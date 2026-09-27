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27 सितंबर 2026 का राशिफल: रविवार को इन राशियों की खुलेगी किस्मत, पढ़ें भविष्यफल

आज सभी राशियों के जातकों को थोड़ा संभलकर चलने की सलाह दी जाती है. विवादों से बचें.

SUNDAY 27TH SEPTEMBER 2026 KA RASHIFAL
रविवार 27 सितंबर 2026 का राशिफल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 27, 2026 at 12:03 AM IST

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मेष- आज चंद्रमा की स्थिति 27 सितंबर, 2026 रविवार के दिन मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. आज आपको सावधानीपूर्वक दिन बिताना होगा. सर्दी-बुखार से तबीयत खराब होने की आशंका है. इस दौरान आपको बाहर जाने से बचना चाहिए. प्रेम जीवन में अपने प्रिय से दूर जाना पड़ सकता है. किसी का भला करने में स्वयं का नुकसान कर सकते हैं, अतः सावधान रहें. कार्यस्थल पर मन में किसी बात का डर लगा रहेगा. आप गलत जगह पैसे का निवेश न करें, विशेषज्ञ की सलाह से काम करें. जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे.

वृषभ- आज चंद्रमा की स्थिति 27 सितंबर, 2026 रविवार के दिन मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. आपके व्यापार में वृद्धि होगी. आपकी आय के सोर्स बढ़ेंगे. नौकरीपेशा लोगों को कोई नया काम मिल सकता है. परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी. मित्रों और बुजुर्गों से लाभ होगा. उनके साथ आनंद के पल गुजार सकेंगे. वैवाहिक जीवन में खुशी तथा संतोष प्राप्त कर सकेंगे. घर से बाहर कहीं जाना हो, तो ध्यान रखें. अविवाहितों का रिश्ता पक्का हो सकता है. संतान से भी अच्छे समाचार मिलेंगे. स्वास्थ्य लाभ मिलेगा.

मिथुन- आज चंद्रमा की स्थिति 27 सितंबर, 2026 रविवार के दिन मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. आज का दिन शुभ तथा अनुकूलता से भरा होगा. ऑफिस में साथी कर्मचारियों तथा अधिकारी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे. सामाजिक दृष्टि से आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी. पदोन्नति के योग हैं. परिजनों से उपहार मिल सकता है. जीवनसाथी के साथ आपके प्रेम संबंध और मजबूत होंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सांसारिक जीवन आनंदमय रहेगा. आज किसी नए काम की योजना बना सकेंगे. निवेश सोच-समझकर ही करें.

कर्क- आज चंद्रमा की स्थिति 27 सितंबर, 2026 रविवार के दिन मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में होगा. आज आपके लिए काफी आरामदायक दिन है. हर काम सरलतापूर्वक पूरे होंगे. नौकरी में उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे. पदोन्नति के योग हैं. अधिकारियों से महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी. परिजनों से किसी बात पर विचार-विमर्श होगा. घर की सुंदरता बढ़ाने में आप सहयोग करेंगे. दफ्तर के काम आसानी से पूरे हो सकेंगे. माता से संबंध अच्छे रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. सरकार से भी लाभ होगा.

सिंह- आज चंद्रमा की स्थिति 27 सितंबर, 2026 रविवार के दिन मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में होगा. आपका दिन मध्यम फलदायी है. निर्धारित काम पर ही ध्यान दें. धार्मिक एवं मांगलिक कामों में आज का दिन गुजरेगा. धार्मिक यात्रा का आयोजन हो सकता है. आज आप थोड़े गुस्से में रहेंगे. जिस वजह से मानसिक अशांति रहेगी. संतान से भी चिंतित रहेंगे. उनकी पढ़ाई या स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है. व्यवसाय में बाधा आ सकती है. विदेश में रहने वाले स्वजनों से समाचार मिलेंगे. जीवनसाथी के साथ भी आज पुराना मतभेद फिर सामने आ सकता है.

