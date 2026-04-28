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28 अप्रैल 2026 का राशिफल: मंगलवार को कन्या राशि का चंद्रमा इन राशियों की खोलेगा किस्मत

आज के दिन सभी राशियों को थोड़ा संभलकर दिन बिताने की सलाह दी जाती है. विस्तार से पढ़ें.

TUESDAY 28TH APRIL 2026 KA RASHIFAL
मंगलवार 28 अप्रैल 2026 का राशिफल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 28, 2026 at 12:05 AM IST

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मेष- चंद्रमा राशि बदलकर आज 28 अप्रैल, 2026 मंगलवार को कन्या राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में होगी. लंबी अवधि की आर्थिक योजना के लिए दिन अनुकूल है. आर्थिक और व्यावसायिक दृष्टि से दिन लाभदायक होगा. शारीरिक और मानसिक स्फूर्ति और ताजगी का अनुभव होगा. मित्रों तथा स्वजनों की ओर से उपहार मिलेगा. उनके साथ समय आनंद में व्यतीत होगा. उनके साथ किसी समारोह या पर्यटन में जाने की संभावनाएं हैं. परोपकार के लिए किए काम आपको आंतरिक खुशी देंगे.

वृषभ- चंद्रमा राशि बदलकर आज 28 अप्रैल, 2026 मंगलवार को कन्या राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पांचवें भाव में होगी. आज आपकी वाणी का जादू किसी को अभिभूत करके आपको लाभ दिलाएगा. वाणी की सौम्यता नए संबंध स्थापित करने में सहायक होगी. नए काम करने की प्रेरणा मिलेगी. पठन-लेखन जैसी साहित्यिक प्रवृत्तियों में अभिरुचि बढ़ेगी. परिश्रम का अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने से थोड़े निराश हो सकते हैं. विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे. प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी. पेट की तकलीफ से परेशानी हो सकती है.

मिथुन- चंद्रमा राशि बदलकर आज 28 अप्रैल, 2026 मंगलवार को कन्या राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति चौथे भाव में होगी. आज आप ज्यादा इमोशनल ना हो और ना ही कोई नया रिश्ता बनाएं. किसी बीमारी के कारण मन में चिंता रहेगी. ज्यादा सोचने के कारण मानसिक थकान का अनुभव हो सकता है. इसका स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर भी पड़ सकता है. आपके काम करने की गति थोड़ी मंद होगी. व्यापार के लिए आज का दिन सामान्य बना रहेगा. प्रेम संबंधों में सफलता के लिए आज अपने प्रिय की बातों को समझें. परिजनों के साथ धन संबंधी कोई विवाद हो सकता है. आज यात्रा टालें.

कर्क- चंद्रमा राशि बदलकर आज 28 अप्रैल, 2026 मंगलवार को कन्या राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति तीसरे भाव में होगी. आजका दिन शुभ रहेगा. नए काम शुरू ना करने की आपको सलाह दी जाती है. आप पुराने अधूरे कार्यों को आज पूरा करें. दोस्तों एवं परिजनों से मुलाकात होगी. दोस्तों से सुख एवं आनंद की प्राप्ति होगी. पर्यटन के लिए मित्र तथा परिजनों के साथ योजना बन सकती है. मन में प्रसन्नता छायी रहेगी. आज किए गए काम में सफलता प्राप्त होने के योग हैं. नौकरी या व्यापार में विरोधियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे. आर्थिक लाभ होगा. सामाजिक मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

सिंह- चंद्रमा राशि बदलकर आज 28 अप्रैल, 2026 मंगलवार को कन्या राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दूसरे भाव में होगी. दूर बसनेवाले स्नेहीजन तथा मित्रों से बातचीत से आपको लाभ होगा. परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी. उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी. अपनी बोली से किसी का मन को जीत सकते हैं. निर्धारित काम में सफलता मिलेगी. किसी नए काम का आयोजन और अत्यधिक विचार मन में उलझन पैदा करेंगे. मित्रों का सहयोग मिलने से मन प्रसन्न होगा. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध और मजबूत बनेंगे. नौकरी में उन्नति होगी.

कन्या- चंद्रमा राशि बदलकर आज 28 अप्रैल, 2026 मंगलवार को कन्या राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पहले भाव में होगी. आज आपके कोई नए संबंध बनेंगे, जो भविष्य में लाभदायी सिद्ध होंगे. वैचारिक रूप से आप समृद्घ बने रहेंगे. शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न रहेगा. आज कार्यस्थल पर आप अपना काम समय पर पूरा कर पाने की स्थिति में रहेंगे. नौकरीपेशा लोगों को उनके काम की प्रशंसा सुनने को मिलेगी. व्यापार में सफलता के लिए भी आज का दिन लाभप्रद है. पारिवारिक जीवन में उल्लासमय वातावरण रहेगा. शुभ समाचार मिलेगा. प्रवास होने के कारण मन खुश रहेगा.

तुला- चंद्रमा राशि बदलकर आज 28 अप्रैल, 2026 मंगलवार को कन्या राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति बारहवें भाव में होगी. क्रोध पर संयम रखें. संभव हो, तो वाद-विवाद से दूर रहें. परिजनों के साथ किसी बात पर विवाद होने की संभावना है. स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. विशेषकर आंखों का ध्यान रखें. दुर्घटना की आशंका है. कोर्ट-कचहरी के काम में सावधानी बरतें. मानहानि न हो इसका ध्यान रखें. आध्यात्मिकता और ईश्वरभक्ति से मानसिक शांति मिलेगी. नौकरीपेशा लोगों को कोई नया टारगेट मिल सकता है.

वृश्चिक- चंद्रमा राशि बदलकर आज 28 अप्रैल, 2026 मंगलवार को कन्या राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति ग्यारहवें भाव में होगी. आपका आज का दिन लाभदायी रहेगा. नौकरी और व्यवसाय में लाभ प्राप्त होगा. मित्रों के साथ भेंट हो सकती है तथा प्राकृतिक स्थल पर घूमने जाने की योजना भी बन सकती है. विवाह योग्य युवक-युवतियों का रिश्ता पक्का हो सकता है. पुत्र तथा पत्नी से लाभ होगा. रिश्तेदार या दोस्तों से उपहार मिल सकता है. अधिकारी प्रसन्न रहेंगे. कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा हो सकती है. सांसारिक जीवन में आनंद का अनुभव करेंगे.

धनु- चंद्रमा राशि बदलकर आज 28 अप्रैल, 2026 मंगलवार को कन्या राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दसवें भाव में होगी. आज का दिन शुभ है. आज आप आर्थिक मामलों में उचित योजना बना सकेंगे. अन्य लोगों की सहायता करने का प्रयत्न करेंगे. हर एक काम सफलतापूर्वक पूरा होगा. व्यापार बढ़ाने की योजना बनेगी. आनंद-प्रमोद में दिन बीतेगा. व्यापार या नौकरी में किसी मीटिंग के लिए बाहर जाने की योजना बनेगी. अधिकारियों से लाभ होगा. पदोन्नति के योग हैं और मान-सम्मान मिलेगा. पिता एवं बड़े-बुजुर्गों से लाभ होगा. प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आपके उत्साह को बढ़ाएंगे.

मकर- चंद्रमा राशि बदलकर आज 28 अप्रैल, 2026 मंगलवार को कन्या राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति नवें भाव में होगी. बौद्धिक कार्यों एवं व्यवसाय में आप नई शैली अपनाएंगे. नौकरीपेशा लोग भी अपने कार्य को आसानी से पूरा कर सकेंगे. साहित्य तथा लेखन की प्रवृत्ति को गति मिलेगी. शरीर में बेचैनी और थकान का अनुभव होगा. संतान की समस्या चिंता का कारण बनेगी. लंबी यात्रा की संभावना है, हालांकि इस यात्रा में आपको बेहद ध्यान रखना होगा. विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों के साथ किसी विवादास्पद चर्चा में न उतरें. अनावश्यक खर्च से परहेज करें.

कुंभ- चंद्रमा राशि बदलकर आज 28 अप्रैल, 2026 मंगलवार को कन्या राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति आठवें भाव में होगी. आज अत्यधिक सोचने-विचारने से मानसिक थकान का अनुभव करेंगे. मन में क्रोध की भावना रहेगी, इसे दूर करने के प्रयास से अनिष्ट से बच सकेंगे. कार्यस्थल या व्यवसाय में प्रतिद्वंदियों से विवाद करने से बचें. नियम विरुद्ध कोई काम करने से बचें. नेगेटिव विचारों से दूर रहें. वाणी पर संयम रखें. परिवार में किसी का विवाह पक्का हो सकता है. खर्च में वृद्धि होने के कारण आप चिंतित रह सकते हैं. ईश्वर का नाम तथा आध्यात्मिक विचार आपके मन को शांत बनाए रखेंगे.

मीन- चंद्रमा राशि बदलकर आज 28 अप्रैल, 2026 मंगलवार को कन्या राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति सातवें भाव में होगी. आज के दिन आपके अंदर छिपे लेखक या कलाकार को अपनी कला दिखाने का अवसर मिलेगा. व्यवसाय में भागीदारी के लिए शुभ समय है. प्रतिदिन के क्रियाकलापों से निकल कर आप अपना समय आमोद-प्रमोद में बीता सकेंगे. परिजनों और मित्रों के साथ पार्टी या पिकनिक का आयोजन होगा. नाटक, सिनेमा या मनोरंजन स्थल पर जाने का कार्यक्रम बनेगा. यश में वृद्धि होगी. आपके लिए समय लाभ का बना हुआ है, हालांकि जल्दबाजी करने से नुकसान करा बैठेंगे.

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