27 जून 2026 का राशिफल: वृश्चिक राशि का चंद्रमा कर्क राशि को देगा राहत, जानें भविष्यफल
आज इस राशि के जातकों के भविष्य के लिए आर्थिक योजना बनाने के लिए समय अच्छा है. एकाग्रतापूर्वक काम करने से सफलता अवश्य मिलेगी.
Published : June 27, 2026 at 12:04 AM IST
मेष- आज चंद्रमा की स्थिति 27 जून, 2026 शनिवार के दिन वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में होगा. आज आप आध्यात्मिक विचारों में ज्यादा रुचि लेंगे. गूढ़़ विद्याओं की तरफ विशेष आकर्षण होगा. गहरे चिंतन-मनन से अलौकिक अनुभूति होगी. वाणी पर संयम रखने से बहुत-सी गलतफहमियों से बच सकेंगे. धन लाभ होगा. गुप्त शत्रुओं से बचकर रहें. नए काम का आरंभ ना करें. कार्यक्षेत्र में आज आपका मन नहीं लगेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय लाभ का है.
वृषभ- आज चंद्रमा की स्थिति 27 जून, 2026 शनिवार के दिन वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में होगा. आज आपको गृहस्थजीवन में सुख का अनुभव होगा. परिजन तथा निकट के रिश्तेदारों के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बनेगा. किसी छोटी यात्रा का आयोजन हो सकता है. विदेश मेें रहने वाले रिश्तेदारों से बातचीत होगी. व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा. आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं. भाग्य मेहरबान रहेगा. हालांकि स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही आपको नुकसान में डाल सकती है.
मिथुन- आज चंद्रमा की स्थिति 27 जून, 2026 शनिवार के दिन वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा. आप का दिन आनंद-प्रमोद तथा भोग-विलास में गुजरेगा. दोस्तों से मुलाकात हो सकती है. कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. वाहन सुख मिलेगा. नए वस्त्र की खरीदी और उसे पहनने के अवसर प्राप्त होंगे. प्रेम जीवन के लिए आज का दिन अच्छा है. भोजन में मीठा खाने को मिल सकता है. तंदुरस्ती अच्छी रहेगी. सामाजिक सम्मान और ख्याति मिलेगी. उत्तम वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी.
कर्क- आज चंद्रमा की स्थिति 27 जून, 2026 शनिवार के दिन वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा. भविष्य के लिए आर्थिक योजना बनाने के लिए समय अच्छा है. एकाग्रतापूर्वक काम करने से सफलता अवश्य मिलेगी. किसी के साथ वाद-विवाद ना करें. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. पारिवारिक वातावरण में शांति बनी रहेगी. शारीरिक और मानसिक रूप से स्फूर्ति और प्रसन्नता का अनुभव होगा. आपके अधूरे काम पूरे होंगे. व्यापार में सहकर्मियों का अच्छा सहयोग मिलेगा. आज मित्रों या परिजनों के साथ कहीं जाने का कार्यक्रम बना सकते हैं.
सिंह- आज चंद्रमा की स्थिति 27 जून, 2026 शनिवार के दिन वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में होगा. आज हर मामले में सावधानी बरतें. वाणी और व्यवहार में संयम बरतें. कार्यस्थल पर किसी से विवाद हो सकता है. व्यवसाय में जल्दबाजी से नुकसान की आशंका बनी रहेगी. माता के साथ विवाद होने की संभावना है. आपके मन पर वैचारिक रूप से नकारात्मकता छा सकती है. स्थायी संपत्ति के दस्तावेजों पर सावधानीपूर्वक हस्ताक्षर करें. पानी वाली जगहों से दूर रहें. स्वास्थ्य के प्रति आज विशेष ध्यान रखें. प्रेम जीवन में मुश्किल आ सकती है.
कन्या- आज चंद्रमा की स्थिति 27 जून, 2026 शनिवार के दिन वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. बिना विचारें किसी काम के लिए साहस न करें. नौकरीपेशा लोगों को नया काम करने की जगह पुराने पेंडिंग काम को निपटाना होगा. किसी से भावनात्मक संबंध स्थापित होंगे. भाई-बहनों के साथ मेल-जोल रहेगा. मित्रों और स्नेहीजनों के साथ मुलाकात होगी. गूढ़ रहस्यमय विद्याओं के प्रति आकर्षण होगा और उसमें सिद्धि मिलेगी. विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों का डटकर सामना करेंगे. आज जीवनसाथी की भावना का सम्मान करते हुए उनके साथ सुख के पल गुजारेंगे.
