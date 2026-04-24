24 अप्रैल 2026 का राशिफल: शुक्रवार को मिथुन राशि की बढ़ेगी इनकम, सेहत भी रहेगी ठीक
आज के दिन इस राशि के जातकों के निर्धारित काम पूरे होने में विलंब होगा. वित्तीय योजनाएं अच्छी तरह पूरी कर सकेंगे.
Published : April 24, 2026 at 12:06 AM IST
मेष- 24 अप्रैल, 2026 शुक्रवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज कर्क राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति चौथे भाव में होगी. संवेदनशीलता के चलते किसी की बातों से आपकी भावनाओं को चोट लग सकती हैं. माता के स्वास्थ्य के संबंध में चिंता रहेगी. स्थायी संपत्ति के संबंध में कोई निर्णय न लेना ही हितकर होगा. आज संपत्ति के दस्तावेज बनवाने में भी ध्यान रखें. किसी बात का डर लगा रहेगा. नए काम की शुरुआत ना ही करें. विद्यार्थियों के लिए समय मिश्रित फल देने वाला है. आपके स्वाभिमान को चोट पहुंचने की संभावना है. प्रेम जीवन में आपके प्रिय के साथ किसी बात की गलतफहमी हो सकती है.
वृषभ- 24 अप्रैल, 2026 शुक्रवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज कर्क राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति तीसरे भाव में होगी. शारीरिक तथा मानसिक रूप से अच्छा अनुभव करेंगे. रिश्तेदारों के साथ समय गुजरेगा. पारिवारिक काम में आपको लाभ होगा. मित्रों के साथ बाहर जाएंगे. वित्तीय मामलों में ध्यान देना पड़ सकता है. सभी काम में सफलता प्राप्त कर सकेंगे. भाग्यवृद्धि होने की संभावना है. प्रियजन की निकटता और सामाजिक जीवन में मान-सम्मान प्राप्त कर सकेंगे. व्यापार में वृद्धि होगी. विरोधियों को मुंह की खानी पड़ेगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय लाभ का बना रहेगा.
मिथुन- 24 अप्रैल, 2026 शुक्रवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज कर्क राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दूसरे भाव में होगी. आपके निर्धारित काम पूरे होने में विलंब होगा. वित्तीय योजनाएं अच्छी तरह पूरी कर सकेंगे. स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेंगे. विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए दिन मध्यम रहेगा. मित्रों और प्रियजनों से मिलकर खुशी अनुभव करेंगे. व्यापार के लिए समय अनुकूल है. आय में वृद्धि होगी. जीवनसाथी के साथ कोई पुराना मतभेद दूर होगा. प्रेम जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए आप प्रयासशील दिखेंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय मध्यम फलदायक है.
कर्क- 24 अप्रैल, 2026 शुक्रवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज कर्क राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पहले भाव में होगी. आप शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे. कार्यस्थल पर आपका मनोबल ऊंचा रहेगा. आप सकारात्मक रहकर सभी काम आसानी से पूरे कर सकेंगे. आपका आज का दिन मित्रों और स्नेहियों के साथ मौज-मस्ती में गुजरेगा. आप अत्यधिक इमोशनल रहेंगे. वैवाहिक जीवन में खुशहाली रहेगी और जीवनसाथी के साथ अच्छा समय गुजरेगा. आप किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं. वित्तीय लाभ होने के भी योग हैं.
सिंह- 24 अप्रैल, 2026 शुक्रवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज कर्क राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति बारहवें भाव में होगी. किसी बात की चिंता आपको लगी रहेगी. इसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. स्वास्थ्य कमजोर रहने से किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा. स्वभाव में गुस्से के कारण किसी से विवाद हो सकता है. कानूनी मामलों में सावधान रहना पड़ेगा. अत्यधिक इमोशनल बनकर जल्दबाजी में आप कोई अनावश्यक कदम ना उठाएं. इसका ध्यान रखना पड़ेगा. वाणी और व्यवहार में संयम रखें.
कन्या- 24 अप्रैल, 2026 शुक्रवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज कर्क राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति ग्यारहवें भाव में होगी. आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहने से आपको लाभ होगा. व्यापार और नौकरी करने वाले लोग भी फायदे में रहेंगे. अधिकारी आपसे खुश रहेंगे, इसलिए आपकी पदोन्नति हो सकती है. अविवाहित जातकों के लिए समय अनुकूल है. मित्रों से आर्थिक लाभ के नए द्वार खुलेंगे. किसी रमणीय स्थान पर घूमने जा सकेंगे. आप वैवाहिक जीवन का संपूर्ण आनंद प्राप्त कर सकेंगे. प्रेम जीवन सकारात्मक रहेगा.
