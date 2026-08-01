1 अगस्त 2026 का राशिफल: शनिवार को मकर राशि वाद-विवाद से बचें, वाणी पर संयम रखें
आज के दिन इस राशि के जातक शेयर बाजार में पूंजी-निवेश का आयोजन कर पाएंगे. स्वास्थ्य मध्यम रहेगा. आंख का दर्द हो सकता है.
Published : August 1, 2026 at 12:04 AM IST
मेष- चंद्रमा आज 01 अगस्त, 2026 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में होगा. आज दोस्तों के साथ आप काफी व्यस्त रहने वाले हैं. रिश्तेदारों से गिफ्ट मिल सकता है. आप भी दोस्तों पर पैसा खर्च करेंगे. नई दोस्ती के कारण भविष्य में लाभ भी हो सकता है. संतान से लाभ होगा. बाहर जाने का कार्यक्रम बनेगा. नौकरीपेशा लोगों को टारगेट पूरा करने में दिक्कत हो सकती है. सरकारी काम में सफलता मिलेगी. व्यवसाय में भी भागीदारी के काम से आपको लाभ हो सकता है. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है.
वृषभ- चंद्रमा आज 01 अगस्त, 2026 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से दसवें भाव में होगा. नौकरी में पदोन्नति के समाचार मिलेंगे. अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा. सरकारी निर्णय आपके पक्ष में आने से लाभ होगा. गृहस्थजीवन में सुख शांति बनी रहेगी. अपने प्रिय पात्र का साथ पाकर आप प्रसन्न रहेंगे. नए काम का आयोजन हाथ में लेंगे. अधूरे काम पूरे कर सकेंगे. दांपत्यजीवन में मधुरता रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. धन और मान-सम्मान की प्राप्ति होगी. व्यापारियों के लिए बकाया राशि वसूल करने के लिए अनुकूल दिन है.
मिथुन- चंद्रमा आज 01 अगस्त, 2026 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से नवें भाव में होगा. आज आपको थोड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा. स्वास्थ्य खराब हो सकता है. इस कारण कोई भी काम करने का उत्साह मंद रहेगा. कार्यस्थल पर भी साथी कर्मचारियों और अधिकारियों का व्यवहार सहयोगात्मक नहीं रहेगा. नए काम में आपका मन नहीं लगेगा. संतान की चिंता रहेगी. विरोधियों के साथ वाद-विवाद में उतरना अच्छा नहीं है. पिता के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है. व्यापार में ज्यादा लाभ के लालच में नुकसान करवा सकते हैं. जीवनसाथी के विचारों का भी सम्मान करें.
कर्क- चंद्रमा आज 01 अगस्त, 2026 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से आठवें भाव में होगा. आज के दिन आप पर नकारात्मक विचार हावी रहेंगे. परिणामस्वरूप आप मानसिक हताशा से घिरे रहेंगे. क्रोध की अधिकता रहेगी. स्वास्थ्य संबंधी शिकायत रहेगी.अनैतिक काम से दूर रहें और विचारों पर संयम रखें, अन्यथा बड़ी हानि हो सकती है. पारिवारिक सदस्यों के साथ झगड़े या वाद-विवाद होने की आशंका है. वित्तीय स्थिति कमजोर रहेगी. इस समय आध्यात्मिकता का सहारा लें. प्रेम जीवन में साथी की भावना का भी सम्मान करें. विद्यार्थियों को पढ़ाई में दिक्कत नहीं होगी.
सिंह- चंद्रमा आज 01 अगस्त, 2026 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से सातवें भाव में होगा. आज पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है. आज स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. कार्यस्थल या व्यापार में भी आपका मन नहीं लगेगा. आपके काम का श्रेय किसी और को मिल सकता है. भागीदारों के साथ भी व्यवहार में मतभेद हो सकता है. कोर्ट-कचहरी के कामों को टालना बेहतर है. आज वाहन या जमीन आदि के दस्तावेजी काम नहीं करना चाहिए. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय मध्यम है. आपको लापरवाही से बचना होगा.
