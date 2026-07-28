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28 जुलाई 2026 का राशिफल: मंगलवार को कन्या राशि स्वास्थ्य के प्रति रहें सतर्क, धन खर्च से बचें

मेष- चंद्रमा आज 28 जुलाई, 2026 मंगलवार को धनु राशि में है. यह आपकी राशि से नवें भाव में होगा. आज आप सुस्त रहेंगे. शरीर में ताजगी का अभाव रहेगा. स्वभाव में उग्रता बढ़ने से आपका काम बिगड़ सकता है, इसलिए उग्रता को अंकुश में रखना हितकर है. ऑफिस में उच्च अधिकारियों और महत्वपूर्ण लोगों के साथ आपको चर्चा और विवाद को टालना चाहिए. किसी धार्मिक काम से बाहर जाने की योजना बन सकती है. व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए किसी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है.

वृषभ- चंद्रमा आज 28 जुलाई, 2026 मंगलवार को धनु राशि में है. यह आपकी राशि से आठवें भाव में होगा. अत्यधिक कार्यभार तथा खान-पान में असावधानी रखने के कारण स्वास्थ्य नरम-गरम बना रहेगा. पर्याप्त नींद और आहार नहीं मिलने से मन बेचैन रहेगा. आज प्रवास न करना आपके हित में है. यात्रा में विघ्न आ सकता है. समय पर काम पूरा नहीं होने से आपका मन उदास रह सकता है. आध्यात्मिक अध्ययन और ध्यान से आपको मानसिक राहत मिलेगी. निवेश को लेकर अभी कोई योजना नहीं बनाएं. किसी नए व्यक्ति से रिश्ता बढ़ाने को लेकर जल्दबाजी नहीं करें.

मिथुन- चंद्रमा आज 28 जुलाई, 2026 मंगलवार को धनु राशि में है. यह आपकी राशि से सातवें भाव में होगा. आपका दिन आनंद-प्रमोद तथा भोग-विलास में गुजरेगा. दोस्तों से मुलाकात हो सकती है. वाहन सुख मिलेगा. नए वस्त्र खरीदेंगे. रोमांस के लिए आज का दिन अच्छा है. भोजन में कुछ मनपसंद खाने को मिल सकता है. सामाजिक सम्मान और ख्याति मिलेगी. उत्तम वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी. प्रेम जीवन में दीर्घकालिक संबंध सुनिश्चित करना आज आपकी प्राथमिकता होगी. आज आप दूसरों को स्वास्थ्य संबंधी सलाह देते नजर आ सकते हैं. आर्थिक मामलों में आज आप दिखावे के मूड में होंगे. प्रोफेशनल मोर्चे पर आपको लोगों से ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कई जगह आपके हाथ निराश लग सकती है.

कर्क- चंद्रमा आज 28 जुलाई, 2026 मंगलवार को धनु राशि में है. यह आपकी राशि से छठे भाव में होगा. व्यवसाय में आज का दिन लाभदायी रहेगा. कार्यालय में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, हालांकि आपको वांछित लाभांश पाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना होगा. यह आपके धैर्य की परीक्षा है. परिजनों के साथ आज आनंदपूर्वक समय गुजारेंगे, हालांकि यदि किसी से आपके संबंध सहज नहीं हैं, तो आपको निराश नहीं होना चाहिए. इन्हें सुधारने के लिए आज प्रयास कर सकते हैं. मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थता का अनुभव होगा. संक्रामक रोगों से आपको बचने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए. सर्दी-खांसी की आशंका रहेगी. प्रोफेशनल मोर्चे पर विरोधियों को पीछे छोड़ सकेंगे. काम में यश प्राप्त होगा. खर्च की मात्रा अधिक रहेगी.

सिंह- चंद्रमा आज 28 जुलाई, 2026 मंगलवार को धनु राशि में है. यह आपकी राशि से पांचवें भाव में होगा. आज का दिन आनंद से गुजरने वाला है. आज आप अधिक कल्पनाशील बने रहेंगे. साहित्य-सृजन के तहत मौलिक रूप से काव्य रचना की प्रेरणा होगी. किसी प्रिय मित्र के साथ हुई मुलाकात शुभ फलदायी होगी. परिणाम स्वरूप दिनभर मन प्रसन्न रहेगा. आज आप लव गुरु की भूमिका भी निभा सकते हैं. लोगों को प्रेम संबंधी सलाह देंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय बहुत अच्छा है. संतान की प्रगति के समाचार मिलेंगे. विद्यार्थियों का समय बहुत अच्छा है. आज आप परोपकार के काम में लगे रहेंगे. वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है. प्रोफेशनल मोर्चे पर आज ग्रह आपका साथ देंगे.

कन्या- चंद्रमा आज 28 जुलाई, 2026 मंगलवार को धनु राशि में है. यह आपकी राशि से चौथे भाव में होगा. आज प्रतिकूलताओं के लिए तैयार रहना पड़ेगा. स्वास्थ्य को लेकर चिंता में रह सकते हैं. आज आपको घर पर आराम करना चाहिए. पारिवारिक सदस्यों के साथ मनमुटाव हो सकता है. जीवनसाथी के साथ भी मतभेद हो सकते हैं, हालांकि दोपहर के बाद स्थिति में परिवर्तन होगा. प्रेम जीवन में समय अच्छा बना रहेगा. मां के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल नहीं है. वाहन तथा स्थायी संपत्ति के कामकाज से सम्बंधित कोई तकलीफ आपको हो सकती है. धन खर्च की भी संभावना है. प्रोफेशनल मोर्चे पर आपके लिए थोड़ी मुश्किल होगी. किसी घरेलू काम में व्यस्त रहने के कारण आप कार्यालय या व्यवसाय में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे.