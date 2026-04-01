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1 अप्रैल 2026 का राशिफल: कन्या राशि का चंद्रमा इन राशियों का खोलेगा भाग्य

बुधवार 1 अप्रैल 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- आज चंद्रमा की स्थिति 01 अप्रैल, 2026 बुधवार को कन्या राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा. आपका दिन आर्थिक एवं व्यावसायिक दृष्टिकोण से लाभदायी है. धन लाभ के लिए आप लंबी अवधि केे लिए निवेश करने की योजना बनाएंगे. यदि आप व्यापार कर रहे हैं, तो उसके विस्तार की योजना बना पाएंगे. शरीर और मन से तरोताजा महसूस करेंगे. आपका दिन मित्रों और स्वजनों के साथ आनंद-प्रमोद में गुजरेगा. छोटी यात्रा या प्रवास भी हो सकता है. आज कोई धार्मिक या पुण्य का काम करेंगे. आज का दिन आपके लिए शुभ है. वृषभ- आज चंद्रमा की स्थिति 01 अप्रैल, 2026 बुधवार को कन्या राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा. आप अपनी वाणी से किसी को भी मंत्रमुग्ध कर पाएंगे. लोगों से आपके मेल-जोल बढ़ेंगे. आपकी वैचारिक समृद्धि में बढ़ोतरी होगी. आपका मन खुश रहेगा. आप कोई शुभ काम को करने के लिए प्रेरित होंगे. आज मेहनत की अपेक्षा परिणाम कम मिलने पर भी निराश नहीं होंगे. धन की व्यवस्थित योजना बनाने के लिए आज का दिन अनुकूल है. किसी जगह निवेश भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा. मिथुन- आज चंद्रमा की स्थिति 01 अप्रैल, 2026 बुधवार को कन्या राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में होगा. किसी खास काम में सफलता मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा. विरोधी भी आपसे पराजित होंगे. दोपहर के बाद घर में किसी विवाद का वातावरण बना रहेगा. माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. नेगेटिव विचार आपको हताशा में धकेल सकते हैं. भाग्य आज आपका साथ देगा. जॉब और बिजनेस में लाभ होगा. आर्थिक उन्नति होगी. कहीं निवेश करने की योजना बना सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य है. कर्क- आज चंद्रमा की स्थिति 01 अप्रैल, 2026 बुधवार को कन्या राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. आज आपका मन किसी उलझन में रहेगा, इससे आपको किसी विशेष काम करने में निराशा होगी. परिजनों के साथ तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है. किसी निर्धारित काम में आपको कम सफलता मिलेगी. दोपहर के बाद आपका समय अच्छा रहेगा. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. भाई-बहनों से आपको लाभ मिलेगा. किसी के साथ भावनात्मक संबंध बनेंगे. मन की चिंता दूर होगी. सिंह- आज चंद्रमा की स्थिति 01 अप्रैल, 2026 बुधवार को कन्या राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए मिश्रित फलदायी है. परिजनों के साथ आप अच्छी तरह से समय गुजारेंगे. दोस्तों का अच्छा साथ मिल सकता है. आर्थिक क्षेत्र में आय की अपेक्षा व्यय ही अधिक होगा. आज मीठी वाणी से सबका मन को जीत लेंगे. सभी काम व्यवस्थित रूप से पूरे होंगे. कन्या- आज चंद्रमा की स्थिति 01 अप्रैल, 2026 बुधवार को कन्या राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. आज आपका मन कुछ अधिक इमोशनल रहेगा. इमोशनल होकर किसी तरह का गलत निर्णय ना लें, इसका ध्यान रखें. आज वाद-विवाद से दूर रहें. किसी के साथ उग्रतापूर्ण व्यवहार ना करें. दोपहर के बाद आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ा हुआ नजर आएगा. समाज में मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. फिर भी क्रोध पर संयम रखें. आज दोस्तों के साथ किसी शॉपिंग पर जाने का निर्णय ले सकते हैं.