ETV Bharat / spiritual

28 अक्टूबर 2026 का राशिफल: आज कन्या राशि को भाई-बहिन से होगा आर्थिक लाभ

बुधवार 28 अक्टूबर 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- चंद्रमा आज 28 अक्टूबर, 2026 बुधवार को वृषभ राशि में है. यह आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा. परिवार के सदस्यों संग स्वादिष्ट भोजन करने तथा आनंदपूर्वक समय बिताने का योग है. भविष्य के लिए बेहतर आर्थिक योजना बना सकेंगे. आय में वृद्धि होगी. कलाकार एवं कारीगरों को कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा और सम्मान होगा. नकारात्मक विचारों से दूर रहें. आप समय पर कार्य करने के लिए खुद को प्रोत्साहित करेंगे.

वृषभ- चंद्रमा आज 28 अक्टूबर, 2026 बुधवार को वृषभ राशि में है. यह आपकी राशि से पहले भाव में होगा. विचारों की दृढ़ता के साथ आप सावधानीपूर्वक काम करेंगे. व्यवस्थित रूप से आर्थिक विषयों का आयोजन कर सकेंगे. अपनी रचनात्मकता को निखार सकेंगे. वस्त्र, आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन और मनोरंजन में धन खर्च होगा. पारिवारिक सुख-शांति बनी रहेगी. उत्तम दांपत्यजीवन की अनुभूति करेंगे. धन लाभ की आशा रख सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों का काम समय पर पूरा होगा.

मिथुन- चंद्रमा आज 28 अक्टूबर, 2026 बुधवार को वृषभ राशि में है. यह आपकी राशि से बारहवें भाव में होगा. आपकी वाणी और व्यवहार से किसी के साथ गलतफहमी होने की आशंका रहेगी. परिवार के सदस्यों के साथ व्यवहार में सावधानी रखनी पड़ेगी. दुर्घटना की आशंका रहेगी. वाहन या इलेक्ट्रिक वस्तुओं का उपयोग बेहद ध्यान से करना चाहिए. आपकी प्रतिष्ठा पर कलंक लग सकता है. मनोरंजन और मौज-शौक में खर्च हो सकता है. मानसिक रूप से स्वयं को शांत रखने की आवश्यकता है. कर्क- चंद्रमा आज 28 अक्टूबर, 2026 बुधवार को वृषभ राशि में है. यह आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में होगा. आज आपका मन चिंता से मुक्त होगा. दोस्तों के साथ मुलाकात होगी. मित्रों से लाभ होगा. नियमित आय में वृद्धि होने के साथ आर्थिक लाभ भी होगा. शादी के इच्छुक व्यक्तियों का रिश्ता पक्का हो सकता है. दांपत्यजीवन में आनंद व्याप्त रहेगा. तन और मन से स्वस्थ रहेंगे. किसी रमणीय पर्यटन स्थल की यात्रा से आपके आनंद में बढ़ोतरी होगी. पत्नी और संतान से लाभ होगा. सिंह- चंद्रमा आज 28 अक्टूबर, 2026 बुधवार को वृषभ राशि में है. यह आपकी राशि से दसवें भाव में होगा. आज आपके सभी काम सरलतापूर्वक पूरे होंगे. व्यवसाय में सफलता मिलेगी. बहुत दिनों से अटका अधूरा काम पूरा होने से प्रसन्नता होगी. आपका प्रभुत्व और प्रभाव बढ़ेगा. सरकारी कामकाज और पिता से लाभ मिलने के संकेत हैं. मानसिक स्वास्थ्य मन को प्रफुल्लित रखेगा. गृहस्थ जीवन में आनंद महसूस होगा. परिवार की जरूरत पर धन खर्च करके खुशी मिलेगी. घर के लिए किसी बड़ी वस्तु की खरीदारी का मन बनेगा. कन्या- चंद्रमा आज 28 अक्टूबर, 2026 बुधवार को वृषभ राशि में है. यह आपकी राशि से नवें भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए शुभ है. मित्रों और स्नेहीजनों संग आपका प्रवास आनंददायक रहेगा. धार्मिक काम के लिए कहीं बाहर जाना हो सकता है. किसी सामाजिक काम में भी धन खर्च कर सकते हैं. मित्रों से लाभ होगा. विदेश में बसनेवाले किसी मित्र या स्नेहीजनों का समाचार मिलने से प्रसन्नता होगी. भाई-बहनों से लाभ होगा. आपके पास पर्याप्त धन की व्यवस्था रहेगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा.