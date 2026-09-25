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25 सितंबर 2026 का राशिफल: शुक्रवार कुंभ राशि के लिए लाभदायक दिन, मतभेद दूर होंगे

शुक्रवार 25 सितंबर 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- चंद्रमा राशि बदलकर आज 25 सितंबर, 2026 शुक्रवार को कुंभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति ग्यारहवें भाव में होगी. किसी सामाजिक काम में शामिल हो सकते हैं. मित्रों तथा स्नेहियों के साथ दिन अच्छा गुजरेगा. मित्रों पर धन खर्च होगा और लाभ भी होगा. आप बाहर घूमने की योजना बना सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों का दिन सामान्य रहेगा. बिजनेस में अच्छे लाभ की उम्मीद है. घर-परिवार का वातावरण अच्छा रहेगा. संतान से अच्छे समाचार प्राप्त होंगे. वैवाहिक जीवन में शांति और मेल-जोल बना रहेगा. आय के नए अवसर मिलेंगे. आर्थिक लाभ की संभावना है. निवेश की योजना बनाएंगे. वृषभ- चंद्रमा राशि बदलकर आज 25 सितंबर, 2026 शुक्रवार को कुंभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दसवें भाव में होगी. आज का दिन आपके लिए फलदायी है. विशेषकर बिजनेस वालों के लिए. कम मेहनत में ज्यादा लाभ मिलेगा. नौकरी में पदोन्नति के योग हैं. कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा. पारिवारिक जीवन में भी सुख और संतोष रहेगा. मित्रों से मुलाकात आनंद देगी. अपने प्रिय पात्र के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. आज आप रोमांटिक होंगे. आर्थिक मोर्चे पर दिन बेहतर है. निवेश की योजना बनेगी. स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगी. मौसमी बीमारी होने की आशंका रहेगी. मिथुन- चंद्रमा राशि बदलकर आज 25 सितंबर, 2026 शुक्रवार को कुंभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति नवें भाव में होगी. नए काम की शुरुआत के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है. थकान और आलस्य से किसी भी काम में मन नहीं लगेगा. पेट संबंधी रोग से परेशान हो सकते हैं. नौकरी या व्यापार में विपरीत परिस्थितियां रहेंगी. अधिकारी आपके काम से नाराज रह सकते हैं. खर्च अधिक होगा. महत्वपूर्ण काम के लिए आज कोई निर्णय ना लें. हो सके तो आज केवल अपने काम से काम रखें. कर्क- चंद्रमा राशि बदलकर आज 25 सितंबर, 2026 शुक्रवार को कुंभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति आठवें भाव में होगी. क्रोध और नकारात्मक विचारों से मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होगा. खुद पर संयम रखें. खान-पान का ध्यान रखें, अन्यथा स्वास्थ्य खराब हो सकता है. परिवार में वाद-विवाद होगा. आर्थिक तंगी हो सकती है. नए संबंध बनेंगे. नए काम की शुरुआत आज ना करें. कार्यस्थल पर दूसरों से ज्यादा बातचीत करने से बचें. दोपहर बाद स्थिति में परिवर्तन होगा. सिंह- चंद्रमा राशि बदलकर आज 25 सितंबर, 2026 शुक्रवार को कुंभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति सातवें भाव में होगी. आज आप मनोरंजन तथा घूमने-फिरने में व्यस्त रहेंगे. आपका व्यवहार उदासीन रहेगा. जीवनसाथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है. नए लोगों से मुलाकात आनंददायक नहीं रहेगी. व्यापारियों को पार्टनरों संग धैर्य से काम लेना पड़ेगा. किसी सामाजिक काम में व्यस्त रह सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य है. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. कन्या- चंद्रमा राशि बदलकर आज 25 सितंबर, 2026 शुक्रवार को कुंभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में होगी. शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. बीमारी में राहत महसूस होगी. घर में सुख और शांति रहने से प्रसन्नता होगी. आर्थिक लाभ और काम में सफलता मिलेगी. व्यापार में लाभ होगा. अपने अधीनस्थ कर्मचारियों और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. विरोधियों पर विजय मिलेगी. आपके लिए समय लाभ का बना है. आज दोस्तों के साथ बाहर जाने या शॉपिंग करने का कार्यक्रम बन सकता है.