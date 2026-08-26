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26 अगस्त 2026 का राशिफल: आज तुला राशि विवादों से रहें दूर, स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें

बुधवार 26 अगस्त 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- चंद्रमा आज 26 अगस्त, 2026 बुधवार को मकर राशि में है. यह आपकी राशि से दसवें भाव में होगा. व्यावसायिक क्षेत्र में सहकर्मियों और भागीदारों के साथ आवश्यक विषयों पर चर्चा होगी. आपकी किसी परियोजना को सरकारी लाभ मिलने की संभावना है. कार्यालय से जुड़े कामों के लिए यात्रा के भी योग हैं. परिवार में आनंद का वातावरण छाया रहेगा. घर की साज-सजावट और अन्य व्यवस्था में परिवर्तन के जरिए घर में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे. वर्क लोड के कारण थकान होगी. माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा. प्रेम जीवन में संतुष्टी रहेगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन मध्यम है. वृषभ- चंद्रमा आज 26 अगस्त, 2026 बुधवार को मकर राशि में है. यह आपकी राशि से नवें भाव में होगा. आज नए काम की प्रेरणा मिलेगी. कार्य स्थल पर बुद्धिमता से आसानी से काम पूरा कर पाएंगे. किसी धार्मिक स्थल की यात्रा से आपका मन भक्तिमय होगा. किसी लंबी यात्रा की योजना आज बना सकते हैं. दूर के रिश्तेदारों या दोस्तों से शुभ समाचार मिलेंगे. विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी. व्यापार में आर्थिक लाभ होगा. निवेश के लिए अभी योजना बनाना ठीक नहीं है. स्वास्थ्य मध्यम रहेगा. घर-परिवार में अच्छा वातावरण बना रहेगा. अपने प्रिय पात्र के साथ समय अच्छा गुजरेगा. मिथुन- चंद्रमा आज 26 अगस्त, 2026 बुधवार को मकर राशि में है. यह आपकी राशि से आठवें भाव में होगा. किसी भी अनिष्ट से बचने के लिए क्रोध को नियंत्रण में रखने की जरूरत है. नई दवाई या चिकित्सा शुरू करने के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है. खर्च बढ़ने से आर्थिक तंगी होगी. परिजनों और सहकर्मियों से मनमुटाव होगा. आप मानसिक बेचैनी का अनुभव करेंगे. स्वास्थ्य खराब होगा. ईश्वर की प्रार्थना तथा मंत्र जाप करने से राहत महसूस होगी. कर्क- चंद्रमा आज 26 अगस्त, 2026 बुधवार को मकर राशि में है. यह आपकी राशि से सातवें भाव में होगा. संवेदनशीलता और प्रेम की भावनाओं से मन आज नए लोगों की ओर आकर्षित होगा. वैभवी मौज-शौक की वस्तुएं, वस्त्र, आभूषण तथा वाहन आदि की खरीदारी होगी. दांपत्यजीवन का साथ मिलेगा. व्यापारियों को विदेश में लाभ होगा. भागीदारी लाभदायक साबित होगी. प्रेम संबंध सफल रहेंगे. नौकरीपेशा लोगों को कोई नया टारगेट मिल सकता है. सिंह- चंद्रमा आज 26 अगस्त, 2026 बुधवार को मकर राशि में है. यह आपकी राशि से छठे भाव में होगा. संदेह के बादल घिरे होने से कहीं मन नहीं लगेगा, हालांकि घर में शांति का वातावरण होगा. दैनिक कामों में थोड़ा अवरोध आएगा. साधारण कामों के लिए अधिक परिश्रम की आवश्यकता होगी. अधिकारियों से वाद-विवाद में न पड़ें. परिवार को समय दें. व्यापार को बढ़ाने की नीति आज काम नहीं करेगी. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे. प्रेम जीवन में संतुष्टि बनी रहेगी. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है. कन्या- चंद्रमा आज 26 अगस्त, 2026 बुधवार को मकर राशि में है. यह आपकी राशि से पांचवें भाव में होगा. आज आपको किसी न किसी कारणवश मन में चिंता रहेगी. विशेष रूप से संतान और स्वास्थ्य के बारे में आप अधिक चिंतित होंगे. पेट संबंधी बीमारियों की शिकायत रहेगी. विद्यार्थियों को पढ़ाई में कठिनाई आएगी. सही समय पर काम पूरा नहीं हो पाएगा. आकस्मिक धन खर्च हो सकता है. शेयर बाजार से अभी दूर रहें. प्रिय व्यक्ति के साथ मुलाकात होगी. प्रेम जीवन में सकारात्मकता के लिए अपने प्रिय को भी समय दें.