तुला- 24 अप्रैल, 2026 शुक्रवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज कर्क राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दसवें भाव में होगी. आज भाग्य आपके साथ होने से आपके सभी काम सरलतापूर्वक पूरे होंगे. आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. अधिकारियों से प्रोत्साहन मिलेगा. आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. व्यापारी अपने मुनाफे में वृद्धि कर सकेंगे. आपका वैवाहिक जीवन आनंद से भरपूर रहेगा. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आपको अच्छा दांपत्यसुख प्राप्त होगा. प्रेम जीवन में भी सफलता मिलेगी.
वृश्चिक- 24 अप्रैल, 2026 शुक्रवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज कर्क राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति नवें भाव में होगी. आज शारीरिक थकान और आलस्य महसूस होगी, इस कारण काम करने में उत्साह नहीं होगा. आपके काम में उच्चाधिकारियों का व्यवहार नकारात्मक रहने से आप निराशा का अनुभव करेंगे. आपके विरोधी आपको बहुत अधिक परेशान कर सकते हैं. आपके व्यवसाय में कोई समस्याएं खड़ी होने की आशंका बनी रहेगी. परिजनों के साथ बहस से आपको बचना चाहिए. आप परिजनों की बातों को भी महत्व दें. विद्यार्थियों के लिए समय मध्यम फलदायक है.
धनु- 24 अप्रैल, 2026 शुक्रवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज कर्क राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति आठवें भाव में होगी. आप वाणी पर नियंत्रण नहीं रखेंगे, तो किसी के साथ विवाद हो सकता है. आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है. आज मन किसी चिंता में रहेगा. कार्यस्थल पर आपका मन नहीं लगेगा. काम आज आपको बोझ लगेगा. खर्च होने की संभावना है. गलत और नियम विरुद्ध काम करने पर आप फंस सकते हैं. सरकार विरोधी काम से आपको नुकसान हो सकता है. जीवनसाथी के साथ मतभेद उभर सकता है. आज स्वास्थ्य की दृष्टि से समय मध्यम है.
मकर- 24 अप्रैल, 2026 शुक्रवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज कर्क राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति सातवें भाव में होगी. आप विचार तथा व्यवहार से बहुत अधिक इमोशनल रहेंगे. मित्रों और परिजनों के साथ खुशी से समय व्यतीत कर सकेंगे. शारीरिक और मानसिक ताजगी का अनुभव होगा। व्यापार में वृद्धि होगी. इनकम में वृद्धि होगी. इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. आज कार्यस्थल पर आपके काम आसानी से पूरे हो सकेंगे. पार्टनरशिप के काम से आपको लाभ होगा. समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आप प्रवास का आनंद लेंगे. भाग्य आपका साथ देगा. प्रेम जीवन में संतुष्टि रहेगी.
कुंभ- 24 अप्रैल, 2026 शुक्रवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज कर्क राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में होगी. आज आप अपने काम में सफलता प्राप्त करेंगे. लोग आपके काम की सराहना करेंगे. परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध अधिक मजबूत बनेंगे. शारीरिक और मानसिक रूप से ताजगी का अनुभव होगा. ऑफिस में साथ में काम करने वाले लोग आपको सहयोग देंगे. आपके परिवार में खुशी का वातावरण बना रहेगा. प्रेम जीवन में पूर्णता बनी रहेगी. विद्यार्थियों के लिए समय लाभ का है. आज आप कई दिनों से अधूरे पड़े काम को पूरा कर सकेंगे.
मीन- 24 अप्रैल, 2026 शुक्रवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज कर्क राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पांचवें भाव में होगी. आज काल्पनिक दुनिया में रहना आपको ज्यादा पसंद आएगा. लेखन और साहित्य के क्षेत्र में अपनी रचनात्मकता प्रदर्शन कर सकेंगे. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है. अपने जीवनसाथी के प्रति निकटता का भाव महसूस करेंगे. प्रेम जीवन भी आज आपके लिए सकारात्मक रहेगा. शेयर बाजार से आपको लाभ हो सकता है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी. आज यात्रा की योजना बना सकते हैं. व्यापारियों को भी लाभ की उम्मीद रहेगी.