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26 मई 2026 का राशिफल: मंगलवार को कन्या राशि का चंद्रमा इन राशियों की खोलेगा किस्मत, पढ़ें भविष्यफल

मंगलवार 26 मई 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- चंद्रमा आज 26 मई, 2026 मंगलवार को कन्या राशि में है. यह आपकी राशि से छठे भाव में होगा. आज शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मानसिक रूप से भी प्रसन्न रहेंगे. अपनी रचनात्मकता से कुछ नया कर पाने की स्थिति में रहेंगे. आज आपका मन साहित्य और कला में लगेगा. विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. घर में शांतिपूर्ण वातावरण बना रहेगा. दैनिक कामों में कुछ अवरोध आएगा. व्यापार और नौकरी में बातचीत करते समय ध्यान रखें. हालांकि अधिक परिश्रम का फल कम मिलेगा, इससे आपका मन उदास हो सकता है. वृषभ- चंद्रमा आज 26 मई, 2026 मंगलवार को कन्या राशि में है. यह आपकी राशि से पांचवें भाव में होगा. आज आपको वाणी पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है. पानी वाली जगहों से दूर रहें. जमीन और संपत्ति के कागजात पर ध्यान से हस्ताक्षर करें. दोपहर के बाद स्थिति में सुधार होगा. शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ बने रहेंगे. मन में उठती कल्पना की लहरें कुछ नया अनुभव करवाएंगी. कार्यस्थल पर आप अपना काम आसानी से पूरा कर पाने की स्थिति में रहेंगे. मिथुन- चंद्रमा आज 26 मई, 2026 मंगलवार को कन्या राशि में है. यह आपकी राशि से चौथे भाव में होगा. महत्वपूर्ण निर्णय लेने में कठिनाई महसूस करेंगे. घर में माता और स्त्री वर्ग के लिए आप अधिक इमोशनल रहेंगे. अत्यधिक विचारों में डूबे रहने के कारण तनाव महसूस कर सकते हैं. नींद नहीं आने के कारण थकान रहेगी. इस कारण अपने काम भी समय पर पूरे नहीं कर पाएंगे. आज यदि यात्रा को लेकर कोई योजना बनाई है, तो उसे टालने का प्रयास करें. जमीन या संपत्ति के विषय में बातचीत आज ना करें. कर्क- चंद्रमा आज 26 मई, 2026 मंगलवार को कन्या राशि में है. यह आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा. काम की सफलता और नए काम के आरंभ के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा. मित्रों तथा स्वजनों के साथ की गई मुलाकात से आप खुशहाल रहेंगे. किसी छोटी यात्रा के योग हैं. भाई- बंधुओं से मेलजोल बना रहेगा. प्रिय व्यक्ति के साथ से मन रोमांचित हो उठेगा. आर्थिक लाभ होगा तथा समाज में आदर सम्मान मिलेगा. विरोधियों को पराजित कर सकेंगे. आज किसी के साथ प्रेम के बंधन में बंधेंगे. यह रिश्ता आगे आपके लिए लाभदायक होगा. सिंह- चंद्रमा आज 26 मई, 2026 मंगलवार को कन्या राशि में है. यह आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा. विभिन्न योजनाओं से संबंधित बार-बार आने वाले विचारों से आप दुविधा में रहेंगे. हालांकि परिजनों के साथ से आपकी प्रसन्नता में वृद्धि होगी. दूर रह रहे किसी व्यक्ति या संस्था के साथ संबंधों में दृढ़ता आएगी, जो आगे चलकर लाभदायी रहेगी. अधिक खर्च से बचने की जरूरत है. निर्धारित काम में अपेक्षाकृत कम सफलता प्राप्त होगी. आज का दिन मध्यम फलदायी रहेगा. कन्या- चंद्रमा आज 26 मई, 2026 मंगलवार को कन्या राशि में है. यह आपकी राशि से पहले भाव में होगा. आज आपकी वैचारिक समृद्धि बढ़ेगी. मीठी वाणी से आप लाभप्रद और सौहार्द्रपूर्ण संबंध विकसित कर सकेंगे. उत्तम भोजन के साथ उपहारों और वस्त्रों की प्राप्ति होगी. शारीरिक तथा मानसिक स्वस्थता बनी रहेगी. जीवनसाथी की निकटता और प्रवास-पर्यटन से आपका दिन खुशहाल रहेगा. आप समय पर अपना काम कर पाने की स्थिति में रहेंगे. व्यापार में आपको लाभ मिल सकता है. विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा समय है, इसका सदुपयोग करें.