26 जुलाई 2026 का राशिफल: रविवार को सिंह राशि को आर्थिक नुकसान, लापरवाही ना बरतें
आज के दिन इस राशि के जातक शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ रहेंगे. परिश्रम के अनुरूप रिजल्ट मिलेगा.
Published : July 26, 2026 at 12:03 AM IST
मेष- चंद्रमा आज 26 जुलाई, 2026 रविवार के दिन वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से आठवें भाव में होगा. आज नया काम शुरू कर सकते हैं. ज्योतिष और आध्यात्मिक विषयों में रुचि बनी रहेगी. अपनी वाणी और व्यवहार को संयमित रखना आपके ही हित में रहेगा. दोपहर बाद आपकी नौकरी और व्यापार में रुचि बढ़ेगी. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. साथी कर्मचारियों का साथ मिलेगा. संतान की चिंता हो सकती है. जीवनसाथी के साथ कोई पुराना मतभेद दूर हो सकता है. प्रेम जीवन में संतुष्टि से भरा दिन है. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय लाभ का बना हुआ है.
वृषभ- चंद्रमा आज 26 जुलाई, 2026 रविवार के दिन वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से सातवें भाव में होगा. आपको अपने प्रिय दोस्तों और स्वजनों के साथ घूमने-फिरने का आनंद प्राप्त होगा. सुंदर वस्त्र-आभूषण और भोजन का अवसर आपको मिलेगा. दोपहर बाद स्थिति आपके नियंत्रण से हट सकती है. वाहन आदि धीमे चलाएं. घर-परिवार में किसी से विवाद हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को कोई नया काम मिल सकता है. काम को बोझ समझ कर करेंगे, तो उसमें गलती होने की आशंका बनी रहेगी. व्यापार-व्यवसाय के लिए आज दिन सामान्य है. किसी तरह का बड़ा निर्णय आज ना लें.
मिथुन- चंद्रमा आज 26 जुलाई, 2026 रविवार के दिन वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से छठे भाव में होगा. आज आपके परिवार का वातावरण उल्लासपूर्ण रहेगा. शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक प्रसन्नता का अनुभव होगा. आपके अधूरे काम पूरे होने से आनंद में वृद्धि होगी. कार्यस्थल पर वातावरण अनुकूल रहेगा. आर्थिक रूप से लाभ हो सकता है. दोपहर बाद आपका ध्यान मनोरंजन में रह सकता है. मित्रों एवं स्वजनों के साथ बाहर जाने का अवसर मिल सकता है. मान-सम्मान प्राप्त हो सकता है. परिजनों संग सुखपूर्वक समय गुजारेंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है. संक्रामक बीमारियों से बचें.
कर्क- चंद्रमा आज 26 जुलाई, 2026 रविवार के दिन वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से पांचवें भाव में होगा. भविष्य के लिए आर्थिक योजना बनाने के लिए समय अच्छा है. एकाग्रतापूर्वक काम करने से सफलता अवश्य मिलेगी. किसी के साथ वाद-विवाद न करें. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. पारिवारिक वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा. शारीरिक और मानसिकरूप से स्फूर्ति और प्रसन्नता का अनुभव होगा. आपके अधूरे काम पूरे होंगे. व्यापार में सहकर्मियों का अच्छा सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अनुकूल है. जोड़ों का पुराना दर्द दूर होने से राहत महसूस करेंगे.
सिंह- चंद्रमा आज 26 जुलाई, 2026 रविवार के दिन वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से चौथे भाव में होगा. आज आप शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ रहेंगे. माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी. आर्थिक रूप से हानि हो सकती है. फिर भी दोपहर के बाद आप निवेश संबंधी योजना पर काम कर सकते हैं. परिश्रम के अनुरूप रिजल्ट मिलेगा. विद्यार्थियों को काम में सफलता होगी. बौद्धिक और राजनीतिक चर्चा ना करें. नए काम की शुरुआत आज नहीं करें. शेयर बाजार में किसी तरह का जोखिम ना लें. खर्च पर नियंत्रण रखें. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही वा बरतें. नए काम की शुरुआत ना करें.
कन्या- चंद्रमा आज 26 जुलाई, 2026 रविवार के दिन वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा. आध्यात्मिकता के प्रति आपको आकर्षण अधिक रहेगा. आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना है. नए काम का आरंभ करने के लिए समय शुभ है. प्रियजनों के साथ मुलाकात होगी. आप विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे. दोपहर बाद स्थिति में बदलाव होगा. मानसिक और शारीरिक रूप से चिंता का अनुभव करेंगे. माता के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है. स्थायी संपत्ति के लिए किए जा रहे प्रयास आज टालें. किसी भी तरह के सरकारी और दस्तावेजी काम में आज बहुत ध्यान रखें. वाहन या इलेक्ट्रिक उपकरणों का प्रयोग सावधानी से करें.
