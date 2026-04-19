19 अप्रैल 2026 का राशिफल: रविवार को कुंभ राशि को सताएगी चिंता, माता का रखें ख्याल
आज के दिन इस राशि के जातक आवश्यक काम का निर्णय आज ना लें. नए काम की शुरुआत के लिए इंतजार करें.
Published : April 19, 2026 at 12:06 AM IST
मेष- 19 अप्रैल, 2026 रविवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति मेष राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. दिन का आरंभ कुछ इस तरह से होगा कि आप उत्साह से भरपूर रहेंगे. शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा. पारिवारिक वातावरण आनंदप्रद रहेगा. मित्रों, स्नेहीजनों के साथ मेल-मिलाप होगा, परंतु दोपहर के बाद स्वास्थ्य में परिवर्तन हो सकता है. परिजनों के साथ किसी बात को लेकर विवाद भी हो सकता है. बातचीत करते समय किसी के साथ उग्रतापूर्ण भाषा का प्रयोग न हो, इसका ध्यान रखें. इस समय कार्यस्थल पर भी आपको संयम बरतना चाहिए. व्यवसाय बढ़ाने के लिए अभी कोई बड़ा निर्णय ना लें.
वृषभ- 19 अप्रैल, 2026 रविवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति मेष राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. घर के सदस्यों संग आप आवश्यक चर्चा करेंगे. घर की सुंदरता बढ़ाने में व्यस्त रहेंगे. मां का विशेष आशीर्वाद मिलेगा. कार्यालय में अधिकारियों के साथ मधुर संबंध बनेंगे. इस दौरान आप अपना निर्धारित लक्ष्य भी प्राप्त कर सकते हैं. दोपहर बाद सामाजिक कामों में अधिक रुचि लेंगे. मित्रों से लाभ होगा. संतान से कोई अच्छी खबर मिलेगी. नई मित्रता से मन प्रसन्न रहेगा. जीवनसाथी के साथ प्रेमभरी बातें होंगी. आकस्मिक धन लाभ की संभावना है. खर्च पर नियंत्रण रह सकता है.
मिथुन- 19 अप्रैल, 2026 रविवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति मेष राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. मित्रों से लाभ होगा. नए मित्र बन सकते हैं. अपेक्षा से अधिक धन लाभ होगा. सरकारी काम आसानी से पूरे होंगे. कार्यस्थल पर पिछले कई दिनों का पेंडिंग काम आज पूरा कर पाने की स्थिति में रहेंगे. दोपहर के बाद सावधानीपूर्वक समय गुजारें. धर्म, कर्म करने में अरुचि हो सकती है. इस समय किसी दूसरों के झगड़े में आप ना पड़ें. धन से जुड़े लेन-देन न करें. इस समय आपको केवल अपने काम से काम रखना चाहिए. परिवार की चिंता हो सकती है.जीवनसाथी संग संबंध सामान्य रहेंगे.
कर्क- 19 अप्रैल, 2026 रविवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति मेष राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. आप आज शारीरिक तथा मानसिक रूप से व्याकुलता और अस्वस्थता का अनुभव करेंगे. इस कारण कार्यस्थल पर भी आपका मन नहीं लगेगा. आप ज्यादातर समय आराम करने के बारे में सोच सकते हैं. क्रोध की मात्रा अधिक रहने से किसी के साथ विवाद भी हो सकता है, परंतु दोपहर के बाद आप की शारीरिक स्थिति में सुधार होगा. परिवार में भी आनंद का वातावरण बना रहेगा. व्यापार और नौकरी में पार्टनर या अधिकारी के साथ सार्थक चर्चा हो सकती है. आय स्थिर रहेगी.
सिंह- 19 अप्रैल, 2026 रविवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति मेष राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में होगा. सुस्ती के कारण आपके काम करने की गति मंद पड़ जाएगी. कार्यस्थल पर काम आपको बोझ लगेगा. विरोधी काम में बाधा डालने की कोशिश करेंगे. आज ऑफिस में अधिकारियों से थोड़ी दूरी रखना बेहतर होगा. स्वभाव की उग्रता को नियंत्रण में रखना होगा. आज आप आराम करना चाहेंगे. अनावश्यक चिंता हो सकती है. परिजनों से भी बहस की आशंका बनी रहेगी. धर्म और आध्यात्मिकता के कारण मानसिक शांति प्राप्त कर सकेंगे. स्वास्थ्य लाभ के लिए योग का सहारा ले सकते हैं.
कन्या- 19 अप्रैल, 2026 रविवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति मेष राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में होगा. आज आप किसी बात का गहरा विचार करेंगे. ज्योतिष या आध्यात्म के विषय के प्रति आपका ध्यान आकर्षित होगा. आज सोच-समझकर बोलिएगा, जिससे किसी के साथ विवाद न हो. कार्यस्थल पर आपकी वाणी से किसी का मन दु:खी हो सकता है. स्वास्थ्य नरम रहेगा. दोपहर के बाद किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं. धार्मिक तथा मांगलिक आयोजनों में जाने का कार्यक्रम बनेगा. परिवार के साथ भी समय आनंदपूर्वक गुजरेगा. स्वास्थ्य का बेहद ध्यान रखें.
