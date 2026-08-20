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20 अगस्त 2026 का राशिफल: आज मेष राशि विरोधियों से बचकर रहें, जानें अन्य राशियों का हाल

गुरुवार 20 अगस्त 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- चंद्रमा राशि बदलकर आज 20 अगस्त, 2026 बृहस्पतिवार के दिन वृश्चिक राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति आठवें भाव में होगी. आज आपको विशेष प्रकार के आध्यात्मिक अनुभव होंगे. आपको रहस्य और गूढ़ विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करने में रुचि होगी. आप आध्यात्म के क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे. किसी नए काम की शुरुआत के लिए समय योग्य नहीं है. प्रवास के दौरान अचानक कोई तकलीफ आ सकती है. आपको क्रोध और वाणी पर अंकुश रखना पड़ेगा. विरोधी आपका नुकसान कर सकते हैं, आप सचेत रहें. जीवनसाथी के विचारों का सम्मान करें. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है. वृषभ- चंद्रमा राशि बदलकर आज 20 अगस्त, 2026 बृहस्पतिवार के दिन वृश्चिक राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति सातवें भाव में होगी. आज जीवनसाथी की निकटता का सुख प्राप्त कर सकेंगे. परिवार के साथ सामाजिक समारोह में बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. खुशी में समय व्यतीत होगा. मन से प्रसन्नता का अनुभव करेंगे. सार्वजनिक जीवन में यश और कीर्ति मिलेगी. व्यापारी व्यापार को बढ़ाने के लिए काम कर सकेंगे. भागीदारी के काम से लाभ होगा. नौकरीपेशा लोग किसी मीटिंग में व्यस्त रह सकते हैं. आकस्मिक धन लाभ और विदेश से कोई समाचार मिलेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. मिथुन- चंद्रमा राशि बदलकर आज 20 अगस्त, 2026 बृहस्पतिवार के दिन वृश्चिक राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में होगी. आपके कई दिनों से रुके हुए काम पूरे हो सकेंगे. सफलता प्राप्त होगी. घर में सुख- शांति और आनंद आपको मानसिक रूप से प्रफुल्लित रखेंगे. तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी. वित्तीय लाभ होगा. हालांकि दोपहर बाद ऑफिस में संघर्ष या किसी से मनमुटाव हो सकता है. सावधान रहें. इस दौरान आप केवल अपने काम पर ध्यान दें. स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा परेशानी नहीं होगी. कर्क- चंद्रमा राशि बदलकर आज 20 अगस्त, 2026 बृहस्पतिवार के दिन वृश्चिक राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पांचवें भाव में होगी. आज आप शांतिपूर्वक दिन व्यतीत करें. किसी बात की चिंता रह सकती है. आपको पेट सम्बंधी कोई तकलीफ हो सकती है. धन खर्च होने की संभावना है. प्रेमियों के बीच मतभेद हो सकता है. किसी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले आपको ध्यान रखना होगा. आज आप नए काम की शुरुआत कर सकेंगे. यात्रा टालने की सलाह आपको दी जाती है. नौकरीपेशा लोगों के लिए समय लाभ का है. सिंह- चंद्रमा राशि बदलकर आज 20 अगस्त, 2026 बृहस्पतिवार के दिन वृश्चिक राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति चौथे भाव में होगी. आज आपको किसी बात की चिंता रहेगी. परिजनों के साथ मनमुटाव की स्थिति हो सकती है. मां से अनबन होगी या उनकी तबीयत खराब हो सकती है.। जमीन, मकान तथा वाहन की खरीदारी या उसके दस्तावेजी काम के लिए अनुकूल समय नहीं है. नकारात्मक विचारों से हताशा उत्पन्न होगी. आज जीवनसाथी के साथ विचारों का मतभेद भी रह सकता है. हालांकि दोपहर बाद आध्यात्मिक रहने से आपका मन शांत रहेगा. गलतियों के लिए परिवार से क्षमा मांगें. कन्या- चंद्रमा राशि बदलकर आज 20 अगस्त, 2026 बृहस्पतिवार के दिन वृश्चिक राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति तीसरे भाव में होगी. आज किसी भी काम की शुरुआत कर सकते हैं. आपको सफलता मिलेगी. आप विरोधियों को परास्त कर सकेंगे. भाई-बंधुओं और पड़ोसियों से अच्छे संबंध रहेंगे. छोटे भाई-बहनों को कोई उपहार भी दे सकते हैं. आर्थिक लाभ भी होगा. प्रेम जीवन में सकारात्मकता रहेगी और अपने साथी का पूरा सहयोग मिलेगा. सार्वजनिक जीवन में मान-सम्मान मिलेगा. मन में प्रसन्नता रहेगी. आज दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम भी बन सकता है.