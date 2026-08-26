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26 अगस्त 2026 का राशिफल: आज तुला राशि विवादों से रहें दूर, स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें

आज इस राशि के जातक इमोशनल रहेंगे. इस कारण मानसिक अस्वस्थता का अनुभव होगा. माता के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है.

WEDNESDAY 26TH AUGUST 2026 KA RASHIFAL
बुधवार 26 अगस्त 2026 का राशिफल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 26, 2026 at 12:04 AM IST

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मेष- चंद्रमा आज 26 अगस्त, 2026 बुधवार को मकर राशि में है. यह आपकी राशि से दसवें भाव में होगा. व्यावसायिक क्षेत्र में सहकर्मियों और भागीदारों के साथ आवश्यक विषयों पर चर्चा होगी. आपकी किसी परियोजना को सरकारी लाभ मिलने की संभावना है. कार्यालय से जुड़े कामों के लिए यात्रा के भी योग हैं. परिवार में आनंद का वातावरण छाया रहेगा. घर की साज-सजावट और अन्य व्यवस्था में परिवर्तन के जरिए घर में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे. वर्क लोड के कारण थकान होगी. माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा. प्रेम जीवन में संतुष्टी रहेगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन मध्यम है.

वृषभ- चंद्रमा आज 26 अगस्त, 2026 बुधवार को मकर राशि में है. यह आपकी राशि से नवें भाव में होगा. आज नए काम की प्रेरणा मिलेगी. कार्य स्थल पर बुद्धिमता से आसानी से काम पूरा कर पाएंगे. किसी धार्मिक स्थल की यात्रा से आपका मन भक्तिमय होगा. किसी लंबी यात्रा की योजना आज बना सकते हैं. दूर के रिश्तेदारों या दोस्तों से शुभ समाचार मिलेंगे. विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी. व्यापार में आर्थिक लाभ होगा. निवेश के लिए अभी योजना बनाना ठीक नहीं है. स्वास्थ्य मध्यम रहेगा. घर-परिवार में अच्छा वातावरण बना रहेगा. अपने प्रिय पात्र के साथ समय अच्छा गुजरेगा.

मिथुन- चंद्रमा आज 26 अगस्त, 2026 बुधवार को मकर राशि में है. यह आपकी राशि से आठवें भाव में होगा. किसी भी अनिष्ट से बचने के लिए क्रोध को नियंत्रण में रखने की जरूरत है. नई दवाई या चिकित्सा शुरू करने के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है. खर्च बढ़ने से आर्थिक तंगी होगी. परिजनों और सहकर्मियों से मनमुटाव होगा. आप मानसिक बेचैनी का अनुभव करेंगे. स्वास्थ्य खराब होगा. ईश्वर की प्रार्थना तथा मंत्र जाप करने से राहत महसूस होगी.

कर्क- चंद्रमा आज 26 अगस्त, 2026 बुधवार को मकर राशि में है. यह आपकी राशि से सातवें भाव में होगा. संवेदनशीलता और प्रेम की भावनाओं से मन आज नए लोगों की ओर आकर्षित होगा. वैभवी मौज-शौक की वस्तुएं, वस्त्र, आभूषण तथा वाहन आदि की खरीदारी होगी. दांपत्यजीवन का साथ मिलेगा. व्यापारियों को विदेश में लाभ होगा. भागीदारी लाभदायक साबित होगी. प्रेम संबंध सफल रहेंगे. नौकरीपेशा लोगों को कोई नया टारगेट मिल सकता है.

सिंह- चंद्रमा आज 26 अगस्त, 2026 बुधवार को मकर राशि में है. यह आपकी राशि से छठे भाव में होगा. संदेह के बादल घिरे होने से कहीं मन नहीं लगेगा, हालांकि घर में शांति का वातावरण होगा. दैनिक कामों में थोड़ा अवरोध आएगा. साधारण कामों के लिए अधिक परिश्रम की आवश्यकता होगी. अधिकारियों से वाद-विवाद में न पड़ें. परिवार को समय दें. व्यापार को बढ़ाने की नीति आज काम नहीं करेगी. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे. प्रेम जीवन में संतुष्टि बनी रहेगी. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है.

