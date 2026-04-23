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23 अप्रैल 2026 का राशिफल: गुरुवार को बिजनेस में होगा लाभ, निवेश में सावधानी बरतें

गुरुवार 23 अप्रैल 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- आज 23 अप्रैल, 2026 बृहस्पतिवार के दिन मिथुन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में है. आज आपका मन बेचैन रहेगा. किसी बात को लेकर कुछ ज्यादा ही इमोशनल रहेंगे. आज किसी के साथ वाद-विवाद में ना उतरें. स्वजनों और दोस्तों के साथ विवाद हो सकता है. आपका मानभंग होने का प्रसंग ना बनें, इसका ध्यान रखें. नए काम की शुरुआत आज ना ही करें. जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है. मित्रों से हानि हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को किसी का सहयोग नहीं मिलने से मन दु:खी हो सकता है. वृषभ- आज 23 अप्रैल, 2026 बृहस्पतिवार के दिन मिथुन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में है. आर्थिक कामों में आज कोई अड़चन आ सकती है. मित्रों और रिश्तेदारों के मिलने से मन खुश रहेगा. व्यापार में भागीदारी के काम में आपको लाभ मिलेगा. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. पूंजी निवेश करने वालों को चाहिए कि वे सावधानीपूर्वक पूंजी निवेश करें. नए कार्यों का प्रारंभ कर सकेंगे. माता-पिता का विशेष आशीर्वाद आपको मिलेगा. आज जीवनसाथी के साथ चल रहा कोई मतभेद दूर होने से मन को प्रसन्नता मिलेगी. मिथुन- आज 23 अप्रैल, 2026 बृहस्पतिवार के दिन मिथुन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में है. आपके दिन का आरंभ आज हंसी-खुशी से होगा. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आप खुश रहेंगे. परिजनों और मित्रों के साथ आनंदपूर्वक समय गुजारेंगे. आज खर्च अधिक न हो, इस पर नियंत्रण रखें. आर्थिक लाभ होगा. हालांकि दोपहर बाद किसी निवेश में ध्यान से पैसा लगाएं. नौकरीपेशा लोगों को साथी कर्मचारियों का साथ मिलेगा. प्रेम जीवन के लिए आज का दिन विशेष लाभदायी है. कर्क- आज 23 अप्रैल, 2026 बृहस्पतिवार के दिन मिथुन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में है. आज आय के मुकाबले खर्च अधिक रहेगा. आंखों में दर्द की समस्या आ सकती है. मानसिक चिंता बनी रहेगी. लोगों से सादगीपूर्ण व्यवहार करें. किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो, इसका ध्यान रखें. दोपहर के बाद समस्या में परिवर्तन आएगा. आर्थिक दृष्टिकोण से दिन लाभदायी रहेगा. पारिवारिक वातावरण भी अच्छा रहेगा. मन से नकारात्मक भावनाएं दूर रखें. आपको किसी विशेष काम में सफलता के लिए आज वरिष्ठों का सहयोग मिल सकता है. सिंह- आज 23 अप्रैल, 2026 बृहस्पतिवार के दिन मिथुन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में है. आज सुबह का समय बहुत अच्छी तरह से गुजरेगा. सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्र में आनंदप्रद और लाभदायक समाचार मिलेंगे. मित्रों के साथ दिन अच्छा गुजरेगा. आय में वृद्धि होगी तथा धन लाभ होगा. दोपहर के बाद आपकी वाणी और व्यवहार से किसी को परेशानी हो सकती है. वाहन चलाने में सावधानी रखें. मानसिक चिंता बढ़ सकती है. परिजन और संतान के साथ मनमुटाव हो सकता है. कन्या- आज 23 अप्रैल, 2026 बृहस्पतिवार के दिन मिथुन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में है. आपकी आज की सुबह आनंदप्रद और लाभदायक रहेगी. व्यवसाय में लाभ होगा. सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रशंसा होगी. उधार दिया धन वापस आ सकता है. परिवार में भी आनंद का वातावरण रहेगा, परंतु दोपहर के बाद स्थितियां बदलेगी. किसी बात की चिंता आपको हो सकती है. स्वास्थ्य भी कुछ नरम-गरम रहेगा. वाणी में संयम रखना होगा, अन्यथा किसी से विवाद हो सकता है. ईश्वर का ध्यान और आध्यात्मिक विचार मन को शांति देंगे.