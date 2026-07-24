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24 जुलाई 2026 का राशिफल: शुक्रवार को कर्क राशि वाद-विवाद से बचे, मन लगाकर करें काम

आज इस राशि के जातक शारीरिक रूप से अस्वस्थ और मानसिक रूप से चिंतित रहेंगे. नकारात्मक विचार आपको परेशान करेंगे.

FRIDAY 24TH JULY 2026 KA RASHIFAL
शुक्रवार 24 जुलाई 2026 का राशिफल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 24, 2026 at 12:03 AM IST

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मेष- 24 जुलाई, 2026 शुक्रवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज वृश्चिक राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति आठवें भाव में होगी. आज आपका ध्यान आध्यात्मिकता की ओर ज्यादा रहेगा. रहस्यों से भरपूर गूढ़ विद्याओं की तरफ भी आपका झुकाव बढ़ेगा. गहन चिंतन आपको कुछ अनोखा अनुभव कराएंगे. वाणी पर अंकुश रखेंगे, तो बहुत से मतभेदों को टाल सकेंगे. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध सामान्य बने रहेंगे. आर्थिक लाभ हो सकता है. विरोधियों पर आप भारी पड़ेंगे। आज किसी नए काम की शुरुआत ना करें. नौकरीपेशा लोगों को समय पर काम करने में दिक्कत आ सकती है.

वृषभ- 24 जुलाई, 2026 शुक्रवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज वृश्चिक राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति सातवें भाव में होगी. आज जीवनसाथी के साथ संबंध अधिक मजबूत होंगे. उनके साथ रोमांस के पल गुजारेंगे. पारिवारिक या सामाजिक प्रसंगों में जाना होगा. यात्रा की संभावना है. आप मौज-मस्ती में समय व्यतीत कर सकेंगे. आपको खुशियों का अनुभव होगा. मान-सम्मान प्राप्त कर सकेंगे. आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. व्यापारी अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकेंगे. भागीदारी के काम में फायदा मिलेगा. आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा. विदेश से अच्छे समाचार प्राप्त कर सकेंगे. नौकरीपेशा लोगों को साथियों का सहयोग मिलेगा.

मिथुन- 24 जुलाई, 2026 शुक्रवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज वृश्चिक राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में होगी. आज के दिन आप नाम और कार्य में सफलता प्राप्त कर सकेंगे. आपके घर-परिवार में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा. आपका शरीर और मन स्वस्थ रहेगा. आर्थिक लाभ होने की भी संभावना है. आपके पैसे उचित जगह खर्च होंगे. लंबे समय से फंसे कार्य अब पूरे हो सकेंगे. कार्यस्थल पर आपके काम करने के तरीकों की प्रशंसा होगी. प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी. आप अपने क्रोध को अंकुश में रखें. स्वास्थ्य लाभ होने से आपको फायदा होगा.

कर्क- 24 जुलाई, 2026 शुक्रवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज वृश्चिक राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पांचवें भाव में होगी. आज शारीरिक रूप से अस्वस्थ और मानसिक रूप से चिंतित रहेंगे. नकारात्मक विचार आपको परेशान करेंगे. पेट दर्द से परेशानी हो सकती है. आकस्मिक धन खर्च होने की संभावना है. प्रेमीजनों के बीच वाद-विवाद होने से विवाद होने की संभावना रहेगी. नए व्यक्ति के प्रति आकर्षण आपके लिए संकट ला सकता है. नए काम की शुरुआत या यात्रा न करें. जीवनसाथी के साथ विचारों का मतभेद रह सकता है. आज कार्यस्थल पर केवल अपने काम में ध्यान लगाएं.

सिंह- 24 जुलाई, 2026 शुक्रवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज वृश्चिक राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति चौथे भाव में होगी. मन में नकारात्मक विचार छाए रहने से हताशा अनुभव करेंगे. मन अस्वस्थ रहेगा. घर में मेल-जोल कम रहेगा. मां के स्वास्थ्य की चिंता होगी. उनके साथ वैचारिक मतभेद भी हो सकता है. महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले दस्तावेजों को पूरी तरह जरूर पढ़ें. नौकरीपेशा लोगों को किसी बात की चिंता हो सकती है.

कन्या- 24 जुलाई, 2026 शुक्रवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज वृश्चिक राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति तीसरे भाव में होगी. आज ताजगी और प्रसन्नता का अनुभव होने से मन शांत रहेगा. काम में भी सफलता प्राप्त होगी. परिजनों और स्नेहीजनों के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. उनका सहयोग भी आपको प्राप्त होगा. आध्यात्मिक विषय में आपको सिद्धि मिलेगी. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे. प्रेम जीवन में संतुष्टि का भाव रहेगा. व्यापार में लाभ की उम्मीद कर सकते हैं.