कन्या- आज चंद्रमा की स्थिति 27 सितंबर, 2026 रविवार के दिन मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए शुभ है. किसी काम में आपको यश मिलेगा. व्यापार में भागीदार के साथ संबंधों में सकारात्मकता बढ़ेगी. वस्त्र, आभूषणों की खरीदी से मन आनंदित रहेगा. मित्रों के साथ प्रवास का आनंद ले सकेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है. कार्यस्थल पर कोई रुचिकर काम आपको मिल सकता है. प्रेम जीवन के लिए आज का दिन सकरात्मक है. आज किसी को मन की बात भी कह सकते हैं.

तुला- आज चंद्रमा की स्थिति 27 सितंबर, 2026 रविवार के दिन मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा. आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. नौकरी में उन्नति होगी. आप समय पर अपना काम पूरा कर पाने की स्थिति में रहेंगे. व्यवसाय में लाभ होगा. सहकर्मियों का भी सहयोग प्राप्त होगा. परिजनों के साथ आप आनंदपूर्वक समय गुजार सकेंगे. जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे. आज आप घर की किसी समस्या पर जीवनसाथी के साथ चर्चा कर सकते हैं. वाणी पर संयम बरतें. खर्च पर नियंत्रण रखें. कार्य में सफलता और यश प्राप्त होगा.

वृश्चिक- आज चंद्रमा की स्थिति 27 सितंबर, 2026 रविवार के दिन मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा. वाद-विवाद से दूर रहें. संतान के विषय में चिंता रहेगी. छात्रों को सफलता मिलने से उत्साह में वृद्धि होगी. शेयर बाजार में आज पूंजी-निवेश ना करें. संभव हो तो यात्रा टाल दें. भविष्य की आर्थिक योजनाएं बनाने के लिए समय अनुकूल है. परिश्रम के अनुसार सफलता भी प्राप्त होगी. प्रेम जीवन में संतुष्टि बनी रहेगी.

धनु- आज चंद्रमा की स्थिति 27 सितंबर, 2026 रविवार के दिन मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में होगा. आज भावनाओं पर नियंत्रण रखना मुश्किल होगा. पारिवारिक चिंता से मानसिक तनाव की आशंका बनी रहेगी. बेचैनी का अनुभव करेंगे. स्वास्थ्य खराब हो सकता है. मां की तबीयत की चिंता हो सकती है. किसी नए काम की शुरुआत के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है. पर्याप्त नींद नहीं आने से परेशान हो सकते हैं. कार्यस्थल पर धैर्य के साथ अपना काम करते रहें. विवाद से बचने के लिए ज्यादातर समय मौन रहें. परिवार के सदस्यों की भावना की भी कद्र करें.

मकर- आज चंद्रमा की स्थिति 27 सितंबर, 2026 रविवार के दिन मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. मित्रों और परिजनों के साथ आज का दिन आनंदपूर्वक गुजारेगा. किसी पर्यटन स्थल पर घूमने जा सकते हैं. स्थायी संपत्ति से जुड़े आज सभी काम पूरे कर पाएंगे. लोगों के लिए समय अनुकूल है. विद्यार्थियों को समय की अनुकूलता रहेगी. विरोधी परास्त होंगे. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. आज आर्थिक लाभ के संकेत हैं. नए काम का आरंभ कर पाएंगे. प्रेम जीवन में सफलता मिलेगी.

कुंभ- आज चंद्रमा की स्थिति 27 सितंबर, 2026 रविवार के दिन मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. मानसिक रूप से दुविधा का अनुभव होने से निर्णय लेने में परेशानी होगी. निरर्थक खर्च से बचें. वाणी पर संयम बरतें, अन्यथा परिजनों से अनबन होने की आशंका बनी रहेगी. छात्रों को एकाग्रता पर जोर देना पड़ेगा. सफलता मिलने में देरी होगी. नौकरीपेशा लोगों को कोई अरुचिकर काम भी करना पड़ सकता है.

मीन- आज चंद्रमा की स्थिति 27 सितंबर, 2026 रविवार के दिन मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. आज का दिन शुभ फलदायी है. उत्साह बना रहेगा. नए काम की शुरुआत के लिए के लिए दिन अच्छा है. परिजनों और मित्रों संग स्वादिष्ट भोजन करने का अवसर मिलेगा. धन लाभ होगा. अत्यधिक खर्च पर आपको नियंत्रण रखना होगा. धार्मिक यात्रा का योग है. कार्यों में सफलता मिलेगी. आज निवेश को लेकर किसी लालच में ना आएं.

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