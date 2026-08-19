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19 अगस्त 2026 का राशिफल: आज मीन राशि नियम विरोधी कामों से रहें दूर, वाणी पर संयम रखें

बुधवार 19 अगस्त 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- आज 19 अगस्त, 2026 बुधवार को तुला राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में है. आज आप सामाजिक तथा सार्वजनिक क्षेत्र में लोगों की प्रशंसा प्राप्त कर सकेंगे. कार्यस्थल पर अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे. धन की बेहतर आवक होगी. पारिवारिक और दांपत्यजीवन में सुख और संतोष का अनुभव होगा. वाहन सुख मिलेगा. विचारों में उग्रता की भावना बढ़ सकती है. बौद्धिक चर्चा में भाग लेने का अवसर आएगा. समाधानकारी व्यवहार अपनाने की आवश्यकता है. व्यापारियों के लिए समय लाभदायक है. स्वास्थ्य सुख उत्तम रहेगा. वृषभ- आज 19 अगस्त, 2026 बुधवार को तुला राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में है. आपका आजका दिन शुभ फलदायी साबित होगा. निर्धारित काम सफलता से पूरे होंगे. शारीरिक, मानसिक स्वस्थता बनी रहेगी. मन प्रसन्न रहने से आप किसी खास काम को शुरू करने की योजना भी बना सकते हैं. आर्थिक लाभ होगा. ननिहाल पक्ष से आनंददायक समाचार मिलेंगे. बीमारी में राहत महसूस होगी. नौकरीपेशा वर्ग को नौकरी में लाभ होगा. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. आपके लिए समय लाभ का बना रहेगा. मिथुन- आज 19 अगस्त, 2026 बुधवार को तुला राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में है. तन-मन की अस्वस्थता का अनुभव करेंगे. आज नया काम शुरू करने की योजना बनेगी, हालांकि आज आप अच्छे समय का इंतजार करें. जल्दबाजी में शुरू किए किसी काम से नुकसान हो सकता है. वाद-विवाद में मानहानि होने की आशंका रहेगी. संतान के काम के पीछे व्यय करना पड़ सकता है. पाचनक्रिया सम्बंधी बीमारियों से पीड़ित रहेंगे. जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता भी सताएगी. विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा दिन है. यात्रा-प्रवास के लिए समय अनुकुल नहीं है. कर्क- आज 19 अगस्त, 2026 बुधवार को तुला राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में है. आपके लिए आज का दिन मिश्रित फलदायी है. कार्यस्थल पर किसी से विवाद हो सकता है. आज आपमें आनंद एवं स्फूर्ति का अभाव रहेगा. मन में किसी बात की चिंता रह सकती है. काम समय पर पूरे नहीं होंगे. घर में झगड़े का वातावरण रहेगा. स्वजनों के साथ मनमुटाव हो सकता है. धन व्यय होगा. किसी भी काम में अपयश मिलेगा. समय पर भोजन नहीं मिलने से गुस्सा हो सकते हैं. सिंह- आज 19 अगस्त, 2026 बुधवार को तुला राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में है. आपका आज का दिन शुभ फलदायी है. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन अच्छा है. भाई-बंधुओं के साथ समय आनंदपूर्वक गुजरेगा. लाभ भी होगा. किसी सुंदर स्थल पर घूमने जाना हो सकता है. मित्रों और स्वजनों के साथ मुलाकात होगी. कार्य सफलता से आप प्रसन्न होंगे. नए रिश्ते में भी बंध सकते हैं. कला के क्षेत्र में आपकी विशेष रुचि रहेगी. मानसिक रूप से स्वस्थ बने रहेंगे. कन्या- आज 19 अगस्त, 2026 बुधवार को तुला राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में है. आज का दिन आपके लिए शुभ फल देने वाला है. मीठी वाणी से किसी का भी दिलजीत सकते हैं. आपके काम सफल होने की काफी संभावना है. परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा. परिजनों के साथ सुखपूर्वक समय गुजरेगा. आर्थिक लाभ होने की संभावना है. आरोग्य अच्छा रहेगा. प्रवास की योजना बन सकती है. बौद्धिक चर्चा में जुड़ेंगे, परंतु वाद-विवाद से बचें. भोजन के साथ कुछ मीठा खाने का अवसर मिलेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है.