20 जुलाई 2026 का राशिफल: सप्ताह के पहले दिन इन राशियों की लगेगी लॉटरी, पढ़ें भविष्यफल
आज कई राशियों के जातकों को संभलकर दिन बिताने की सलाह दी जाती है. विस्तार से पढ़ें.
Published : July 20, 2026 at 12:04 AM IST
मेष- चंद्रमा आज 20 जुलाई, 2026 सोमवार के दिन कन्या राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में होगी. आपका दिन आर्थिक एवं व्यावसायिक दृष्टिकोण से लाभदायी है. धन लाभ के लिए आप लंबी अवधि केे लिए निवेश करने की योजना बनाएंगे. यदि आप व्यापार कर रहे हैं, तो उसके विस्तार की योजना बना पाएंगे. आज आप तरोताजा महसूस करेंगे. आपका दिन मित्रों और स्वजनों के साथ आनंद-प्रमोद में गुजरेगा. छोटी यात्रा या प्रवास भी हो सकता है. आज आप कोई धार्मिक या पुण्य का काम करेंगे. आज का दिन आपके लिए शुभ है.
वृषभ- चंद्रमा आज 20 जुलाई, 2026 सोमवार के दिन कन्या राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पांचवें भाव में होगी. आप अपनी वाणी से किसी को भी मंत्रमुग्ध कर पाएंगे. लोगों से आपके मेल-जोल बढ़ेंगे. आपकी वैचारिक समृद्धि में बढ़ोतरी होगी. आपका मन खुश रहेगा. आप कोई शुभ काम को करने के लिए प्रेरित होंगे. आज मेहनत की अपेक्षा परिणाम कम मिलने पर भी निराश नहीं होंगे. धन की व्यवस्थित योजना बनाने के लिए आज का दिन अनुकूल है. किसी जगह निवेश भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
मिथुन- चंद्रमा आज 20 जुलाई, 2026 सोमवार के दिन कन्या राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति चौथे भाव में होगी. किसी खास काम में सफलता मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा. विरोधी भी आपसे पराजित होंगे. दोपहर बाद किसी से विवाद हो सकता है. माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. नेगेटिव विचार आपको हताशा में धकेल सकते हैं. भाग्य आज आपका साथ देगा. जॉब और बिजनेस में लाभ होगा. आर्थिक उन्नति होगी. कहीं निवेश करने की योजना बना सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य है.
कर्क- चंद्रमा आज 20 जुलाई, 2026 सोमवार के दिन कन्या राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति तीसरे भाव में होगी. आज आपका मन किसी उलझन में रहेगा, इससे आपको किसी विशेष काम करने में निराशा होगी. परिजनों के साथ तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है. किसी निर्धारित काम में आपको कम सफलता मिलेगी. दोपहर बाद आपका समय अच्छा रहेगा. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. भाई-बहनों से आपको लाभ मिलेगा. किसी के साथ भावनात्मक संबंध बनेंगे. मन की चिंता दूर होगी.
सिंह- चंद्रमा आज 20 जुलाई, 2026 सोमवार के दिन कन्या राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दूसरे भाव में होगी. आज का दिन आपके लिए मिश्रित फलदायी है. परिजनों संग आप अच्छी तरह से समय गुजार सकेंगे. दोस्तों का अच्छा साथ मिल सकता है. आर्थिक क्षेत्र में आय की अपेक्षा व्यय ही अधिक होगा. आज मीठी वाणी से सबका मन को जीत लेंगे. सभी काम व्यवस्थित रूप से पूरे होंगे.
कन्या- चंद्रमा आज 20 जुलाई, 2026 सोमवार के दिन कन्या राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पहले भाव में होगी. आज आपका मन कुछ अधिक इमोशनल रहेगा. इमोशनल होकर किसी तरह का गलत निर्णय ना लें, इसका ध्यान रखें. आज वाद-विवाद से दूर रहें. किसी के साथ उग्रतापूर्ण व्यवहार ना करें. दोपहर बाद आत्मविश्वास बढ़ेगा. समाज में आपकी मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. फिर भी क्रोध पर संयम रखें. आज दोस्तों के साथ किसी शॉपिंग पर जाने का निर्णय ले सकते हैं.
