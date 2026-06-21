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21 जून 2026 का राशिफल: रविवार को कुंभ राशि का काम में नहीं लगेगा मन, विवादों से बचें

मेष- आज 21 जून, 2026 रविवार के दिन सिंह राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में है. साहित्य और कला में रुचि रखने वालों के लिए आज का दिन शुभ है. स्नेहीजन के साथ हुई मुलाकात से आपका मन खुश रहेगा. दोपहर बाद घर में शांतिपूर्ण वातावरण बना रहेगा. विरोधियों से आज वाद-विवाद हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों की अधिकारी से बहस हो सकती है. दोपहर बाद भी ज्यादातर समय मौन रहने का प्रयास करें. नकारात्मक विचारों को मन में नहीं आने दें. आप समय पर अपना काम पूरा कर पाने की स्थिति में नहीं रहेंगे.

वृषभ- आज 21 जून, 2026 रविवार के दिन सिंह राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में है. आज माता के स्वास्थ्य के विषय में चिंता बनी रहेगी. स्थायी संपत्ति के काम आज टालें. नकारात्मक विचारों से दूर रहें. दोपहर बाद शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. आपकी रचनात्मकता में आज वृद्धि होगी. आज आप किसी धार्मिक काम में व्यस्त रहेंगे. जीवनसाथी के साथ तालमेल बना रहेगा. कार्यस्थल पर आपको अपने काम से काम रखना चाहिए. अनावश्यक दूसरों के काम में दखल ना दें.

मिथुन- आज 21 जून, 2026 रविवार के दिन सिंह राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में है. किसी खास काम में सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. विरोधी भी आपसे पराजित होंगे. दोपहर बाद घर में किसी विवाद का वातावरण बना रहेगा. माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. नेगेटिव विचार आपको हताशा में धकेल सकते हैं. भाग्य आज आपका साथ देगा. जॉब और बिजनेस में लाभ होगा.

कर्क- आज 21 जून, 2026 रविवार के दिन सिंह राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में है. आज आपका मन उलझन में रहेगा, इससे आपको किसी विशेष काम करने में निराशा होगी. परिजनों के साथ तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है. किसी निर्धारित काम में आपको कम सफलता मिलेगी. दोपहर बाद आपका समय अच्छा रहेगा. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. भाई-बहनों से आपको लाभ मिलेगा. किसी के साथ भावनात्मक संबंध बनेंगे. मन की चिंता दूर होगी.

सिंह- आज 21 जून, 2026 रविवार के दिन सिंह राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में है. आज के दिन आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. आज आप प्रत्येक कार्य दृढ़ निर्णयशक्ति से करेंगे, आपको सफलता मिलेगी. आज क्रोध की भावना थोड़ी रहेगी, इसलिए ज्यादातर जगहों पर मौन रहें. सरकारी काम से लाभ होगा. परिवारजनों का साथ मिलेगा. आय की अपेक्षा व्यय अधिक होगा.

कन्या- आज 21 जून, 2026 रविवार के दिन सिंह राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में है. आज आपका मन कुछ अधिक इमोशनल रहेगा. इमोशनल होकर किसी तरह का गलत निर्णय ना ले लें, इसका ध्यान रखें. आज चर्चा और वाद-विवाद से दूर रहें. किसी के साथ उग्रतापूर्ण व्यवहार ना करें. दोपहर बाद आप के अंदर आत्मविश्वास बढ़ा हुआ नजर आएगा. समाज में मान-प्रतिष्ठा बढे़गी. फिर भी क्रोध पर संयम रखें.