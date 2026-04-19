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19 अप्रैल 2026 का राशिफल: रविवार को कुंभ राशि को सताएगी चिंता, माता का रखें ख्याल

रविवार 19 अप्रैल 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- 19 अप्रैल, 2026 रविवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति मेष राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. दिन का आरंभ कुछ इस तरह से होगा कि आप उत्साह से भरपूर रहेंगे. शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा. पारिवारिक वातावरण आनंदप्रद रहेगा. मित्रों, स्नेहीजनों के साथ मेल-मिलाप होगा, परंतु दोपहर के बाद स्वास्थ्य में परिवर्तन हो सकता है. परिजनों के साथ किसी बात को लेकर विवाद भी हो सकता है. बातचीत करते समय किसी के साथ उग्रतापूर्ण भाषा का प्रयोग न हो, इसका ध्यान रखें. इस समय कार्यस्थल पर भी आपको संयम बरतना चाहिए. व्यवसाय बढ़ाने के लिए अभी कोई बड़ा निर्णय ना लें. वृषभ- 19 अप्रैल, 2026 रविवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति मेष राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. घर के सदस्यों संग आप आवश्यक चर्चा करेंगे. घर की सुंदरता बढ़ाने में व्यस्त रहेंगे. मां का विशेष आशीर्वाद मिलेगा. कार्यालय में अधिकारियों के साथ मधुर संबंध बनेंगे. इस दौरान आप अपना निर्धारित लक्ष्य भी प्राप्त कर सकते हैं. दोपहर बाद सामाजिक कामों में अधिक रुचि लेंगे. मित्रों से लाभ होगा. संतान से कोई अच्छी खबर मिलेगी. नई मित्रता से मन प्रसन्न रहेगा. जीवनसाथी के साथ प्रेमभरी बातें होंगी. आकस्मिक धन लाभ की संभावना है. खर्च पर नियंत्रण रह सकता है. मिथुन- 19 अप्रैल, 2026 रविवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति मेष राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. मित्रों से लाभ होगा. नए मित्र बन सकते हैं. अपेक्षा से अधिक धन लाभ होगा. सरकारी काम आसानी से पूरे होंगे. कार्यस्थल पर पिछले कई दिनों का पेंडिंग काम आज पूरा कर पाने की स्थिति में रहेंगे. दोपहर के बाद सावधानीपूर्वक समय गुजारें. धर्म, कर्म करने में अरुचि हो सकती है. इस समय किसी दूसरों के झगड़े में आप ना पड़ें. धन से जुड़े लेन-देन न करें. इस समय आपको केवल अपने काम से काम रखना चाहिए. परिवार की चिंता हो सकती है.जीवनसाथी संग संबंध सामान्य रहेंगे. कर्क- 19 अप्रैल, 2026 रविवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति मेष राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. आप आज शारीरिक तथा मानसिक रूप से व्याकुलता और अस्वस्थता का अनुभव करेंगे. इस कारण कार्यस्थल पर भी आपका मन नहीं लगेगा. आप ज्यादातर समय आराम करने के बारे में सोच सकते हैं. क्रोध की मात्रा अधिक रहने से किसी के साथ विवाद भी हो सकता है, परंतु दोपहर के बाद आप की शारीरिक स्थिति में सुधार होगा. परिवार में भी आनंद का वातावरण बना रहेगा. व्यापार और नौकरी में पार्टनर या अधिकारी के साथ सार्थक चर्चा हो सकती है. आय स्थिर रहेगी. सिंह- 19 अप्रैल, 2026 रविवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति मेष राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में होगा. सुस्ती के कारण आपके काम करने की गति मंद पड़ जाएगी. कार्यस्थल पर काम आपको बोझ लगेगा. विरोधी काम में बाधा डालने की कोशिश करेंगे. आज ऑफिस में अधिकारियों से थोड़ी दूरी रखना बेहतर होगा. स्वभाव की उग्रता को नियंत्रण में रखना होगा. आज आप आराम करना चाहेंगे. अनावश्यक चिंता हो सकती है. परिजनों से भी बहस की आशंका बनी रहेगी. धर्म और आध्यात्मिकता के कारण मानसिक शांति प्राप्त कर सकेंगे. स्वास्थ्य लाभ के लिए योग का सहारा ले सकते हैं. कन्या- 19 अप्रैल, 2026 रविवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति मेष राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में होगा. आज आप किसी बात का गहरा विचार करेंगे. ज्योतिष या आध्यात्म के विषय के प्रति आपका ध्यान आकर्षित होगा. आज सोच-समझकर बोलिएगा, जिससे किसी के साथ विवाद न हो. कार्यस्थल पर आपकी वाणी से किसी का मन दु:खी हो सकता है. स्वास्थ्य नरम रहेगा. दोपहर के बाद किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं. धार्मिक तथा मांगलिक आयोजनों में जाने का कार्यक्रम बनेगा. परिवार के साथ भी समय आनंदपूर्वक गुजरेगा. स्वास्थ्य का बेहद ध्यान रखें.