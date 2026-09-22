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22 सितंबर 2026 का राशिफल: आज वृश्चिक राशि के लाभ का समय, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा

मेष- 22 सितंबर, 2026 मंगलवार को मकर राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दसवें भाव में होगा. घर, परिवार और संतान के मामले में आज आपको आनंद और संतोष का अनुभव होगा. आज आप सगे- संबंधियों और मित्रों से घिरे रहेंगे. प्रेम जीवन में भी रिश्ते निभाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी. व्यापार को बढ़ाने के लिए नए लोगों से मुलाकात होगी. इसमें लाभ भी होगा. व्यवसाय के क्षेत्र में आपको लाभ और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी. नौकरी में पदोन्नति मिलेगी. नौकरीपेशा लोग समय पर अपने टारगेट को पूरा करने की कोशिश करेंगे. स्वास्थ्य के मामले में आपको संभलकर रहना होगा. वाहन दुर्घटना हो सकती है, संभलकर रहें. दोपहर बाद कार्यभार से थकान का अनुभव होगा. वित्तीय मोर्चे पर दिन सामान्य है.

वृषभ- 22 सितंबर, 2026 मंगलवार को मकर राशि का चंद्रमा आज आपके लिए नवें भाव में होगा. विदेश में रहने वाले स्नेहीजन तथा मित्रों से बातचीत खुशी देगी. विदेश से जुड़े काम में आपको लाभ होगा. रिश्तों में आगे बढ़ने के लिए स्वप्रेरणा से कार्य शुरू करेंगे. आज अपने प्रिय को कोई विशेष उपहार भी दे सकते हैं. परिजनों के साथ धार्मिक स्थल या किसी मंदिर जाने से आपका मन खुश रहेगा. प्रोफेशनल मोर्चे पर कार्यालय या व्यापार में कार्यभार अधिक रहेगा. इसे पूरा करने में थकान का अनुभव हो सकता है. आर्थिक लाभ होने की संभावना है. बिजनेस के लिए कोई छोटी यात्रा भी हो सकती है. स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही ना करें.

मिथुन- 22 सितंबर, 2026 मंगलवार को मकर राशि का चंद्रमा आज आपके लिए आठवें भाव में होगा. नकारात्मक विचारों से आज आप दूर रहें. नए काम की शुरुआत आज बिल्कुल ना करें. गुस्से की भावना को संयम में नहीं रखेंगे, वाद-विवाद बड़े झगड़ों का रूप ले सकता है. खर्च अधिक होगा. धन की कमी महसूस हो सकती है. नेगेटिव विचारों से दूर रहें. आध्यात्मिकता और ईश्वर की प्रार्थना से राहत महसूस करेंगे. प्रेम प्रसंगों के लिए आज का दिन अच्छा है. विद्यार्थियों को अपना असाइनमेंट पूरा करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करना होगी.

कर्क- 22 सितंबर, 2026 मंगलवार को मकर राशि का चंद्रमा आज आपके लिए सातवें भाव में होगा. आज का दिन दोस्तों और स्वजनों के साथ आनंदपूर्वक गुजार सकेंगे. मनोरंजक प्रवृत्तियों में आपका ध्यान ज्यादा होगा. व्यापार में भी लाभ होने की संभावना अधिक है. भागीदारों से भी लाभ होगा. छोटी यात्रा या पर्यटन का आयोजन हो सकता है. सामाजिक रूप से मान-सम्मान प्राप्त होगा. प्रेम जीवन के लिए समय अच्छा है. आज स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन मध्यम फलदायक है. आपको बाहर खाने-पीने से बचना चाहिए.

सिंह- 22 सितंबर, 2026 मंगलवार को मकर राशि का चंद्रमा आज आपके लिए छठे भाव में होगा. मानसिक चिंता से मन व्यथित रहेगा. शंका और उदासी भी छाई रहेगी, इसलिए आज मन भारी रहेगा. किसी कारणवश दैनिक कामों में विघ्न आ सकते हैं. व्यवसाय में सहकर्मियों का सहयोग आज नहीं के बराबर मिलेगा. अधिकारियों से विवाद ना करें. काम का उचित परिणाम ना मिलने से निराशा रहेगी. जीवनसाथी के साथ आपका मतभेद भी हो सकता है.

कन्या- 22 सितंबर, 2026 मंगलवार को मकर राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पांचवें भाव में होगा. आज विद्यार्थियों के लिए समय कठिन है. संतान के विषय में भी आपको चिंता बनी रहेगी. निवेश करने से पहले आपको कई बार सोचना होगा. मन में खिन्नता का अनुभव होगा. आज बौद्धिक चर्चाओं में न उतरना आपके लिए हितकारी रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मधुर बने रहेंगे. दोपहर बाद कार्यस्थल पर आपके लिए अच्छा समय रहेगा. सहकर्मी आपके काम में मदद करेंगे.