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28 अप्रैल 2026 का राशिफल: मंगलवार को कन्या राशि का चंद्रमा इन राशियों की खोलेगा किस्मत

मंगलवार 28 अप्रैल 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- चंद्रमा राशि बदलकर आज 28 अप्रैल, 2026 मंगलवार को कन्या राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में होगी. लंबी अवधि की आर्थिक योजना के लिए दिन अनुकूल है. आर्थिक और व्यावसायिक दृष्टि से दिन लाभदायक होगा. शारीरिक और मानसिक स्फूर्ति और ताजगी का अनुभव होगा. मित्रों तथा स्वजनों की ओर से उपहार मिलेगा. उनके साथ समय आनंद में व्यतीत होगा. उनके साथ किसी समारोह या पर्यटन में जाने की संभावनाएं हैं. परोपकार के लिए किए काम आपको आंतरिक खुशी देंगे. वृषभ- चंद्रमा राशि बदलकर आज 28 अप्रैल, 2026 मंगलवार को कन्या राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पांचवें भाव में होगी. आज आपकी वाणी का जादू किसी को अभिभूत करके आपको लाभ दिलाएगा. वाणी की सौम्यता नए संबंध स्थापित करने में सहायक होगी. नए काम करने की प्रेरणा मिलेगी. पठन-लेखन जैसी साहित्यिक प्रवृत्तियों में अभिरुचि बढ़ेगी. परिश्रम का अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने से थोड़े निराश हो सकते हैं. विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे. प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी. पेट की तकलीफ से परेशानी हो सकती है. मिथुन- चंद्रमा राशि बदलकर आज 28 अप्रैल, 2026 मंगलवार को कन्या राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति चौथे भाव में होगी. आज आप ज्यादा इमोशनल ना हो और ना ही कोई नया रिश्ता बनाएं. किसी बीमारी के कारण मन में चिंता रहेगी. ज्यादा सोचने के कारण मानसिक थकान का अनुभव हो सकता है. इसका स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर भी पड़ सकता है. आपके काम करने की गति थोड़ी मंद होगी. व्यापार के लिए आज का दिन सामान्य बना रहेगा. प्रेम संबंधों में सफलता के लिए आज अपने प्रिय की बातों को समझें. परिजनों के साथ धन संबंधी कोई विवाद हो सकता है. आज यात्रा टालें. कर्क- चंद्रमा राशि बदलकर आज 28 अप्रैल, 2026 मंगलवार को कन्या राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति तीसरे भाव में होगी. आजका दिन शुभ रहेगा. नए काम शुरू ना करने की आपको सलाह दी जाती है. आप पुराने अधूरे कार्यों को आज पूरा करें. दोस्तों एवं परिजनों से मुलाकात होगी. दोस्तों से सुख एवं आनंद की प्राप्ति होगी. पर्यटन के लिए मित्र तथा परिजनों के साथ योजना बन सकती है. मन में प्रसन्नता छायी रहेगी. आज किए गए काम में सफलता प्राप्त होने के योग हैं. नौकरी या व्यापार में विरोधियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे. आर्थिक लाभ होगा. सामाजिक मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. सिंह- चंद्रमा राशि बदलकर आज 28 अप्रैल, 2026 मंगलवार को कन्या राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दूसरे भाव में होगी. दूर बसनेवाले स्नेहीजन तथा मित्रों से बातचीत से आपको लाभ होगा. परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी. उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी. अपनी बोली से किसी का मन को जीत सकते हैं. निर्धारित काम में सफलता मिलेगी. किसी नए काम का आयोजन और अत्यधिक विचार मन में उलझन पैदा करेंगे. मित्रों का सहयोग मिलने से मन प्रसन्न होगा. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध और मजबूत बनेंगे. नौकरी में उन्नति होगी. कन्या- चंद्रमा राशि बदलकर आज 28 अप्रैल, 2026 मंगलवार को कन्या राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पहले भाव में होगी. आज आपके कोई नए संबंध बनेंगे, जो भविष्य में लाभदायी सिद्ध होंगे. वैचारिक रूप से आप समृद्घ बने रहेंगे. शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न रहेगा. आज कार्यस्थल पर आप अपना काम समय पर पूरा कर पाने की स्थिति में रहेंगे. नौकरीपेशा लोगों को उनके काम की प्रशंसा सुनने को मिलेगी. व्यापार में सफलता के लिए भी आज का दिन लाभप्रद है. पारिवारिक जीवन में उल्लासमय वातावरण रहेगा. शुभ समाचार मिलेगा. प्रवास होने के कारण मन खुश रहेगा.