ETV Bharat / spiritual

23 जून 2026 का राशिफल: मंगलवार को मीन राशि के जातक शांति बनाएं रखें, विवादों से बचें

मंगलवार 23 जून 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- चंद्रमा आज 23 जून, 2026 मंगलवार को कन्या राशि में है. यह आपकी राशि से छठे भाव में होगा. आर्थिक और व्यावसायिक दृष्टि से आज का दिन अच्छा है. ऑफिस में सभी काम आसानी से पूरे होंगे. आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे. बहुत लंबे समय के लिए निवेश की योजना बनाएंगे. आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मित्रों और परिजनों के साथ समय अच्छा गुजरेगा. नए लोगों के साथ आपका संपर्क बढ़ेगा. व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाने का प्रयास करेंगे. दान-धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी. वृषभ- चंद्रमा आज 23 जून, 2026 मंगलवार को कन्या राशि में है. यह आपकी राशि से पांचवें भाव में होगा. आप मीठी वाणी से लोगों को आकर्षित और प्रभावित कर सकेंगे. लोगों के साथ मेल-जोल बढ़ेगा. चर्चा या विवाद में आप सफलता प्राप्त कर सकेंगे. लेखन कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी. दोपहर बाद आपके परिश्रम के अनुपात में फल कम मिलेगा. पाचन क्रिया में गड़बड़ी से स्वास्थ्य खराब हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को काम बहुत अधिक रहेगा. व्यवसाय के लिए दिन सामान्य रहेगा. मिथुन- चंद्रमा आज 23 जून, 2026 मंगलवार को कन्या राशि में है. यह आपकी राशि से चौथे भाव में होगा. आज आपको जमीन, मकान या वाहन आदि के कामकाज में बहुत सावधानी बरतना होगी. परिजनों के साथ बिना कारण के विवाद हो सकता है. संतान के विषय में आपको चिंता होगी. विद्यार्थियों को विद्याभ्यास में बाधा आएगी. आकस्मिक धन खर्च की आशंका है. मित्रों से उपहार मिल सकते हैं. त्योहारी सीजन में आपको बार-बार बाहर जाने से बचना चाहिए, हालांकि आज आप किसी खास वस्तु की खरीदारी भी कर सकते हैं. दोपहर बाद परिजनों के साथ स्वादिष्ट भोजन का भी आनंद लेंगे. कर्क- चंद्रमा आज 23 जून, 2026 मंगलवार को कन्या राशि में है. यह आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा. आज का दिन आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए अच्छा है. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखेगा. आज आप कुछ अधिक ही संवेदनशीलता का अनुभव करेंगे. दोपहर बाद किसी बात की चिंता आपको हो सकती है. एनर्जी का अभाव रहेगा. परिजनों के साथ मतभेद रहेगा. धन का खर्च होगा. आज परिजनों की जरूरत पर धन खर्च करेंगे नए वस्त्र या आभूषण खरीदने की योजना भी बना सकते हैं. सिंह- चंद्रमा आज 23 जून, 2026 मंगलवार को कन्या राशि में है. यह आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा. परिवार के सदस्यों के साथ सुख और शांति में दिन व्यतीत होगा. नए काम में आपको सभी का सहयोग मिलेगा. दूर बसनेवाले मित्रों और परिजनों के साथ संपर्क या संदेश आपके लिए लाभदायक साबित होंगे. अपनी प्रभावकारी वाणी से अन्य लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकेंगे. आय की अपेक्षा व्यय की मात्रा अधिक रहेगी. उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी. निर्धारित कार्यों में सफलता मिलने में आपको देर लगेगी. कन्या- चंद्रमा आज 23 जून, 2026 मंगलवार को कन्या राशि में है. यह आपकी राशि से पहले भाव में होगा. आज का आपका दिन शुभ फलदायी है. अपनी वाणी से आप लाभदायी और प्रेम भरे सम्बंध स्थापित कर सकेंगे. आपकी वैचारिक समृद्धि अन्य जनों को प्रभावित कर सकेगी. व्यापार के लिए आज का दिन लाभदायी होगा. मन आनंदित रहेगा. आर्थिक लाभ होने की संभावना है. परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा. वाद-विवाद ना करें. प्रेम जीवन में आपको विशेष सफलता मिलेगी. घर पर जरूरत का सामान खरीद सकते हैं.