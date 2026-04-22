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22 अप्रैल 2026 का राशिफल: बुधवार को मेष राशि को मिलेगी प्रशंसा, सेहत ठीक रहेगी

कन्या- 22 अप्रैल, 2026 बुधवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज मिथुन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दसवें भाव में होगी. नए काम का आरंभ करने के लिए अपने जो योजना बनाई है, उस पर अमल करने के लिए यह समय बहुत अनुकूल है. बिजनेस में भी लाभ होने का योग है. नौकरी करने वाले लोगों को पदोन्नति का लाभ मिल सकता है. आपको पिता से लाभ होगा. परिवार में खुशी का वातावरण बना रहेगा. दांपत्यजीवन भी अच्छा रहेगा. सरकारी कामकाज अच्छी तरह से पूरे होंगे. आज का दिन अच्छी तरह व्यतीत होगा.

सिंह- 22 अप्रैल, 2026 बुधवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज मिथुन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति ग्यारहवें भाव में होगी. आज आपको लाभ हो सकता है. आपकी दुविधापूर्ण मानसिकता के कारण किसी लाभ से वंचित रह सकते हैं. आपको मित्रों और बुजुर्गों से लाभ होगा. नौकरी या बिजनेस में पदोन्नति तथा आय में वृद्धि हो सकती है. आप अपने जीवनसाथी के साथ निकटता का अनुभव कर सकेंगे, पारिवारिक सदस्यों से भी लाभ हो सकेगा.

कर्क- 22 अप्रैल, 2026 बुधवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज मिथुन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति बारहवें भाव में होगी. परिवार में लोगों के साथ मतभेद हो सकता है. किसी उलझन के कारण महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेने की सलाह दी जाती है. किसी के साथ संघर्ष या विवाद होने की संभावना है. स्वास्थ्य के प्रति सजग ना रहने से दिक्कत बढ़ सकती है. कानूनी मामलों में सजगता के साथ आगे की ओर बढ़ें. आपकी प्रतिष्ठा को कलंक लगने या आर्थिक नुकसान होने की संभावना है, इसलिए धैर्य रखें और ज्यादा लापरवाहीपूर्ण काम ना करें. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय मध्यम है.

मिथुन- 22 अप्रैल, 2026 बुधवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज मिथुन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पहले भाव में होगी. आज आपको लाभ होने की उम्मीद है. दिन आरंभ होते ही आपको स्फूर्ति और ताजगी का अनुभव होगा. मित्रों और सगे-सम्बंधियों के साथ स्वादिष्ट भोजन कर सकेंगे. आज आर्थिक लाभ के साथ आपको उपहार भी मिल सकता है. वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा. आज कोई पुरानी चिंता दूर होने से आप खुशी महसूस करेंगे. कार्यस्थल पर आपके काम आसानी से पूरे हो सकेंगे.

वृषभ- 22 अप्रैल, 2026 बुधवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज मिथुन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दूसरे भाव में होगी. मन की कमजोर स्थिति महत्वपूर्ण अवसरों से आपको दूर कर सकती है. आज नए काम का आरंभ करना उचित नहीं है. बातचीत में आपका लापरवाही पूर्ण व्यवहार किसी से विवाद खड़ा कर सकता है. आर्थिक लाभ होगा. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे. कार्यस्थल पर आपका टारगेट आसानी से पूरा हो सकेगा. हालांकि स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

मेष- 22 अप्रैल, 2026 बुधवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज मिथुन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति तीसरे भाव में होगी. आज आपका दिन शुभ फलदायी होगा. विचारों में अतिशीघ्र परिवर्तन से महत्वपूर्ण डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत होगी. व्यापार या नौकरी के लिए किसी मीटिंग में शामिल हो सकते हैं. हालांकि कार्यस्थल पर आपके काम की प्रशंसा होगी. लेखनकार्य के लिए आज का दिन अच्छा है. किसी भी व्यक्ति के साथ विवाद में न उतरें. परिजनों के साथ शाम का समय अच्छा गुजर सकता है. जीवनसाथी के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय लाभप्रद है.

