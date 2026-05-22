ETV Bharat / spiritual

22 मई 2026 का राशिफल: शुक्रवार को मिथुन राशि की बढ़ेगी इनकम, जानें अपनी राशि का हाल

आज के दिन इस राशि के जातकों के काम थोड़े विलंब या अवरोध के बाद पूरे होंगे. आर्थिक आयोजन सफल होंगे.

FRIDAY 22ND MAY 2026 KA RASHIFAL
शुक्रवार 22 मई 2026 का राशिफल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 22, 2026 at 12:05 AM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

मेष- 22 मई, 2026 शुक्रवार को कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए चौथे भाव में होगा. किसी नए काम की शुरुआत के लिए सुबह का समय अनुकूल रहेगा. आज सरकारी लाभ होने की संभावना है. व्यापार में लाभ होगा. नौकरी में अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे. विचारों में शीघ्र ही परिवर्तन होगा. दोपहर बाद मन खोया-खोया रहेगा. इससे किसी में आपका मन नहीं लगेगा. इस समय आप अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं. हो सके तो कुछ देर के लिए आराम करें. परिजनों के साथ शांति से शाम गुजार सकेंगे.

वृषभ- 22 मई, 2026 शुक्रवार को कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए तीसरे भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए मध्यम फलदायी है. आज मित्रों तथा स्नेहीजनों के साथ हुई मुलाकात से मन खुश रहेगा. आप आज निवेश की योजना बनाने में लगे रहेंगे. दोपहर के बाद वाणी पर नियंत्रण जरूरी है. भाई-बहनों के साथ आपके संबंध मधुर बने रहेंगे. शाम के समय आप दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बना सकते हैं. हालांकि इस दौरान आप खाने-पीने में लापरवाही करने में खुद का नुकसान करवा लेंगे.

मिथुन- 22 मई, 2026 शुक्रवार को कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दूसरे भाव में होगा. थोड़ा विलंब या अवरोध के बाद निर्धारित रूप से काम पूरा कर सकेंगे. आर्थिक आयोजन सफल होंगे. कहीं निवेश की योजना बन सकती है. स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होगा. विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए मध्यम दिन है. स्नेहीजनों और मित्रों के साथ मुलाकात होगी. व्यापार में अनुकूल वातावरण रहेगा. आय में वृद्धि होगी. जीवनसाथी के साथ विचारों का मतभेद हो सकता है. स्वास्थ्य सुख मध्यम रहेगा. बाहर जाकर खाना-पीना टालें.

कर्क- 22 मई, 2026 शुक्रवार को कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पहले भाव में होगा. आज आपका दिन हर प्रकार से आनंदित रहेगा. तन और मन दोनों दृष्टि से आप स्वस्थ और प्रफुल्लित रहेंगे. परिजन, स्नेहीजन एवं मित्रों से सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। उनकी ओर से उपहार मिलेंगे. प्रवास एवं खान-पान का सुंदर आयोजन करेंगे. शुभ समाचार मिलेंगे. जीवनसाथी के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे. वैवाहिक सुख और संतोष की अनुभूति होगी. प्रेम जीवन में प्रिय पात्र के साथ समय व्यतीत करके मन को खुशी मिलेगी.

सिंह- 22 मई, 2026 शुक्रवार को कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए बारहवें भाव में होगा. आज आपको कोर्ट- कचहरी से जुड़े मामलों के लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. आज मन भावनाओं से व्यथित रहेगा, ऐसे में आप उसके प्रवाह में आकर कोई अनैतिक काम ना ही करें, इसका ख्याल रखें. किसी भी नए व्यक्ति से बातचीत करते समय आप विशेष ध्यान रखें. वाणी में सावधानी बरतें. विदेश से कोई अच्छा समाचार मिल सकता है. कानूनी बातों का निर्णय सोच समझकर करें. प्रेम जीवन में अपने प्रिय की बातों को भी विशेष महत्व दें.

कन्या- 22 मई, 2026 शुक्रवार को कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए ग्यारहवें भाव में होगा. आपका आज का दिन लाभदायी रहेगा. विविध क्षेत्रों से यश, कीर्ति तथा लाभ प्राप्त होगा. धन प्राप्ति के लिए आज का दिन शुभ है. मित्रों से लाभ होने के संकेत हैं. प्रियजनों के साथ मुलाकात आनंददायी रहेगी. व्यापार में आय वृद्धि होने की संभावना है. संतान से शुभ समाचार मिलेंगे. दांपत्यजीवन में सुख एवं संतोष की अनुभूति करेंगे. ऑफिस के काम से यात्रा का आयोजन हो सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है. फिर भी लापरवाही से आपको नुकसान हो सकता है.