कन्या- चंद्रमा आज 01 अगस्त, 2026 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से छठे भाव में होगा. आज आपके लिए दिन शुभ है. घर में सुख-शांति का वातावरण रहेगा. मन भी प्रसन्न रहेगा. सुख के प्रसंग बनेंगे. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की परिस्थिति में सुधार आएगा. आर्थिक रूप से लाभ होगा एवं यश भी मिलेगा. सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा. महिलाओं के मायके से अच्छे समाचार आ सकते हैं. आज आप अपने प्रिय के साथ अच्छा समय गुजार सकेंगे. कोई अधूरा काम पूरा होने से खुशी मिलेगी.
तुला- चंद्रमा आज 01 अगस्त, 2026 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से पांचवें भाव में होगा. आप का दिन मध्यम फलदायी है. संतान की चिंता आपको सताएगी. विद्या-अभ्यास में बाधा आ सकती है. वाद-विवाद या बौद्घिक चर्चा से दूर रहें. नए काम की शुरुआत आज ना करें. किसी प्रियजन के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है. विवाद में मान हानि होने का भय रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को आज केवल अपने काम पर ध्यान देना चाहिए. समय पर काम पूरा करने के लिए वरिष्ठों का सहयोग ले सकते हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय मध्यम है.
वृश्चिक- चंद्रमा आज 01 अगस्त, 2026 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से चौथे भाव में होगा. आज के दिन आप शारीरिक और मानसिक रूप से भय का अनुभव करेंगे. किसी न किसी बात की चिंता आपको परेशान करेगी. पारिवारिक सदस्यों तथा सगे-संबंधियों के साथ अनबन होने की आशंका रहेगी. माता का स्वास्थ्य खराब होगा. जमीन, वाहन, वगैरह की खरीदारी के दस्तावेज बनवाने में सावधानी रखें. नौकरीपेशा लोगों को आज काम करने में दिक्कत महसूस होगी. व्यवसाय में भी आज का दिन आपके लिए थोड़ी मुश्किलों से भरा रहेगा.
धनु- चंद्रमा आज 01 अगस्त, 2026 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा. आज आप गूढ़ रहस्य और आध्यात्मिकता के रंग में रहेंगे. इस विषय में गहरा उतरने का प्रयास करेंगे. नए काम शुरू कर सकेंगे. स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. आपका मन भी प्रसन्न रहेगा. छोटी यात्रा की संभावना है. मित्रों और सगे संबंधियों के साथ मुलाकात सुखद रहेगी. भाग्य आपके साथ रहेगा. व्यापार में प्रगति होगी. नौकरीपेशा लोगों को अपना टारगेट पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. परिजनों के साथ संबंधों की कड़वाहट दूर होगी.
मकर- चंद्रमा आज 01 अगस्त, 2026 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा. आज परिजनों के साथ वाद-विवाद हो सकता है. वाणी पर संयम आपको कठिनाई से बाहर निकालेगा. शेयर बाजार में पूंजी-निवेश का आयोजन कर पाएंगे. स्वास्थ्य मध्यम रहेगा. आंख का दर्द हो सकता है. इस कारण कम्प्यूटर पर काम करने वाले लोगों को दिक्कत हो सकती है. आज जीवनसाथी के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे. विद्यार्थियों को पढ़ाई में अधिक ध्यान देना होगा.
कुंभ- चंद्रमा आज 01 अगस्त, 2026 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से पहले भाव में होगा. शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सभी तरह से आज का दिन अच्छा साबित होगा. परिवार के सदस्यों के साथ सुरुचिपूर्ण भोजन का आनंद लेंगे. मित्रों के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बनेगा. दूसरी तरफ आज आपकी चिंतनशक्ति और आध्यात्मिक शक्ति भी अच्छी रहेगी. दांपत्यजीवन की मधुरता का आनंद ले सकेंगे. धन की प्राप्ति होगी. प्रसन्नता से पूरा दिन व्यतीत होगा.
मीन- चंद्रमा आज 01 अगस्त, 2026 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से बारहवें भाव में होगा. आज आपका मन एकाग्र नहीं रहेगा. आपको भय और उलझन का अनुभव होगा. आपके द्वारा धार्मिक कार्यक्रम में खर्च करने की संभावना है. प्रियजनों से बिछड़ना आपको परेशान करेगा. कानूनी मामलों में आपको सावधान रहना पड़ेगा. वाणी पर अंकुश नहीं रखेंगे तो नुकसान हो सकता है. तेजी से लाभ के लालच में ना आएं. दोपहर बाद स्थिति में परिवर्तन हो सकता है. आप समय पर सभी काम कर पाने की स्थिति में होंगे.