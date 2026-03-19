ETV Bharat / spiritual

19 मार्च 2026 का राशिफल: गुरुवार को इन राशियों को मिलेगा किस्मत का साथ

मेष राशि के जातकों को कोई चिंता सताएगी. संभलकर दिन बिताएं.

THURSDAY 19TH MARCH 2026 KA RASHIFAL
गुरुवार 19 मार्च 2026 का राशिफल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 19, 2026 at 12:06 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

मेष- आज का दिन अत्यंत सावधानीपूर्वक व्यतीत करने की सलाह दी जाती है. सर्दी, कफ और बुखार के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है. इस कारण आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा. स्वजनों से विवाद हो सकता है. धार्मिक कार्य में धन खर्च होने जैसी परिस्थिति बनेगी. किसी बात की चिंता भी रहेगी. आज जीवनसाथी को आप ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे. मित्रों के साथ बाहर जाने और अनावश्यक खाने-पीने से आपको बचना चाहिए.

वृषभ- आज का दिन शुभ फलदायी है. धन वृद्धि तथा पदोन्नति के योग हैं. नौकरी में अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे. व्यापार के लिए किए गए सौदे में सफलता मिल सकती है. भागीदारी के काम में भी सफलता मिलेगी. परिजनों तथा मित्रों के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. नए संपर्क से लाभ होगा. आज जीवनसाथी से आपके मतभेद दूर होंगे. आप दोनों के बीच प्रेम संबंध मधुर होंगे. आपका स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है.

मिथुन- आज आप समाज और मित्रों के कामों में व्यस्त रहेंगे. पैसे भी खर्च कर सकते हैं. हालांकि धन लाभ होने से खुश होंगे. सरकारी कामकाज अच्छी तरह पूरे होंगे. कार्य या व्यवसाय स्थल पर अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है. आज किसी खास व्यक्ति के साथ मिलना हो सकता है. संतान से अच्छे समाचार मिलेंगे. प्रवास हो सकता है. दोपहर बाद किसी बात का तनाव होने से मन उदास रहेगा.

कर्क- आज आप नए काम का आरंभ कर सकेंगे. व्यापार वालों के लिए आज का दिन शुभ है. उन्हें आय वृद्धि का समाचार मिलेगा. नए ग्राहकों के मिलने से व्यापार में आपका उत्साह बढ़ेगा. अधूरे काम पूरे होंगे. व्यापार में काफी दिनों से अटका सरकारी काम आज पूरा हो सकता है. गृहस्थ जीवन में सुख-शांति रहेगी. दांपत्यजीवन में मधुरता रहेगी. परिवार की जरूरत पर धन खर्च करके खुशी मिलेगी. ध्यान और मनपसंद संगीत से मन की उदासी दूर होगी.

सिंह- आज आपको थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा. थकान और सुस्ती अनुभव करेंगे. मनमाफिक काम नहीं हो सकेगा. मन में चिंता रहेगी. ऑफिस में सहकर्मी आपको निराश करेंगे. उच्च अधिकारियों से किसी भी विवाद को आज टालें, अन्यथा नुकसान हो सकता है. आज विरोधियों से भी बचकर रहें. ज्यादातर समय आज मौन रहकर अपना काम करते रहें. ज्यादा तनाव लेने से स्वास्थ्य पर भी असर होगा, हालांकि दोपहर बाद स्थिति में सुधार हो सकता है. परिवार के साथ समय अच्छा गुजरेगा.

कन्या- आज आप दांपत्यजीवन के सुखद क्षणों का अनुभव प्राप्त करेंगे. सामाजिक और सार्वजनिक क्षेत्र में आप ख्याति और प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे. कार्यस्थल पर आपके टैलेंट की प्रशंसा होगी. आप आज मनोरंजक प्रवृत्तियों में भाग लेंगे. वस्त्र, आभूषण या नए वाहन को खरीदने का मन होगा. नए व्यक्तियों के साथ परिचय प्रेम में परिवर्तित होगा. व्यापार में पार्टनर संग संबंध अच्छे रहेंगे. धन लाभ होगा. निवेश की योजना बना सकेंगे.