तुला- 22 मई, 2026 शुक्रवार को कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दसवें भाव में होगा. आज सुबह आपका मन किसी बात को लेकर चिंता में रहेगा. शारीरिक रूप से शिथिलता और आलस्य बना रहेगा. नौकरी में अधिकारी आपसे अप्रसन्न रहेंगे. संतान के साथ भी मतभेद हो सकता है, लेकिन दोपहर के बाद कार्यालय के वातावरण में सुधार होगा. उच्च अधिकारी की कृपादृष्टि आपको लाभ देगी. सामाजिक क्षेत्र में भी मान-सम्मान प्राप्त करने के प्रसंग बनेंगे. आरोग्य अच्छा रहेगा. शाम परिजनों के साथ गुजरेगी.

वृश्चिक- 22 मई, 2026 शुक्रवार को कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए नवें भाव में होगा. आज आप शारीरिक और मानसिक रूप से काफी थकान और आलस्य का अनुभव करेंगे, इससे उत्साह की कमी रहेगी. इसका प्रभाव व्यावसायिक क्षेत्र में देखने को मिलेगा. किसी काम के पूरा नहीं होने से परेशानी हो सकती है. उच्च अधिकारियों का व्यवहार आपके प्रति नकारात्मक रहेगा. संतान के साथ भी मतभेद हो सकता है. किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को आज स्थगित रखना ही लाभदायक रहेगा. विवाद से बचने के लिए मौन का सहारा लें.

धनु- 22 मई, 2026 शुक्रवार को कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए आठवें भाव में होगा. आज आपको कोई भी नया काम शुरू नहीं करने तथा अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की सलाह दी जाती है. कफ तथा पेट संबंधी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं. ऑपरेशन जैसे बड़े मामलों को आज टाल दें. आज आप काफी चिंतित रहेंगे. अचानक ही पुरानी बीमारी आपको फिर सता सकती है. खर्च में वृद्धि होगी. वाणी और व्यवहार पर संयम रखना आवश्यक है.

मकर- 22 मई, 2026 शुक्रवार को कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए सातवें भाव में होगा. सगे-सम्बंधियों के साथ दिन मौज-मस्ती में व्यतीत होगा. आप दोस्तों के साथ बाहर घूमने-फिरने का आनंद ले पाएंगे. सुखी दांपत्यजीवन गुजार सकेंगे। आपके व्यापार में वृद्धि हो सकेगी. आर्थिक लाभ तथा मान-सम्मान प्राप्त कर सकेंगे. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. प्रियजनों के साथ मिलकर किसी प्रवास का आनंद उठाएंगे. हालांकि आपको काम की चिंता रहेगी.

कुंभ- 22 मई, 2026 शुक्रवार को कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए छठे भाव में होगा. काम में सफलता पाने के लिए आज का दिन उत्तम है. आपके किए गए काम से आपको यश और कीर्ति मिलेगी. परिवार में अच्छा वातावरण रहेगा. तन-मन से आप ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव करेंगे. नौकरी और व्यापार में सहयोगियों का साथ मिलेगा. ननिहाल से अच्छे समाचार मिलेंगे. खर्च बढ़ेगा. बीमार व्यक्ति की तबीयत में सुधार आएगा. स्वास्थ्य सुख अच्छा रहेगा. आप मेडिटेशन और एक्सरसाइज पर ध्यान लगाएंगे.

मीन- 22 मई, 2026 शुक्रवार को कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पांचवें भाव में होगा. आज का दिन अच्छी तरह से गुजरेगा. कला के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी. मित्रों से मुलाकात होगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. दोस्तों या रिश्तेदारों से कोई उपहार मिल सकता है. घर में सुख और शांति का वातावरण बना रहेगा. दोपहर के बाद आर्थिक लाभ की संभावना है. इस समय स्वभाव में क्रोध अधिक रह सकता है. मन तथा वाणी पर संयम बरतना आवश्यक है. विरोधियों पर जीत हासिल होगी. अधूरे काम पूरे होंगे.

TAGGED:

आज 22 मई 2026 का राशिफल
शुक्रवार 22 मई 2026 का राशिफल
TODAY 22ND MAY 2026 KA RASHIFAL
FRIDAY 22ND MAY 2026 KA RASHIFAL
AAJ 22ND MAY 2026 KA RASHIFAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.