तुला- चंद्रमा आज 20 जुलाई, 2026 सोमवार के दिन कन्या राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति बारहवें भाव में होगी. आज आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा. मानसिक स्वास्थ्य में भी कमी रहेगी. मनमाना व्यवहार आपको मुसीबत में डाल सकता है. वाणी पर संयम रखें, अन्यथा किसी से झगड़ा हो सकता है. मनोरंजन के पीछे धन खर्च होगा. ध्यान से आप मानसिक शांति रखेंगे.
वृश्चिक- चंद्रमा आज 20 जुलाई, 2026 सोमवार के दिन कन्या राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति ग्यारहवें भाव में होगी. आज का दिन आपके लिए लाभकारी और शुभफलदायी है. सांसारिक सुख प्राप्त होगा. विवाहोत्सुकों के लिए विवाह के योग हैं. व्यावसायिक क्षेत्र में लाभ होगा. अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे. मित्रों से मुलाकात होगी. रमणीय स्थल पर प्रवास की भी संभावना है.
धनु- चंद्रमा आज 20 जुलाई, 2026 सोमवार के दिन कन्या राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दसवें भाव में होगी. आज आपका दिन लाभकारी है. पारिवारिक और प्रोफेशनल दोनों ही क्षेत्रों में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आनंद का वातावरण आपको खुश रखेगा. शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा. व्यापार में लाभ भी होगा. सरकारी काम में सफलता मिलेगी. यश और कीर्ति प्राप्त होगी. किसी पर्यटन स्थल पर घूमने जाने का कार्यक्रम बन सकता है. दोपहर बाद कोई विशेष खर्च आ सकता है. जीवनसाथी के साथ समय अच्छा गुजरेगा.
मकर- चंद्रमा आज 20 जुलाई, 2026 सोमवार के दिन कन्या राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति नवें भाव में होगी. आज का दिन आपके लिए मिश्रित फलदायी है. बौद्धिक काम और व्यावसायिक क्षेत्र में आप नए विचारों से प्रभावित होंगे. अपनी सृजनशक्ति का भी परिचय देंगे. इसके बावजूद मानसिक रूप से आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा. संतान से दुःख हो सकता है. अनावश्यक खर्च हो सकता है. कोई छोटी यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी. सरकारी संकट उपस्थित हो सकता है. विरोधियों के साथ संभव हो तो वाद-विवाद टालें.
कुंभ- चंद्रमा आज 20 जुलाई, 2026 सोमवार के दिन कन्या राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति आठवें भाव में होगी. आज आपको नकारात्मक विचारों से दूर रहने की सलाह दी जाती है. किसी से विवाद करने से बचें. क्रोध और वाणी पर संयम रखें. परिवार के किसी सदस्य के साथ बहसबाजी हो सकती है. आर्थिक तंगी का अनुभव होगा. अत्यधिक विचारों से मानसिक थकान का अनुभव करेंगे. ईश्वर के नाम स्मरण करने और आध्यात्मिकता से आपको मानसिक शांति मिलेगी.
मीन- चंद्रमा आज 20 जुलाई, 2026 सोमवार के दिन कन्या राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति सातवें भाव में होगी. आज आप दैनिक काम से बाहर आकर घूमने-फिरने और मनोरंजन के पीछे अपना समय गुजारेंगे. परिजनों तथा मित्रमंडली के साथ पिकनिक पर जाने का कार्यक्रम बनेगा. सिनेमा, नाटक या बाहर घूमने का कार्यक्रम आपको आनंदित करेगा. कलाकार तथा कारीगरों को अपनी कला प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा. बिजनेस में भागीदारी के लिए शुभ समय है. दांपत्यजीवन में अधिक निकटता रहेगी सार्वजनिक जीवन में मान-सम्मान बढ़ेगा.