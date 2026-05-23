23 मई 2026 का राशिफल: शनिवार को क्या कहते हैं आपके सितारे, जानें राशियों का हाल
आज के दिन चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं. विस्तार से जानें.
Published : May 23, 2026 at 12:05 AM IST
मेष- चंद्रमा राशि बदलकर आज 23 मई, 2026 शनिवार के दिन सिंह राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पांचवें भाव में होगी. परिजनों के साथ वाद-विवाद होने से मन चिंता से भरा रहेगा. छाती में दर्द या अन्य कोई शारीरिक परेशानी होने से शरीर शिथिल रहेगा. निरर्थक आर्थिक खर्च से बचें। व्यापार में आज संभलकर चलें. किसी तरह की यात्रा का कार्यक्रम हो, तो आज टालना उचित रहेगा. किसी भी विवादित चर्चा से आज दूर रहें. दोपहर के बाद स्थिति में परिवर्तन होगा. अनावश्यक खर्च से मन दु:खी हो सकता है. माता-पिता के स्वास्थ्य की चिंता होगी.
वृषभ- चंद्रमा राशि बदलकर आज 23 मई, 2026 शनिवार के दिन सिंह राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति चौथे भाव में होगी. आज आपको हर काम में सफलता मिलेगी. विरोधियों पर आप विजय प्राप्त कर सकेंगे. सामाजिक दृष्टि से आपको मान-सम्मान मिलेगा. दोपहर के बाद किसी से विवाद हो सकता है. नकारात्मक वातावरण से मन दु:खी होगा. आपकी एनर्जी कम हो जाएगी. आलस्य का वातावरण छाया रहेगा. विवाद में मानहानि हो सकती है, ध्यान रखें. ज्यादातर समय मौन बने रहें.
मिथुन- चंद्रमा राशि बदलकर आज 23 मई, 2026 शनिवार के दिन सिंह राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति तीसरे भाव में होगी. आज का दिन अच्छा होने से आप नई योजनाएं शुरू कर सकेंगे. सरकारी लाभ प्राप्त कर सकेंगे. नौकरीपेशा लोग उच्च अधिकारियों की कृपादृष्टि पा सकेंगे. भाइयों और पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. किसी छोटी यात्रा होने की संभावना है. विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे. आप दैनिक काम में व्यस्त रहेंगे. व्यापारियों के लिए दिन शुभ है.
कर्क- चंद्रमा राशि बदलकर आज 23 मई, 2026 शनिवार के दिन सिंह राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दूसरे भाव में होगी. आपको शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थता महसूस होगी. नेगेटिव विचारों के कारण मानसिक चिंता होगी. किसी के साथ मतभेद हो सकता है. परिवार में किसी बात को लेकर किसी से विवाद हो सकता है. विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगेगा. खर्च अधिक होगा. आपको अनैतिक प्रवृत्तियों से दूर रहने की सलाह दी जाती है. व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है.
सिंह- चंद्रमा राशि बदलकर आज 23 मई, 2026 शनिवार के दिन सिंह राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पहले भाव में होगी. आज आप में आत्मविश्वास कूट-कूटकर भरा रहेगा. किसी भी काम को करने के लिए आप जल्दबाजी में निर्णय ले सकते हैं. इससे आपको नुकसान होने की आशंका रहेगी. व्यापार को लेकर कोई बड़ी योजना आज ना बनाएं. पिता तथा बड़ों से आपको लाभ होगा. सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है. वाणी में उग्रता ना रखें. क्रोध की मात्रा अधिक हो सकती है. स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. बाहर खाने-पीने से आपको बचना चाहिए.
कन्या- चंद्रमा राशि बदलकर आज 23 मई, 2026 शनिवार के दिन सिंह राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति बारहवें भाव में होगी. आज इगो के कारण किसी से बातचीत में मनमुटाव हो सकता है. शारीरिक थकान और मानसिक तनाव अधिक रहेगा. मित्रों के साथ किसी बात विवाद हो सकता है. स्वभाव में आवेश और क्रोध की मात्रा अधिक रहेगी. धार्मिक कामों में धन का खर्च हो सकता है. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. आकस्मिक धन का खर्च हो सकता है. कार्यस्थल सहकर्मियों का विशेष सहयोग आपको नहीं मिलेगा. जीवनसाथी के साथ भी मतभेद होने से मन दु:खी हो सकता है.