कन्या- चंद्रमा आज 26 अगस्त, 2026 बुधवार को मकर राशि में है. यह आपकी राशि से पांचवें भाव में होगा. आज आपको किसी न किसी कारणवश मन में चिंता रहेगी. विशेष रूप से संतान और स्वास्थ्य के बारे में आप अधिक चिंतित होंगे. पेट संबंधी बीमारियों की शिकायत रहेगी. विद्यार्थियों को पढ़ाई में कठिनाई आएगी. सही समय पर काम पूरा नहीं हो पाएगा. आकस्मिक धन खर्च हो सकता है. शेयर बाजार से अभी दूर रहें. प्रिय व्यक्ति के साथ मुलाकात होगी. प्रेम जीवन में सकारात्मकता के लिए अपने प्रिय को भी समय दें.

तुला- चंद्रमा आज 26 अगस्त, 2026 बुधवार को मकर राशि में है. यह आपकी राशि से चौथे भाव में होगा. आज आप अत्यधिक इमोशनल रहेंगे. इस कारण मानसिक अस्वस्थता का अनुभव होगा. माता के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है. माता-पिता के स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें. यात्रा के लिए अभी समय अनुकूल नहीं है. पारिवारिक और जमीन-जायदाद से संबंधित चर्चाओं में सावधानी रखने की आवश्यकता है. आज कार्यस्थल पर आपका मन नहीं लगेगा. व्यापार के लिए भी सामान्य दिन है.

वृश्चिक- चंद्रमा आज 26 अगस्त, 2026 बुधवार को मकर राशि में है. यह आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा. आपका आज का दिन आनंद और खुशी के पलों में व्यतीत होगा. नया कार्य शुरू कर सकेंगे. सहोदरों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे. भाग्य में वृद्धि हो सकती है. मित्रों और स्वजनों से मुलाकात होगी. विरोधी अपनी चाल में सफल नहीं हो पाएंगे और आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी. नौकरीपेशा लोगों के अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे.

धनु- चंद्रमा आज 26 अगस्त, 2026 बुधवार को मकर राशि में है. यह आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा. परिजनों के साथ होने वाली गलतफहमी से बचें. व्यर्थ में धन खर्च होगा. चिंता और दुविधा के कारण महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले सकेंगे. काम में सफलता नहीं प्राप्त कर सकेंगे. दूर के स्थानों पर रहने वाले रिश्तेदारों से अच्छी बातचीत होगी. व्यापारी व्यापार को बढ़ाने के लिए अभी कोई कदम नहीं उठाएंगे. परिजनों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, हालांकि दोपहर बाद स्थिति में बदलाव होगा.

मकर- चंद्रमा आज 26 अगस्त, 2026 बुधवार को मकर राशि में है. यह आपकी राशि से पहले भाव में होगा. ईश्वर के नाम के स्मरण से आपके दिन का आरंभ होगा. धार्मिक कार्य और पूजा पाठ होंगे. गृहस्थ जीवन में आनंद का वातावरण रहेगा. आपके सभी काम सरलता से पूरे होंगे. मित्रों, सगे संबंधियों से अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे. शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे. नौकरी और व्यवसाय में भी अनुकूल परिस्थिति रहेगी. दांपत्यजीवन में आनंद का अनुभव होगा. दुर्घटना होने का भय रहेगा, इसलिए वाहन आदि का उपयोग ध्यान से करें.

कुंभ- चंद्रमा आज 26 अगस्त, 2026 बुधवार को मकर राशि में है. यह आपकी राशि से बारहवें भाव में होगा. आज शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थता बनी रहेगी. किसी काम में मन नहीं लगेगा. कार्यस्थल पर भी आज काम अधूरा पड़ा रह सकता है. परिजनों संग कलह होने की संभावना है. धन के लेन-देन या पूंजी निवेश करते समय ध्यान रखें. अदालती काम संभलकर करें. खर्च की अधिकता रहेगी. अपना नुकसान उठाकर भी दूसरों की मदद करेंगे. वाणी और क्रोध पर संयम बरतें. दुर्घटना होने का भय लगा रहेगा.

मीन- चंद्रमा आज 26 अगस्त, 2026 बुधवार को मकर राशि में है. यह आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में होगा. आज आकस्मिक धन लाभ की संभावना है. संतान के विषय में शुभ समाचार प्राप्त होंगे. बचपन के मित्रों से मुलाकात हो सकती है. नए मित्रों से भी संपर्क होगा. सामाजिक कार्यक्रम के लिए कहीं बाहर जाने का अवसर प्राप्त होगा. व्यापार के क्षेत्र में आर्थिक लाभ होगा. किसी रमणीय स्थल पर पर्यटन की योजना बनेगी.

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