तुला- 24 जुलाई, 2026 शुक्रवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज वृश्चिक राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दूसरे भाव में होगी. मानसिक दुविधा के कारण कोई निर्णय लेना आसान नहीं होगा. आज किसी नए या जरूरी काम की शुरुआत के लिए भी दिन उचित नहीं है. किसी से गलत व्यवहार के कारण आपको ही दुःख होने की आशंका रहेगी. व्यवहार में हठ को छोड़ने से परिणाम सकारात्मक आएगा. परिजनों के साथ वाद विवाद टालें. जीवनसाथी की भावना का भी सम्मान करें. स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें. आर्थिक रूप से लाभ होगा. निवेश संबंधी कोई योजना अभी नहीं बनाएं.

वृश्चिक- 24 जुलाई, 2026 शुक्रवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज वृश्चिक राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पहले भाव में होगी. परिजनों के साथ आज का दिन आमोद-प्रमोद में व्यतीत होगा. शारीरिक और मानसिक प्रसन्नता रहेगी. प्रिय व्यक्तियों के साथ मुलाकात सफल और आनंददायक रहेगी. कोई शुभ समाचार मिलेगा. मित्रों तथा स्नेहीजनों से उपहार मिलने में आनंद का अनुभव करेंगे. आनंददायक प्रवास होगा. दांपत्यजीवन में मधुरता रहेगी. सामान्य रूप से पूरा दिन खुशहाली में व्यतीत होगा.

धनु- 24 जुलाई, 2026 शुक्रवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज वृश्चिक राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति बारहवें भाव में होगी. आज दुर्घटना का भय बना रहेगा. हर मामले में ध्यान से रहें. अचानक किसी बात पर धन खर्च हो सकता है. स्वभाव में कुछ उग्रता रहेगी. दोपहर बाद स्थिति सुधरेगी. शारीरिक और मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी. मित्रों और स्वजनों से उपहार मिलने के योग हैं. परिवार का वातावरण प्रसन्नता का रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को किसी भी काम में दिक्कत नहीं होगी. व्यापार में लाभ होने की संभावना है, हालांकि फिर भी आज सभी कामों में सावधानी जरूर रखें.

मकर- 24 जुलाई, 2026 शुक्रवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज वृश्चिक राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति ग्यारहवें भाव में होगी. नौकरी, बिजनेस और समाज के सभी क्षेत्रों में आज का दिन लाभदायक साबित होगा. सगे-सम्बंधियों और मित्रों के साथ बाहर घूमने जाने की योजना बनेगी. शुभ अवसरों पर उपस्थित होने का मौका मिलेगा. परिजनों से कोई विशेष लाभ प्राप्त कर सकेंगे. विवाह योग्य जातकों का रिश्ता पक्का हो सकता है. प्रवास पर जाने की भी संभावना है, हालांकि आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा.

कुंभ- 24 जुलाई, 2026 शुक्रवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज वृश्चिक राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दसवें भाव में होगी. आज सभी काम निर्विघ्न पूरे हो सकेंगे. खुशी का अनुभव होगा. नौकरी या बिजनेस के लिए समय अच्छा है और आप सफलता प्राप्त कर सकेंगे. बुजुर्ग और उच्च अधिकारियों की मदद से आपकी चिंता में कमी होगी. आपके दांपत्यजीवन में खुशी का माहौल रहेगा. आय में वृद्धि होगी. नौकरीपेशा लोगों की पदोन्नति की संभावना है. आज प्रेम जीवन में आपको विशेष सफलता मिलेगी. कोई नया रिश्ता भी शुरू हो सकता है.

मीन- 24 जुलाई, 2026 शुक्रवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज वृश्चिक राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति नवें भाव में होगी. नकारात्मकता आप पर हावी न हो जाएं, इसका ध्यान रखना पड़ेगा. मानसिक दुविधा के कारण आपको भय का अनुभव होगा. आपको स्वास्थ्य सम्बंधी समस्याएं बनी रहेंगी. नौकरी में उच्च अधिकारियों से संभलकर रहना पड़ेगा. विवाद की आशंका रहेगी. संतान की चिंता रहेगी. विरोधी आपके मार्ग में बाधा खड़ा कर सकते हैं. आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना करें.

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