तुला- चंद्रमा आज 26 जुलाई, 2026 रविवार के दिन वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. आज बाहर जाने या खाने से परहेज करें. पारिवारिक झगड़े में वाणी पर संयम रखना होगा. नेगेटिविटी मन पर छायी रहेगी. इस दौरान आप किसी भी कार्य को समय पर नहीं कर पाएंगे. घर के सदस्यों के साथ किसी बात पर कनफ्यूजन बना रहेगा. दोपहर बाद आपके मन की ग्लानि दूर होगी और आनंद छा जाएगा. नए काम करने के लिए आप तैयार रहेंगे. विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी. शाम में परिवार के साथ समय अच्छा गुजरेगा.
वृश्चिक- चंद्रमा आज 26 जुलाई, 2026 रविवार के दिन वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से पहले भाव में होगा. आज का दिन मध्यम फलदायी है. सुख और संतोष का अनुभव होगा. परिजनों के साथ आनंदपूर्वक दिन गुजरेगा. शुभ समाचार मिलेंगे. दोपहर बाद परिवार में विवाद का वातावरण रह सकता है. इस दौरान आपको मौन रहकर विवाद को टालना होगा. कार्यस्थल पर आपके अनुकूल वातावरण नहीं रहेगा. व्यापार के लिए आज का दिन सामान्य है. अनावश्यक खर्च पर संयम बरतें. शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें. पुराना दर्द या बीमारी फिर से परेशान कर सकती है. छात्रों को पढ़ाई में दिक्कत आएगी.
धनु- चंद्रमा आज 26 जुलाई, 2026 रविवार के दिन वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से बारहवें भाव में होगा. आज दुर्घटना के योग हैं. हर मामले में सावधानी से रहें. वाहन धीरे चलाएं. किसी भी काम में जल्दबाजी आपको नुकसान दे सकती है. अचानक किसी बात पर धन खर्च होगा. स्वभाव में कुछ उग्रता रहेगी. इस दौरान किसी से विवाद भी हो सकता है. कार्यस्थल पर काम ज्यादा रहेगा हालांकि दोपहर बाद स्थिति सुधरेगी. शारीरिक और मानसिक प्रसन्नता रहेगी. मित्रों और स्वजनों से उपहार मिलने के योग हैं. परिवार का वातावरण प्रसन्नता का रहेगा. मन की चिंता दूर होगी.
मकर- चंद्रमा आज 26 जुलाई, 2026 रविवार के दिन वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में होगा. आज का दिन व्यापार-व्यवसाय और जॉब करने वालों के लिए अच्छा है. पुत्र और पत्नी से आर्थिक लाभ होगा. सांसारिक जीवन में सुखद प्रसंग बनने से मन खुश रहेगा. दोपहर बाद मानसिक अशांति और बुरा स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है. बातचीत करते समय किसी तरह कन्फ्यूजन हो सकता है. मनोरंजन के पीछे धन का खर्च होगा. विवाद में आपका सम्मान जाने का डर बना रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा बना हुआ है.
कुंभ- चंद्रमा आज 26 जुलाई, 2026 रविवार के दिन वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से दसवें भाव में होगा. आज का दिन लाभकारी है. व्यापार के क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त होगा. घर-परिवार और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. नौकरी में पदोन्नति होगी. अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे. स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा. उधार दिया पैसा आपको मिल सकता है. आप कहीं निवेश की योजना बना सकते हैं. पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी. किसी पर्यटन स्थल पर जाने का कार्यक्रम बनेगा. संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा. पारिवारिक जीवन में आनंद रहेगा. परिवार के लिए कोई सामान खरीद सकते हैं.
मीन- चंद्रमा आज 26 जुलाई, 2026 रविवार के दिन वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से नवें भाव में होगा. साहित्यिक गतिविधि में आज आपकी रुचि बनी रहेगी. आज कोई नए काम शुरू कर सकेंगे. किसी धार्मिक यात्रा के योग हैं. विदेश में रहने वाले मित्र तथा स्नेहीजनों से बातचीत हो सकती है. शरीर में उल्लास और थकान दोनों का अनुभव होगा. आज आपके काम बिना किसी विघ्न के पूरे होंगे. धन लाभ का योग है. मित्रों से लाभ होगा. कार्यस्थल पर किसी चिंता में रह सकते हैं. दोपहर बाद आपका मन काम में नहीं लगने से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं.