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1 सितंबर 2026 का राशिफल: आज मेष राशि को होगा आर्थिक लाभ, होगी नए काम की शुरुआत

मंगलवार 1 सितंबर 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- चंद्रमा आज 01 सितंबर, 2026 मंगलवार को मेष राशि में है. यह आपकी राशि से पहले भाव में होगा. आज का दिन आनंद और उल्लास से भरा होगा. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा. आज हर काम में सफलता मिलेगी. नए काम की शुरुआत हो सकती है. नया टारगेट मिल सकता है. घर का वातावरण खुशी का रहेगा. महिलाओं को मायके से लाभ होगा और अच्छे समाचार मिल सकते हैं. आर्थिक लाभ हो सकता है. मित्रों और स्नेहीजनों के साथ आनंददायी प्रवास का योग है. व्यापार में आर्थिक लाभ होगा. वृषभ- चंद्रमा आज 01 सितंबर, 2026 मंगलवार को मेष राशि में है. यह आपकी राशि से बारहवें भाव में होगा. आज आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती हैं. आज अचानक होने वाली घटनाओं से आप चिंतित रहेंगे. कार्यस्थल पर आप दूसरों के काम में हस्तक्षेप ना करें. स्वास्थ्य खराब होने और आंखों में दर्द होने की आशंका बनी रहेगी. स्वजनों एवं परिजनों के साथ विवाद हो सकता है. आज कोई नया काम शुरू ना करें. आय की अपेक्षा खर्च अधिक होगा और ज्यादा परिश्रम के बाद ही सफलता मिलेगी. दुर्घटना हो सकती है, सावधान रहें. मिथुन- चंद्रमा आज 01 सितंबर, 2026 मंगलवार को मेष राशि में है. यह आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में है. परिवार में खुशी और आनंद का माहौल रहेगा. नौकरी या व्यापार में लाभ का समाचार मिलेगा. उच्च अधिकारी आपके काम की प्रशंसा करेंगे. व्यापार में नए ग्राहक आपके लाभ को बढ़ा सकते हैं. विवाह योग्य जातकों का रिश्ता पक्का हो सकता है. मित्रों से विशेष लाभ होगा. आय वृद्धि की संभावना है. दांपत्यजीवन में मधुरता बनी रहेगी. संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है, लेकिन फिर भी अति उत्साह में लापरवाही से बचें. कर्क- चंद्रमा आज 01 सितंबर, 2026 मंगलवार को मेष राशि में है. यह आपकी राशि से दसवें भाव में होगा. आज आप घर की सजावट पर समय और धन दोनों खर्च करेंगे. व्यापार में लाभ होगा तथा अटका काम पूरा होने से शांति मिलेगी. परिवार में शांति और आनंद का वातावरण रहेगा. सरकारी कामों में लाभ प्राप्त हो सकेगा. आपके मान- सम्मान में वृद्धि होगी. आर्थिक लाभ होने की संभावना है. आज के दिन आप अपने सभी काम बेहतरीन तरीके से पूरा कर सकेंगे. परिवार के साथ कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. सिंह- चंद्रमा आज 01 सितंबर, 2026 मंगलवार को मेष राशि में है. यह आपकी राशि से नवें भाव में होगा. आज का दिन आलस्य तथा थकान में गुजरेगा. आलस्य के चलते आपकी परफॉर्मेंस कमजोर रहेगी. किसी भी नए काम में आपकी दिलचस्पी नहीं रहेगी. स्वभाव में उग्रता के कारण किसी से विवाद होने की आशंका रहेगी. पेट दर्द के कारण परेशानी होगी. सफलता के लिए अधिक मेहनत करनी होगी. अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें. धार्मिक यात्रा की संभावना है. दोपहर बाद कोई अधूरा काम पूरा होने से मन को शांति मिलेगी. इस दौरान स्वास्थ्य का ध्यान रखें. कन्या- चंद्रमा आज 01 सितंबर, 2026 मंगलवार को मेष राशि में है. यह आपकी राशि से आठवें भाव में होगा. संयम को आज का मंत्र बना लें. उग्रता के चलते मनमुटाव की संभावना है. जीवनसाथी की भावना का सम्मान करेंगे, तो घर में विवाद से बचे रहेंगे. व्यापार में भागीदार के साथ विवाद करने से बचना होगा. गुप्त शत्रु बाधा उत्पन्न करेंगे, इसलिए सतर्क रहें. नए काम की शुरुआत स्थगित रखें. अत्यधिक खर्च होगा. रहस्यमयी बातों में रुचि बढ़ेगी. विद्यार्थियों के लिए कड़ी मेहनत का दिन है. स्वास्थ्य मध्यम रहेगा.