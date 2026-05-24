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24 मई 2026 का राशिफल: रविवार को क्या कहती है आपकी राशि, पढ़ें भविष्यफल

रविवार 24 मई 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- 24 मई, 2026 रविवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति सिंह राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा. आपको अपने उग्र स्वभाव और जिद्दी व्यवहार पर नियंत्रण रखने की जरूरत है. परिश्रम के बाद निर्धारित सफलता नहीं मिलने से मन में चिंता रहेगी. शारीरिक स्वास्थ्य भी कमजोर रहेगा. यात्रा के लिए योग्य समय नहीं है. संतान को लेकर चिंता रहेगी. किसी भी मामले में बिना विचारे काम करने से हानि ही होगी. सरकारी काम में सफलता मिलेगी. कार्यक्षेत्र में आज विशेष सफलता का दिन नहीं है. वृषभ- 24 मई, 2026 रविवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति सिंह राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में होगा. आज आपके कार्यों में सफलता मिलेगी. दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास आपके पास होगा. पितृपक्ष से लाभ होगा. विद्यार्थी पढ़ाई में रुचि बनाए रख सकेंगे. सरकारी काम में सफलता या लाभ मिलेगा. संतान के पीछे पैसे खर्च होंगे. कलाकार एवं खिलाड़ी अपना टैलेंट साबित कर सकेंगे. संपत्ति संबंधी कोई काम आज ना ही करें. निवेश को लेकर भी कोई बड़ी योजना नहीं बनाएं. परिजनों के साथ बातचीत में व्यवहार संयमित रखें. मिथुन- 24 मई, 2026 रविवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति सिंह राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. दिन की शुरुआत से ही ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव करेंगे. भाग्यवृद्धि के अवसर आएंगे. तेजी से बदलते हुए विचार आपको उलझनपूर्ण स्थिति में रखेंगे. नए काम का आरंभ कर सकेंगे. मित्रों सगे-संबंधियों और पड़ोसियों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे. आर्थिक दृष्टि से आपको लाभ होने का योग है. नौकरीपेशा लोगों का काम आसानी से पूरा हो सकेगा. व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है. आज स्वास्थ्य की दृष्टि से भी समय लाभदायक है. कर्क- 24 मई, 2026 रविवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति सिंह राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. आज मन में थोड़ी हताशा रह सकती है. परिवार में सदस्यों के साथ मनमुटाव हो सकता है. इगो से किसी की भावनाओं को चोट पहुंचेगी. विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा. धन खर्च होगा. असंतोष की भावना से मन चिंतित रहेगा. किसी तरह का गलत काम ना करें. कार्यस्थल पर किसी के साथ विवाद हो सकता है. स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बाहर खाने-पीने में लापरवाही ना करें. सिंह- 24 मई, 2026 रविवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति सिंह राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. आत्मविश्वास तथा त्वरित निर्णय लेकर काम में आगे बढ़ सकेंगे. सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. वाणी, व्यवहार में उग्रता तथा किसी के साथ इगो का टकराव होने की संभावना है. पिता या बुजुर्गों से लाभ प्राप्त होगा. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही आपको चिंता में डाल देगी. वैवाहिक जीवन में मधुरता का अनुभव होगा. सरकारी कामकाज शीघ्रता से पूरे होंगे. कार्यस्थल पर आप लाभ में रहेंगे. विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य है. पढ़ाई में मन लगाने में शुरुआत में दिक्कत होगी. कन्या- 24 मई, 2026 रविवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति सिंह राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. शारीरिक अस्वस्थता के साथ-साथ मानसिक चिंता में वृद्धि होगी. आंख में दर्द की शिकायत होगी. परिवार के सदस्यों के साथ मनमुटाव होगा. उग्रवाणी और अहं के टकराव से किसी के साथ झगड़े या विवाद की स्थिति बन सकती है. आकस्मिक धन खर्च होगा. नौकरी करने वालों को अपने अधीनस्थ लोगों से संभलकर चलने की सलाह दी जाती है. आज केवल अपने काम से काम रखें. कोर्ट-कचहरी के कामों को आज टाल देना हितकर है.