तुला- चंद्रमा राशि बदलकर आज 23 मई, 2026 शनिवार के दिन सिंह राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति ग्यारहवें भाव में होगी. आज आप अलग-अलग क्षेत्र से लाभ प्राप्त कर सकेंगे. इस कारण आपको शारीरिक और मानसिक रूप से प्रसन्नता का अनुभव होगा. आज आप दिन में मित्रों के साथ मिलकर किसी जगह घूमने की योजना बना सकेंगे. आपका दांपत्यजीवन अच्छा रहेगा. आर्थिक वृद्धि होने का योग है. अविवाहित युवक-युवतियों का रिश्ता कहीं पक्का हो सकता है. नए दोस्त बनने से आप खुश रहेंगे. कार्यक्षेत्र में उचित सफलता के लिए अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता होगी.
वृश्चिक- चंद्रमा राशि बदलकर आज 23 मई, 2026 शनिवार के दिन सिंह राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दसवें भाव में होगी. आपको भाग्य का साथ मिलेगा. आपके सभी काम सरलतापूर्वक पूरे होंगे. आपका वैवाहिक जीवन आनंद में रहेगा. आप समाज में सम्माननीय बनेंगे. नौकरी तथा व्यवसाय में पदोन्नति का योग है. आपको बुजुर्गों तथा अधिकारियों से लाभ हो सकता है. व्यापारी उधार दिए हुए पैसे वापस प्राप्त कर सकेंगे. संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा. शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मित्रों और सगे-संबंधियों से लाभ हो सकेगा.
धनु- चंद्रमा राशि बदलकर आज 23 मई, 2026 शनिवार के दिन सिंह राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति नवें भाव में होगी. आज आपको शारीरिक अस्वस्थता और थकान का अनुभव होगा. मानसिक रूप से भी बेचैनी का अनुभव होगा. कहीं जाने की योजना को टालना हितकर होगा. संतान की चिंता हो सकती है. आपको ऐसा लगेगा कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है. ऑफिस में आप अधिकारियों के कोप का भाजन ना बनें, ध्यान रखें. विरोधियों के साथ विवाद से बचें. अधिक साहस से बचें. हो सके तो ज्यादातर समय आज केवल अपने काम पर ध्यान दें.
मकर- चंद्रमा राशि बदलकर आज 23 मई, 2026 शनिवार के दिन सिंह राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति आठवें भाव में होगी. आज खान-पान पर ध्यान दें अन्यथा स्वास्थ्य खराब होने की पूरी आशंका है. उपचार, प्रवास या सामाजिक प्रसंगों में पैसे खर्च होंगे. कठिनाइयों से बाहर आना हो तो नकारात्मक विचारों तथा उग्र विचार पर अंकुश रखें. बिजनेस पार्टनर्स के साथ मतभेद होने की संभावना है. ऑफिस का वातावरण आपके अनुकूल नहीं होगा. आपको नए संबंध बनाते समय सावधानी रखनी पड़ेगी.
कुंभ- चंद्रमा राशि बदलकर आज 23 मई, 2026 शनिवार के दिन सिंह राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति सातवें भाव में होगी. आज आप में आत्मविश्वास और दृढ़ मनोबल भरपूर मात्रा में होगा और आपका दिन प्रेम और रोमांस से अधिक उल्लासित बनेगा. किसी नए व्यक्तियों के साथ आपकी मित्रता होगी. प्रवास, मौज मस्ती, स्वादिष्ट भोजन, नए परिधान आपके आनंद में बहुत अधिक वृद्धि करेंगे. भागीदारी से आपको लाभ हो सकता है. विवाहित लोग अच्छा दांपत्यजीवन व्यतीत कर सकेंगे.
मीन- चंद्रमा राशि बदलकर आज 23 मई, 2026 शनिवार के दिन सिंह राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में होगी. किसी बात की चिंता लगी रहेगी. किसी कारणवश आकस्मिक धन खर्च आएगा. शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होगा. दोपहर के बाद घर में आनंद और शांति का वातावरण बन जाएगा. काम में यश मिलेगा. परिजनों के साथ समय आनंदपूर्वक गुजारेंगे. व्यापार में आर्थिक लाभ होगा. विद्यार्थियों के लिए आज समय अच्छा है. सीनियर्स की मदद से किसी कठिन विषय की पढ़ाई आसानी से पूरी कर सकेंगे.