तुला- 22 अप्रैल, 2026 बुधवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज मिथुन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति नवें भाव में होगी. व्यावसायिक क्षेत्र में लाभ की संभावना है. नौकरी और व्यापार में सहकर्मियों से पूरा सहयोग मिलेगा. लंबी यात्रा या किसी धार्मिक स्थल पर जाने कार्यक्रम बन सकता है. लेखनकार्य एवं बौद्धिक क्षेत्र में आप अधिक सक्रिय रहेंगे. विदेश से मित्रों और स्नेहीजनों के समाचार मिलने से आनंद की प्राप्ति होगी. दोपहर बाद अस्वस्थता का अनुभव होगा. इससे कार्य करने की गति धीमी हो सकती है. जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाकर रखना होगा. प्रेम जीवन में असंतुष्टि रहेगी.

वृश्चिक- 22 अप्रैल, 2026 बुधवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज मिथुन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति आठवें भाव में होगी. आज सावधानीपूर्वक आगे बढ़ें और महत्वपूर्ण काम आज हाथ में ना लें, तो अच्छा होगा. उग्र स्वभाव और खराब व्यवहार के कारण आप तकलीफ में आ सकते हैं. आपको समय से भोजन नहीं मिलने की आशंका बनी रहेगी. आपको गलत और गैरकानूनी काम से आज दूर ही रहना चाहिए. दुर्घटना की भी आशंका है. किसी बात का डर हो, तो ध्यान करके मन को शांत रखें. सकारात्मक विचारों से मन शांत बना रहेगा.

धनु- 22 अप्रैल, 2026 बुधवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज मिथुन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति सातवें भाव में होगी. आज आप स्वादिष्ट भोजन, अच्छी पोशाक, प्रवास और पार्टी का आनंद ले सकेंगे. भरपूर मनोरंजन का आनंद उठाएंगे. दोस्तों से विशेष आकर्षण का अनुभव करेंगे. प्रिय व्यक्ति से मिलकर रोमांच का अनुभव होगा. वैवाहिक जीवन बहुत सुखी रहेगा. आज किसी नए रिश्ते की भी शुरुआत हो सकती है. आप समाज में मान-सम्मान प्राप्त कर सकेंगे. तर्क और बौद्धिक विचारों का आदान-प्रदान कर सकेंगे. व्यापार में भागीदारी से लाभ प्राप्त होगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय उत्तम है.

मकर- 22 अप्रैल, 2026 बुधवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज मिथुन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में होगी. व्यापार में वृद्धि और आर्थिक योजनाएं बनाने के लिए आज का दिन अच्छा है. नौकरी में आपको उन्नति मिलेगी. कार्यस्थल पर कोई नया काम आपको मिल सकता है. पैसे का लेन-देन अच्छी तरह से कर सकेंगे. जो लोग आयात-निर्यात का काम करते हैं, वे लाभ प्राप्त कर सकेंगे. परिवार में सुख-शांति का वातावरण बना रहेगा. आर्थिक लाभ होगा. कानूनी मामलों से बचकर रहें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. विरोधी आपके समक्ष टिक नहीं सकेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन लापरवाही से आपको बचना होगा.

कुंभ- 22 अप्रैल, 2026 बुधवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज मिथुन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पांचवें भाव में होगी. आज आपको किसी बात का डर लगा रहेगा. विचार तेजी से बदलने के कारण आप दुविधा में रहेंगे और किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकेंगे. संतान की चिंता आपको परेशान करेगी. आपको पेट की तकलीफ होने की संभावना है. यदि काम में असफल होंगे, तो हताशा आएगी. अचानक धन खर्च हो सकता है. साहित्य संबंधी प्रवृत्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है. टारगेट पूरा करने के लिए अतिरिक्त मेहनत की जरूरत होगी. प्रेम जीवन में संतुष्टि का अभाव रहेगा.

मीन- 22 अप्रैल, 2026 बुधवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज मिथुन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति चौथे भाव में होगी. आज सावधान रहना पड़ेगा. परिवार में मतभेद हो सकता है और माता के स्वास्थ्य चिंता रहेंगी. मन में किसी बात की उलझन हो सकती है. ऐसी स्थिति के कारण आप समय पर काम पूरा कर पाने की स्थिति में नहीं रहेंगे. आर्थिक नुकसान हो सकता है और प्रतिष्ठा को कलंक पहुंच सकता है. नौकरी या व्यापार में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा. संपत्ति के दस्तावेज बनाते समय में विशेष ध्यान रखें. जीवनसाथी के साथ किसी भी मामले में लापरवाही से आपको बचना होगा.