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26 जुलाई 2026 का राशिफल: रविवार को सिंह राशि को आर्थिक नुकसान, लापरवाही ना बरतें

रविवार 26 जुलाई 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- चंद्रमा आज 26 जुलाई, 2026 रविवार के दिन वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से आठवें भाव में होगा. आज नया काम शुरू कर सकते हैं. ज्योतिष और आध्यात्मिक विषयों में रुचि बनी रहेगी. अपनी वाणी और व्यवहार को संयमित रखना आपके ही हित में रहेगा. दोपहर बाद आपकी नौकरी और व्यापार में रुचि बढ़ेगी. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. साथी कर्मचारियों का साथ मिलेगा. संतान की चिंता हो सकती है. जीवनसाथी के साथ कोई पुराना मतभेद दूर हो सकता है. प्रेम जीवन में संतुष्टि से भरा दिन है. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय लाभ का बना हुआ है. वृषभ- चंद्रमा आज 26 जुलाई, 2026 रविवार के दिन वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से सातवें भाव में होगा. आपको अपने प्रिय दोस्तों और स्वजनों के साथ घूमने-फिरने का आनंद प्राप्त होगा. सुंदर वस्त्र-आभूषण और भोजन का अवसर आपको मिलेगा. दोपहर बाद स्थिति आपके नियंत्रण से हट सकती है. वाहन आदि धीमे चलाएं. घर-परिवार में किसी से विवाद हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को कोई नया काम मिल सकता है. काम को बोझ समझ कर करेंगे, तो उसमें गलती होने की आशंका बनी रहेगी. व्यापार-व्यवसाय के लिए आज दिन सामान्य है. किसी तरह का बड़ा निर्णय आज ना लें. मिथुन- चंद्रमा आज 26 जुलाई, 2026 रविवार के दिन वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से छठे भाव में होगा. आज आपके परिवार का वातावरण उल्लासपूर्ण रहेगा. शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक प्रसन्नता का अनुभव होगा. आपके अधूरे काम पूरे होने से आनंद में वृद्धि होगी. कार्यस्थल पर वातावरण अनुकूल रहेगा. आर्थिक रूप से लाभ हो सकता है. दोपहर बाद आपका ध्यान मनोरंजन में रह सकता है. मित्रों एवं स्वजनों के साथ बाहर जाने का अवसर मिल सकता है. मान-सम्मान प्राप्त हो सकता है. परिजनों संग सुखपूर्वक समय गुजारेंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है. संक्रामक बीमारियों से बचें. कर्क- चंद्रमा आज 26 जुलाई, 2026 रविवार के दिन वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से पांचवें भाव में होगा. भविष्य के लिए आर्थिक योजना बनाने के लिए समय अच्छा है. एकाग्रतापूर्वक काम करने से सफलता अवश्य मिलेगी. किसी के साथ वाद-विवाद न करें. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. पारिवारिक वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा. शारीरिक और मानसिकरूप से स्फूर्ति और प्रसन्नता का अनुभव होगा. आपके अधूरे काम पूरे होंगे. व्यापार में सहकर्मियों का अच्छा सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अनुकूल है. जोड़ों का पुराना दर्द दूर होने से राहत महसूस करेंगे. सिंह- चंद्रमा आज 26 जुलाई, 2026 रविवार के दिन वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से चौथे भाव में होगा. आज आप शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ रहेंगे. माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी. आर्थिक रूप से हानि हो सकती है. फिर भी दोपहर के बाद आप निवेश संबंधी योजना पर काम कर सकते हैं. परिश्रम के अनुरूप रिजल्ट मिलेगा. विद्यार्थियों को काम में सफलता होगी. बौद्धिक और राजनीतिक चर्चा ना करें. नए काम की शुरुआत आज नहीं करें. शेयर बाजार में किसी तरह का जोखिम ना लें. खर्च पर नियंत्रण रखें. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही वा बरतें. नए काम की शुरुआत ना करें. कन्या- चंद्रमा आज 26 जुलाई, 2026 रविवार के दिन वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा. आध्यात्मिकता के प्रति आपको आकर्षण अधिक रहेगा. आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना है. नए काम का आरंभ करने के लिए समय शुभ है. प्रियजनों के साथ मुलाकात होगी. आप विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे. दोपहर बाद स्थिति में बदलाव होगा. मानसिक और शारीरिक रूप से चिंता का अनुभव करेंगे. माता के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है. स्थायी संपत्ति के लिए किए जा रहे प्रयास आज टालें. किसी भी तरह के सरकारी और दस्तावेजी काम में आज बहुत ध्यान रखें. वाहन या इलेक्ट्रिक उपकरणों का प्रयोग सावधानी से करें.