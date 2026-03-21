21 मार्च 2026 का राशिफल: सप्ताह के अंतिम दिन इन राशियों की लगेगी लॉटरी, पढ़ें भविष्यफल
आज के दिन तमाम जातक सेहत को लेकर सतर्क रहें. वाहन सावधानी से चलाएं.
Published : March 21, 2026 at 12:05 AM IST
मेष- आज का दिन आनंद और उल्लास से भरा हुआ होगा. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा. आज किए गए हर काम में सफलता मिलेगी. नौकरी में नए काम की शुरुआत हो सकती है. कोई नया टारगेट मिल सकता है. घर में खुशी का माहौल रहेगा. महिलाओं को मायके से लाभ होगा और अच्छे समाचार मिल सकते हैं. आर्थिक लाभ हो सकता है. मित्रों और स्नेहीजनों के साथ आनंददायी प्रवास का योग है. व्यापार में आर्थिक लाभ होगा.
वृषभ- आज आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती हैं. आज अचानक होने वाली घटनाओं से आप चिंतित रहेंगे. कार्यस्थल पर आप दूसरों के काम में हस्तक्षेप ना करें. स्वास्थ्य खराब होने और आंखों में दर्द होने की आशंका बनी रहेगी. स्वजनों एवं परिजनों के साथ विवाद हो सकता है. आज कोई नया काम शुरू ना करें. आय की अपेक्षा खर्च अधिक होगा और ज्यादा परिश्रम के बाद ही सफलता मिलेगी. दुर्घटना हो सकती है, सावधान रहें.
मिथुन- परिवार में खुशी और आनंद रहेगा. नौकरी में लाभ का समाचार मिलेगा. उच्चाधिकारी आपके काम की प्रशंसा करेंगे. व्यापार में नए ग्राहक आपके लाभ को बढ़ा सकते हैं. विवाह योग्य जातकों का रिश्ता पक्का हो सकता है. मित्रों से विशेष लाभ होगा. आय वृद्धि की संभावना है. दांपत्यजीवन में मधुरता बनी रहेगी. संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है, लेकिन फिर भी अति उत्साह में लापरवाही से बचें.
कर्क- आज आप घर की सजावट पर समय और धन दोनों खर्च करेंगे. व्यापार में लाभ होगा तथा बहुत दिनों से अटका काम पूरा होने से मन को शांति मिलेगी. परिवार में शांति और आनंद का वातावरण रहेगा. सरकारी कामों में लाभ प्राप्त हो सकेगा. आपके मान- सम्मान में वृद्धि होगी. आर्थिक लाभ होने की संभावना है. आज के दिन आप अपने सभी काम बेहतरीन तरीके से पूरा कर सकेंगे. परिवार के साथ कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है.
सिंह- आज का दिन आलस्य तथा थकान में गुजरेगा. आलस्य के चलते कार्यस्थल पर आपका परफॉर्मेंस कमजोर रहेगा. किसी भी नए काम में आपकी दिलचस्पी नहीं रहेगी. स्वभाव में उग्रता के कारण किसी से विवाद होने की आशंका रहेगी. पेट दर्द के कारण परेशानी होगी. सफलता प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी. अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें. धार्मिक यात्रा की संभावना है. दोपहर के बाद कोई अधूरा काम पूरा होने से मन को शांति मिलेगी. इस दौरान स्वास्थ्य का ध्यान रखें.
कन्या- मन के संयम को आज के दिन का मंत्र बना लें. स्वभाव की उग्रता के चलते मनमुटाव होने की संभावना है. जीवनसाथी की भावना का सम्मान करेंगे, तो घर में विवाद से बचे रहेंगे. व्यापार में भागीदार के साथ विवाद करने से बचना होगा. गुप्त शत्रु बाधा उत्पन्न करेंगे, इसलिए सतर्क रहें. नए काम की शुरुआत स्थगित रखें. अत्यधिक खर्च होगा. रहस्यमयी बातों में रुचि बढ़ेगी. विद्यार्थियों के लिए कड़ी मेहनत का दिन है. स्वास्थ्य मध्यम रहेगा.
तुला- काम के बोझ से हल्का होने के लिए आज आप मनोरंजन की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं. अपने साथ मित्रों को भी आमंत्रित करेंगे. किसी खास मित्र का साथ पाकर आनंदित महसूस करेंगे. नए वस्त्र या आभूषण खरीदने का अवसर आएगा. सार्वजनिक जीवन में मान-सम्मान मिलेगा. जीवनसाथी का भरपूर साथ मिलेगा. इससे मन खुशी से भर उठेगा. परिवार में भाइयों या बहनों के साथ चल रहा विवाद दूर होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
वृश्चिक- आज कुछ आकस्मिक घटनाएं घटेंगी. किसी से पूर्व निर्धारित मुलाकात रद्द होने से हताशा और क्रोध रहेगा. आपके हाथ से अवसर निकल सकते हैं. परिजनों संग विवाद हो सकता है. ननिहाल पक्ष से कोई समाचार मिलने से मन चिंतित होगा. विरोधियों से संभल कर रहें. आय की अपेक्षा व्यय की मात्रा अधिक रहेगी. नए काम या योजनाओं का आरंभ न करें. धैर्य के साथ दिन व्यतीत करें.
धनु- हाथ में लिए हुए काम में असफलता मिलने से हताशा होगी. संतान की शिक्षा या स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी. यात्रा न करना आपके लिए लाभदायक होगा. पेट संबंधी बीमारियों से परेशानी होगी. भारी खाने से बचें. संतुलित आहार लें। मन में काल्पनिक तरंगें उठेंगी. साहित्य और कला के क्षेत्र में अभिरुचि बढ़ेगी. क्रोध को संयम में रखें. प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूल है. प्रिय व्यक्ति के साथ सुखद क्षण व्यतीत करेंगे. आज किसी वाद-विवाद या बौद्धिक चर्चा में भाग न लें. कार्यस्थल पर दूसरे के काम में कमियां ना निकालें.
मकर- ताजगी एवं स्फूर्ति के अभाव से अस्वस्थता का अनुभव होगा. इस कारण समय पर आपके काम पूरे नहीं हो सकेंगे. व्यापार में नुकसान की आशंका रहेगी. मन में चिंता की भावना रहेगी. परिवार के सदस्यों के साथ अनबन या तकरार होने से मन उदास रहेगा. समय से भोजन और अच्छी नींद से वंचित रहना पड़ेगा. नए परिचितों से नुकसान हो सकता है. व्यर्थ का धन खर्च हो सकता है. हालांकि आपको दोपहर के बाद स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा. तब तक आप धैर्य के साथ अपना काम करते रहें.
कुंभ- आज आपका मन राहत महसूस करेगा. शारीरिक स्वस्थता से उत्साह में वृद्धि होगी. पड़ोसियों और भाई-बहनों से मेल-मिलाप रहेगा. घर में मित्रों और स्नेहियों का आगमन आनंददायी होगा. घर की जरूरत पर धन खर्च करेंगे. जीवनसाथी को भी आप सरप्राइज दे सकते हैं. हालांकि यात्रा में नुकसान हो सकता है, इसलिए अत्यधिक जरूरी होने पर ही यात्रा करें. दोपहर के बाद प्रिय व्यक्ति का साथ मिलेगा. भाग्य वृद्धि का योग है.
मीन- आज क्रोध पर काबू रखकर मौन धारण करना अधिक अच्छा रहेगा, अन्यथा किसी से मनमुटाव होने की आशंका है. पैसे खर्च करते समय भी संयम रखना आवश्यक है. अनावश्यक कार्य से पैसा खर्च होगा, इससे आप चिंता में आ सकते हैं. आर्थिक मामले एवं पैसों की लेन-देन में बहुत संभलकर काम करें. शारीरिक और मानसिक स्वस्थता मध्यम रहेगी. पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी मामले में मनमुटाव हो सकता है. नकारात्मक विचारों से दूर रहें. खान-पान में ध्यान रखें. स्वास्थ्य मध्यम रहेगा.