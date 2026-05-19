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19 मई 2026 का राशिफल: मंगलवार को इन राशियों को मिलेगा किस्मत का साथ, पढ़ें भविष्यफल

मंगलवार 19 मई 2026 का पंचांग ( ETV Bharat )

मेष- 19 मई, 2026 मंगलवार को आज चंद्रमा की स्थिति मिथुन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. विचारों में गतिशीलता से आज दुविधा का अनुभव होगा. जिससे किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंच सकेंगे. आज का दिन आपके लिए व्यवसाय के क्षेत्र में प्रतियोगिता का रहेगा. आप प्रतियोगिता को जीतने की कोशिश में लगे रहेंगे. इसके बावजूद भी नए काम शुरू करने की प्रेरणा मिलेगी और आप नए कार्य आरंभ भी कर सकेंगे. किसी मीटिंग के लिए कोई यात्रा भी होगी. लेखन कार्य के लिए दिन अच्छा है. परिवार के साथ समय अच्छा गुजरेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय लाभ का है. वृषभ- 19 मई, 2026 मंगलवार को आज चंद्रमा की स्थिति मिथुन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. मन की दुविधा के कारण ठोस निर्णय लेने में परेशानी होगी. इसके परिणाम स्वरूप हाथ में आए हुए अवसर खो सकते हैं. शर्मीले व्यवहार के कारण आपको कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है. लेखक, कारीगर और कलाकारों को अपने कौशल प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा. आपकी बातें दूसरों को प्रभावित करेगी. आपका काम आसानी से पूरा होगा. हालांकि आज किसी नए काम की शुरुआत करना आपके लिए उचित नहीं होगा. मिथुन- 19 मई, 2026 मंगलवार को आज चंद्रमा की स्थिति मिथुन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. तन-मन से ताजगी और प्रसन्नता का अनुभव होगा. घर में मित्रों, सगे-संबंधियों के आगमन से खुशी का वातावरण रहेगा. अच्छा भोजन और सुंदर वस्त्र आभूषण मिलने के योग हैं. आज का दिन आर्थिक लाभ का दिन है. मित्रों तथा सगे-संबंधियों से भेंट-उपहार मिलेगा. दांपत्यजीवन में सुख-शांति और निकटता अनुभव होगा. नेगेटिव विचारों को मन पर हावी नहीं होने दें. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा. कर्क- 19 मई, 2026 मंगलवार को आज चंद्रमा की स्थिति मिथुन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. आपको शारीरिक और मानसिक भय का अनुभव होगा. मन में उलझन के कारण निर्णय लेना बहुत कठिन हो जाएगा. पारिवारिक सदस्यों के साथ मतभेद होने से उदासी बढ़ेगी. माता के स्वास्थ्य के सम्बंध में चिंता हो सकती है. खर्च बढ़ सकता है. विवाद से दूर रहने की सलाह आपको दी जाती है. आर्थिक नुकसान होने की आशंका बनी रहेगी. सिंह- 19 मई, 2026 मंगलवार को आज चंद्रमा की स्थिति मिथुन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. आपको व्यापार में लाभ होगा और आय बढ़ेगी. अच्छा भोजन मिलेगा और मित्रों के साथ बाहर घूमने जाने की संभावना बनेगी. मित्र आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकेंगे. संतान की तरक्की देखकर अच्छा लगेगा. बुजुर्गों का साथ मिलेगा. अच्छे प्रसंग आयोजित होंगे. महिलाओं को सुख का अनुभव होगा. नई वस्तु की खरीदारी के लिए समय अच्छा है. प्रेम जीवन में संतुष्टि बनी रहेगी. सकारात्मक विचार रहने से कार्य में भी मन लगेगा. कन्या- 19 मई, 2026 मंगलवार को आज चंद्रमा की स्थिति मिथुन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. आज आप नए काम की योजना को अमल में ला सकेंगे. व्यापार और नौकरी करने वाले लोगों को लाभ मिल सकेगा. अधिकारी आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे. उच्च पद मिलने की संभावना है. पिता से कोई लाभ मिल सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. परिवार में माहौल आनंदमय रहेगा. बिजनेस के काम से किसी छोटी यात्रा होने की संभावना है. दांपत्यजीवन में मेल-जोल रहेगा.