तुला- आज चंद्रमा की स्थिति 27 जून, 2026 शनिवार के दिन वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. अपना जिद्दी व्यवहार छोड़कर काम करें. आज आपकी वाणी से किसी का मन दु:ख सकता है. कार्यस्थल पर किसी से मनमुटाव हो सकता है. दुविधा में फंसा मन आपको किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंचने देगा. आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लेना उचित होगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. आज समय पर काम पूरा कर पाने की स्थिति में नहीं होंगे. आज का दिन धैर्य के साथ गुजारें. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें.
वृश्चिक- आज चंद्रमा की स्थिति 27 जून, 2026 शनिवार के दिन वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. आज का दिन अच्छा रहेगा. दोपहर बाद तन और मन की प्रसन्नता रहेगी. सुख एवं आनंद की प्राप्ति होगी. परिजनों के साथ आनंद-उल्लास में समय व्यतीत होगा. मित्रों और स्नेहीजनों से उपहार मिलने से मन खुश होगा. प्रियजनों के साथ हुई मुलाकात सफल रहेगी. शुभ समाचार की प्राप्ति होगी. आनंददायक प्रवास की संभावना है. उत्तम वैवाहिक सुख की अनुभूति होगी. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मधुर बने रहेंगे.
धनु- आज चंद्रमा की स्थिति 27 जून, 2026 शनिवार के दिन वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. आज आपका दिन थोड़ा तकलीफ देने वाला रह सकता है. स्वास्थ्य खराब होगा. परिजनों के साथ मतभेद होगा. इस कारण आपका मन उदास रह सकता है. स्वाभाविक उग्रता को अंकुश में रखें. दुर्घटना होने की आशंका रहेगी. वाहन या इलेक्ट्रिक उपकरणों का उपयोग ध्यान से करें. कोर्ट-कचहरी से सम्बंधित कामकाज के सम्बंध में जागरूक रहना पड़ेगा. खर्च बढ़ने से पैसे का अभाव होगा. नौकरी में कोई अरुचिकर काम भी करना पड़ सकता है.
मकर- आज चंद्रमा की स्थिति 27 जून, 2026 शनिवार के दिन वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. आज का दिन लाभदायी है. संबंधियों और मित्रों से आनंददायी मुलाकात होगी. विवाहोत्सुक जातकों को इच्छित जीवनसाथी मिलने से आनंद में वृद्धि होगी. व्यापार की दृष्टि से भी लाभदायी दिन है. भागीदारी के काम में आपको संतोष का अनुभव होगा. आज आय में वृद्धि होने से आप की खुशी बढ़ेगी. किसी जगह निवेश करने की योजना बना सकते हैं. मित्रों से उपहार प्राप्त हो सकता है. नई वस्तुओं की खरीदारी पर धन खर्च होगा. यात्रा में सावधानी बरतें. हो सके तो यात्रा टाल दें.
कुंभ- आज चंद्रमा की स्थिति 27 जून, 2026 शनिवार के दिन वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. आज आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी. व्यावसायिक क्षेत्र में आपके काम की प्रशंसा होगी, जो कि आपके लिए आनंददायी रहेगी. कार्यालय में सहकर्मियों का भी सहयोग मिलेगा. नौकरीपेशा लोग समय पर अपना टारगेट पूरा करके अधिकारी से प्रशंसा प्राप्त कर सकेंगे. सामाजिक रूप से मान-सम्मान प्राप्त होगा. मित्रों और परिजनों के साथ आनंदपूर्वक प्रवास कर सकेंगे. आज दिनभर के काम सरलता से पूरे होंगे.
मीन- आज चंद्रमा की स्थिति 27 जून, 2026 शनिवार के दिन वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में होगा. आज अधिकारियों के साथ संबंधों में दरार न पडे़, इसका ध्यान रखें. शारीरिक कमजोरी और मानसिक चिंता बनी रहेगी. विरोधियों के साथ वाद-विवाद को टालें. वैचारिक स्तर पर नकारात्मकता को दूर कर मानसिक रूप से स्वस्थ होने का प्रयास करें. कहीं घूमने की योजना सफल होगी. व्यापारीवर्ग को व्यापार में अवरोध आने की आशंका बनी रहेगी. गृहस्थ जीवन सुखमय बना रहेगा, हालांकि स्वास्थ्य की दृष्टि समय मध्यम है. लापरवाही से आगे नुकसान हो सकता है.