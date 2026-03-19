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19 मार्च 2026 का राशिफल: गुरुवार को इन राशियों को मिलेगा किस्मत का साथ

मेष- आज का दिन अत्यंत सावधानीपूर्वक व्यतीत करने की सलाह दी जाती है. सर्दी, कफ और बुखार के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है. इस कारण आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा. स्वजनों से विवाद हो सकता है. धार्मिक कार्य में धन खर्च होने जैसी परिस्थिति बनेगी. किसी बात की चिंता भी रहेगी. आज जीवनसाथी को आप ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे. मित्रों के साथ बाहर जाने और अनावश्यक खाने-पीने से आपको बचना चाहिए.

वृषभ- आज का दिन शुभ फलदायी है. धन वृद्धि तथा पदोन्नति के योग हैं. नौकरी में अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे. व्यापार के लिए किए गए सौदे में सफलता मिल सकती है. भागीदारी के काम में भी सफलता मिलेगी. परिजनों तथा मित्रों के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. नए संपर्क से लाभ होगा. आज जीवनसाथी से आपके मतभेद दूर होंगे. आप दोनों के बीच प्रेम संबंध मधुर होंगे. आपका स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है.

मिथुन- आज आप समाज और मित्रों के कामों में व्यस्त रहेंगे. पैसे भी खर्च कर सकते हैं. हालांकि धन लाभ होने से खुश होंगे. सरकारी कामकाज अच्छी तरह पूरे होंगे. कार्य या व्यवसाय स्थल पर अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है. आज किसी खास व्यक्ति के साथ मिलना हो सकता है. संतान से अच्छे समाचार मिलेंगे. प्रवास हो सकता है. दोपहर बाद किसी बात का तनाव होने से मन उदास रहेगा.

कर्क- आज आप नए काम का आरंभ कर सकेंगे. व्यापार वालों के लिए आज का दिन शुभ है. उन्हें आय वृद्धि का समाचार मिलेगा. नए ग्राहकों के मिलने से व्यापार में आपका उत्साह बढ़ेगा. अधूरे काम पूरे होंगे. व्यापार में काफी दिनों से अटका सरकारी काम आज पूरा हो सकता है. गृहस्थ जीवन में सुख-शांति रहेगी. दांपत्यजीवन में मधुरता रहेगी. परिवार की जरूरत पर धन खर्च करके खुशी मिलेगी. ध्यान और मनपसंद संगीत से मन की उदासी दूर होगी.

सिंह- आज आपको थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा. थकान और सुस्ती अनुभव करेंगे. मनमाफिक काम नहीं हो सकेगा. मन में चिंता रहेगी. ऑफिस में सहकर्मी आपको निराश करेंगे. उच्च अधिकारियों से किसी भी विवाद को आज टालें, अन्यथा नुकसान हो सकता है. आज विरोधियों से भी बचकर रहें. ज्यादातर समय आज मौन रहकर अपना काम करते रहें. ज्यादा तनाव लेने से स्वास्थ्य पर भी असर होगा, हालांकि दोपहर बाद स्थिति में सुधार हो सकता है. परिवार के साथ समय अच्छा गुजरेगा.

कन्या- आज आप दांपत्यजीवन के सुखद क्षणों का अनुभव प्राप्त करेंगे. सामाजिक और सार्वजनिक क्षेत्र में आप ख्याति और प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे. कार्यस्थल पर आपके टैलेंट की प्रशंसा होगी. आप आज मनोरंजक प्रवृत्तियों में भाग लेंगे. वस्त्र, आभूषण या नए वाहन को खरीदने का मन होगा. नए व्यक्तियों के साथ परिचय प्रेम में परिवर्तित होगा. व्यापार में पार्टनर संग संबंध अच्छे रहेंगे. धन लाभ होगा. निवेश की योजना बना सकेंगे.