तुला- सामान्य रूप से आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. बीमार व्यक्ति की तबीयत में सुधार होगा. घर में सुख और शांति का वातावरण बना रहेगा. कार्य में सफलता और यश मिलने से उत्साह बढ़ेगा. नौकरी में लाभदायक समाचार मिलेगा और सहकर्मियों का साथ मिलेगा. मित्रों से मुलाकात होगी. विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों की पराजय होगी.

वृश्चिक- साहित्यिक गतिविधियों के लिए आज का दिन शुभ फलदायक है. आप कोई कहानी-कविता लिखने की योजना बना सकते हैं. आज किसी सामाजिक या राजनीतिक चर्चा में भाग ले सकते हैं. नौकरीपेशा लोग कुछ अच्छा काम कर पाएंगे. आपके यश में वृद्धि होगी. व्यापार में वातावरण अनुकूल रहेगा. परिवार में आनंद रहेगा. आर्थिक स्थिति अच्छी रहने से मन खुश रहेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

धनु- आज किसी घरेलू मामले को लेकर मानसिक तनाव हो सकता है. दुविधाओं से आप मानसिक चिंता का अनुभव करेंगे. स्वास्थ्य को लेकर आज का दिन अच्छा नहीं रहेगा. माता की सेहत का ध्यान रखें. अनिद्रा सताएगी. पानी वाली जगह से बचकर रहना हितकर है. कार्यस्थल पर आज आप दूसरों के काम में हस्तक्षेप करने की बजाय अपना काम करें, अन्यथा विवाद होने की आशंका है.

मकर- आज का दिन नए काम के लिए शुभ है. नौकरी, व्यापार तथा दैनिक काम में अनुकूलता बनी रहेगी. इससे मन खुश रहेगा. अधिकारी आपकी प्रशंसा करेंगे. व्यापार को भी आगे बढ़ाने का कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देंगे. भाई-बंधुओं से लाभ तथा सहयोग मिलेगा. आर्थिक लाभ के योग हैं. विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा. गृहस्थ जीवन सुखपूर्वक गुजरेगा. आप अपने किसी प्रिय पात्र के साथ समय व्यतीत कर सकेंगे. स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा.

कुंभ- आज किसी से भी विवाद ना करें, अन्यथा मानहानि हो सकती है. कार्यस्थल पर केवल अपने काम पर ध्यान लगाएं. आज का दिन धैर्य और संतोष के साथ गुजारें. धार्मिक काम में धन खर्च हो सकता है. पारिवारिक माहौल बिगड़ सकता है. जीवनसाथी के साथ विचारों का मतभेद आपको दु:खी कर सकता है. काम में असफलता से मन में असंतोष तथा निराशा की भावना रहेगी. स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें. निर्णयशक्ति का अभाव रहेगा. मानसिक शांति के लिए ध्यान का सहारा लें.

मीन- शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ्य रहेंगे. उत्साहपूर्ण वातावरण होने से नए काम का आरंभ करने की प्रेरणा मिलेगी. व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से किसी के साथ मीटिंग कर सकते हैं. पारिवार में सुख और शांति बनी रहेगी. मित्रों और परिजनों के साथ कहीं जाना हो सकता है. धन प्राप्ति के योग हैं. आज धार्मिक यात्रा या किसी धार्मिक खर्च के भी योग हैं. आध्यात्मकिता से शांति मिलेगी.

TAGGED:

TODAY 19TH MARCH 2026 KA RASHIFAL
THURSDAY 19TH MAR 2026 KA RASHIFAL
आज 19 मार्च 2026 का राशिफल
गुरुवार 19 मार्च 2026 का राशिफल
AAJ 19TH MARCH 2026 KA RASHIFAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.