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1 नवंबर 2026 का राशिफल: महीने का पहला दिन इन राशियों के खोलेगा भाग्य, पढ़ें भविष्यफल

सोमवार 1 नवंबर 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- चंद्रमा आज 01 नवंबर, 2026 रविवार के दिन कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से चौथे भाव में होगा. नए काम के लिए सुबह का समय अनुकूल रहेगा. सरकारी लाभ होने की संभावना है. व्यापार में लाभ होगा. नौकरी में अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे. विचारों में शीघ्र ही परिवर्तन होगा. दोपहर बाद मन खोया-खोया रहेगा. इससे किसी काम में मन नहीं लगेगा. इस समय आप अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं. हो सके तो कुछ देर के लिए आराम करें. परिजनों के साथ शांति से शाम गुजार सकेंगे.

वृषभ- चंद्रमा आज 01 नवंबर, 2026 रविवार के दिन कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए मध्यम फलदायी है. आज मित्रों तथा स्नेहीजनों संग मुलाकात से मन खुश रहेगा. आप आज निवेश की योजना बनाने में लगे रहेंगे. दोपहर बाद वाणी पर नियंत्रण जरूरी है. भाई-बहनों के साथ आपके संबंध मधुर बने रहेंगे. शाम को दोस्तों संग कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बना सकते हैं. हालांकि इस दौरान आप खाने-पीने में लापरवाही न बरतें, वरना तबियत खराब हो सकती है.

मिथुन- चंद्रमा आज 01 नवंबर, 2026 रविवार के दिन कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा. थोड़ा विलंब के बाद काम पूरा कर सकेंगे. आर्थिक आयोजन सफल होंगे. कहीं निवेश की योजना बन सकती है. स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होगा. विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए मध्यम दिन है. स्नेहीजनों और मित्रों के साथ मुलाकात होगी. व्यापार में अनुकूल वातावरण रहेगा. आय में वृद्धि होगी. जीवनसाथी से मतभेद हो सकता है. स्वास्थ्य सुख मध्यम रहेगा. बाहर जाकर खाना-पीना टालें. कर्क- चंद्रमा आज 01 नवंबर, 2026 रविवार के दिन कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से पहले भाव में होगा. आज आपका दिन आनंदित रहेगा. तन-मन से स्वस्थ और प्रफुल्लित रहेंगे. परिजन, स्नेहीजन एवं मित्रों से सुख और आनंद की प्राप्ति होगी. उनकी ओर से उपहार मिलेंगे. प्रवास एवं खान-पान का सुंदर आयोजन करेंगे. शुभ समाचार मिलेंगे. जीवनसाथी के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे. वैवाहिक सुख और संतोष की अनुभूति होगी. प्रेम जीवन में प्रिय पात्र के साथ समय व्यतीत करके मन को खुशी मिलेगी. सिंह- चंद्रमा आज 01 नवंबर, 2026 रविवार के दिन कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से बारहवें भाव में होगा. आज आपको कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. आज मन भावनाओं से व्यथित रहेगा, ऐसे में आप कोई अनैतिक काम ना करें. किसी नए व्यक्ति से बातचीत करते समय ध्यान रखें. वाणी में सावधानी बरतें. विदेश से कोई अच्छा समाचार मिल सकता है. कानूनी बातों का निर्णय सोच समझकर करें. प्रेम जीवन में अपने प्रिय की बातों को भी विशेष महत्व दें. कन्या- चंद्रमा आज 01 नवंबर, 2026 रविवार के दिन कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में होगा. आपका आज का दिन लाभदायी रहेगा. विविध क्षेत्रों से यश, कीर्ति तथा लाभ प्राप्त होगा. धन प्राप्ति के लिए आज का दिन शुभ है. मित्रों से लाभ होने के संकेत हैं. प्रियजनों से मुलाकात आनंददायी रहेगी. व्यापार में आय वृद्धि होने की संभावना है. संतान से शुभ समाचार मिलेंगे. दांपत्यजीवन में सुख एवं संतोष की अनुभूति करेंगे. ऑफिस के काम से यात्रा करनी पड़ सकती है. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है. फिर भी लापरवाही से आपको नुकसान हो सकता है.