तुला- 19 अप्रैल, 2026 रविवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति मेष राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में होगा. आज आप सामाजिक काम में प्रशंसा प्राप्त कर सकेंगे. प्रियपात्र के मिलन से आपका मन खुश रहेगा. दांपत्यजीवन में सुख और संतोष का अनुभव होगा. दोपहर और शाम के समय आप अपनी वाणी और व्यवहार पर संयम रखें. कार्यस्थल पर विवाद हो सकता है. व्यापारियों के लिए आज का दिन सामान्य है. यात्रा टालना आपके लिए हितकर रहेगा. आज आध्यात्मिक सिद्धि मिलने के योग हैं. पूजा-पाठ में रुचि बढ़ेगी. विद्यार्थियों आज पढ़ाई में सफलता के लिए कड़ी मेहनत करना होगी.
वृश्चिक- 19 अप्रैल, 2026 रविवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति मेष राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा. आज का आपका दिन बहुत खुशी और आनंद में गुजरेगा. आप व्यापार के काम में ज्यादा व्यस्त रहेंगे तथा उससे आर्थिक लाभ भी होगा. लोगों का साथ मिलने से किसी राजनीतिक या सामाजिक चर्चा के प्रसंग बनेंगे. हालांकि इस चर्चा में आपको दूसरों के विचारों को भी सम्मान देना होगा, अन्यथा विवाद होने की आशंका बनी रहेगी. दांपत्यजीवन सुखमय रहेगा. सामाजिक क्षेत्र में आपके काम की प्रशंसा होगी. प्रिय पात्र के साथ प्रेम का सुखद अनुभव होगा. वाहन सुख मिलेगा.
धनु- 19 अप्रैल, 2026 रविवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति मेष राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा. दिन की शुरुआत में थोड़ी शिथिलता का अनुभव करेंगे. काम के लिए कुछ अधिक भागदौड़ मची रहेगी. परिश्रम की तुलना में परिणाम कम मिलेंगे. व्यापार-व्यवसाय में लालच से बचकर काम करें. नौकरीपेशा लोगों को नया काम मिल सकता है. दोपहर के बाद आप शारीरिक तथा मानसिक स्वस्थता का अनुभव करेंगे. आज आप धार्मिक या पुण्य के काम में लगे रहेंगे. कहीं निवेश भी कर सकते हैं. दस्तावेजी काम में आपको बेहद सावधानी रखना होगी.
मकर- 19 अप्रैल, 2026 रविवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति मेष राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में होगा. आज आप कुछ अधिक संवेदनशील रहेंगे. आपकी भावना को भी ठेस पहुंच सकती है. वाहन चलाते समय ध्यान रखें. किसी निराशाजनक विचार और काम से दूर रहें. किसी भी काम में शीघ्र निर्णय ना लें. परिजनों के साथ मनमुटाव हो सकता है. इस दौरान आपको वाणी पर संयम बरतने की सलाह दी जाती है. बातचीत में ध्यान रखें. काम की सफलता के लिए आज ज्यादा प्रयास करना होगा. कार्यस्थल पर काम आपको बोझ लग सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय सामान्य रहेगा.
कुंभ- 19 अप्रैल, 2026 रविवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति मेष राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. आवश्यक काम का निर्णय आज ना लें, इसका ध्यान रखें. नए काम की शुरुआत के लिए समय अभी इंतजार करने का है. दोपहर के बाद किसी बात को लेकर चिंता बढ़ेगी. नौकरीपेशा लोगों का टारगेट पूरा नहीं हो पाने के कारण अधिकारियों का कोपभाजन बनना होगा. स्थायी संपत्ति को लेकर किए जा रहे प्रयास में आज सफलता नहीं मिलेगी. विद्यार्थियों के लिए दिन मध्यम है. माता के स्वास्थ्य के विषय में चिंता रह सकती है. आपको भी स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करनी चाहिए.
मीन- 19 अप्रैल, 2026 रविवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति मेष राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. आज आप ज्यादा स्वार्थी ना बनें और दूसरों को भी महत्व दें। घर, कुटुंब तथा व्यावसायिक क्षेत्र में अच्छा व्यवहार दूसरों से आपके संबंध बनाए रखेगा. जीवनसाथी के विचारों का आप सम्मान करेंगे, इससे आपके बीच निकटता बढ़ेगी. आप नए काम करने के लिए उत्साहित होंगे. हालांकि आर्थिक मामलों में आज दुविधा बनी रहेगी. निवेश को लेकर विशेषज्ञ की सलाह लें. आय और व्यय में बैलेंस बनाने में दिक्कत हो सकती है. दोपहर के बाद आवश्यक कारणों से कहीं जाना पड़ सकता है.