है. परिवार में आनंद और उल्लास का माहौल रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. काम की सफलता से यश बढ़ेगा. अन्य लोगों के साथ बातचीत के दौरान क्रोध पर काबू रखें. वाणी संयमित रखने से मनमुटाव नहीं होगा. धन प्राप्ति होगी. जरूरी चीजों पर धन खर्च होगा. विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी. नौकरीपेशा लोगों को लाभ होगा. जीवनसाथी के साथ समय अच्छा गुजरेगा. प्रेम जीवन में भी संतुष्टि रहेगी.
कर्क- चंद्रमा आज 28 जून, 2026 रविवार के दिन वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से पांचवें भाव में होगा. व्यवसाय में आज का दिन लाभदायी रहेगा. कार्यालय में सहकर्मियों का सहयोग भी प्राप्त होगा. परिजनों के साथ आज आनंदपूर्वक समय गुजारेंगे. मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थता का अनुभव होगा. विरोधियों पर विजय मिलेगी. काम में यश प्राप्त होगा. खर्च की मात्रा अधिक रहेगी. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मजबूत बनेंगे. आज अविवाहितों के रिश्ते के बात कहीं चल सकती है.
सिंह- चंद्रमा आज 28 जून, 2026 रविवार के दिन वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से चौथे भाव में होगा. आज आपको शारीरिक और मानसिक चिंता बनी रहेगी. पारिवारिक सदस्यों के साथ विवाद होने की आशंका है. मां के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है. आज का दिन जमीन, वाहन या मकान की खरीदारी तथा उनके दस्तावेज बनाने के लिए अनुकूल नहीं है. गलत और नकारात्मक विचारों के कारण निराशा रह सकती है. आज किसी से ज्यादा बहसबाजी ना करें. कार्यस्थल पर टारगेट पूरा करने में आपको देर लग सकती है. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय मध्यम फलदायी है.
कन्या- चंद्रमा आज 28 जून, 2026 रविवार के दिन वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. मन खुश रहने से आपका मन काम में लगेगा. आप प्रेमपूर्ण संबंधों से अभिभूत रहेंगे. अपने प्रिय को कोई गिफ्ट दे सकते हैं. भाई-बहनों के साथ अच्छी तरह समय व्यतीत होगा और उनसे लाभ भी मिलेगा. विरोधियों की चाल निष्फल रहेगी. भाग्यवृद्धि का योग रहेगा, लेकिन जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है. आध्यात्मिक मामलों में सिद्धि मिलेगी. आपके लिए समय आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाला रहेगा.
तुला- चंद्रमा आज 28 जून, 2026 रविवार के दिन वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा. आज आपकी मानसिक स्थिति दुविधापूर्ण रहेगी. ऐसे में कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें. नए काम का आरंभ न करें. कार्यस्थल पर आपका मन काम में नहीं लगेगा. भागीदारी के काम में धैर्य खोने से नुकसान की आशंका बनी रहेगी. वाणी पर संयम रखने से परिजनों के साथ वाद-विवाद नहीं होगा. किसी बात के प्रति जिद्दी ना बने रहें. दोपहर बाद आर्थिक लाभ की संभावना है. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. नकारात्मक विचारों से खुद को दूर रखें.
वृश्चिक- चंद्रमा आज 28 जून, 2026 रविवार के दिन वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से पहले भाव में होगा. आपको शारीरिक और मानसिक आनंद की अनुभूति होगी. परिजनों और मित्रों के साथ स्वादिष्ट भोजन और यात्रा का आनंद लेंगे. प्रियजनों के साथ के सम्बंध और घनिष्ठ होंगे. वित्तीय लाभ हो सकता है. किसी शुभ प्रसंग में भाग लेने के लिए बाहर जाना पड़ सकता है. खुशी के समाचार मिलेंगे. भाग्य आपके साथ है. आज कार्यस्थल पर अधिकारी आपके काम की प्रशंसा करेंगे. व्यापार में नए ग्राहक मिल सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
धनु- चंद्रमा आज 28 जून, 2026 रविवार के दिन वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से बारहवें भाव में होगा. आज का दिन कुछ कष्टदायक है, इसलिए आपको संभलकर चलना चाहिए. परिजनों के साथ मनमुटाव का प्रसंग बन सकता है. स्वभाव में उग्रता तथा आवेश के कारण किसी से विवाद होने का भय लगा रहेगा. स्वास्थ्य सुख मध्यम रहेगा. वाणी पर संयम रखें. दुर्घटना होने का भय रहेगा, इसलिए वाहन धीमे चलाएं. धन का कुछ अधिक व्यय होगा. कोर्ट-कचहरी के मामलों में सावधानी रखें. व्यर्थ के काम में शांति नष्ट हो सकती है.
मकर- चंद्रमा आज 28 जून, 2026 रविवार के दिन वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में होगा. आज का दिन लाभदायक है. मित्रों और स्नेहीजनों से मिलकर आनंद का अनुभव करेंगे. प्रियजनों संग किसी रोमांचक यात्रा पर जा सकते हैं. थोड़े प्रयत्नों से विवाहोत्सुक जातकों का रिश्ता पक्का हो सकता है. नौकरी तथा व्यापार में आय बढ़ेगी. मैरीड कपल के बीच रोमांस बना रहेगा. नई वस्तु की खरीदारी हो सकेगी. आज आपका मन आध्यात्मिकता में भी लगेगा. नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों का साथ मिलने से टारगेट पूरा करने में आसानी रहेगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय लाभ का बना हुआ है.
कुंभ- चंद्रमा आज 28 जून, 2026 रविवार के दिन वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से दसवें भाव में होगा. आप सभी काम सरलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे. व्यापार और नौकरी में प्रगति होगी. सरकारी कामकाज आसानी से पूरे हो सकेंगे. उच्च अधिकारियों की ओर से मदद मिलती रहेगी. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आज किसी बात की चिंता दूर होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा. आर्थिक रूप से प्रगति हो सकेगी. आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा तथा लोगों में आपके प्रति आदरभाव बढ़ेगा. विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन शुभ है.
मीन- चंद्रमा आज 28 जून, 2026 रविवार के दिन वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से नवें भाव में होगा. आज आप अस्वस्थता का अनुभव करेंगे. शारीरिक ताजगी का अभाव रहेगा. कोई काम विलंब से होने के कारण आपको निराशा का अनुभव होगा. भाग्य आपका साथ नहीं देगा, ऐसा आपको लग सकता है. आज ऑफिस में अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ बातचीत में सावधानी बरतें. संतान की चिंता होगी. कोई अनावश्यक खर्च हो सकता है. आज आप दिन को धैर्य के साथ गुजारें, हालांकि शाम के बाद स्थिति में सुधार होगा और मन में सकारात्मक विचार आएंगे.