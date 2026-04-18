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18 अप्रैल 2026 का राशिफल: शनिवार को मकर राशि संभलकर बिताएं दिन, विवादों से बचें

शनिवार 18 अप्रैल 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- 18 अप्रैल, 2026 शनिवार के दिन चंद्रमा मेष राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. आज आपका दिन अनुकूलता से भरा रहेगा. सभी कामों में सफलता मिलने से आप प्रसन्नता का अनुभव करेंगे. कार्यक्षेत्र में आपके काम की तारीफ होगी. आर्थिक क्षेत्र में आपका दिन लाभदायक साबित होगा. मित्रों और सगे-संबंधियों के साथ मुलाकात से घरेलू वातावरण आनंद और उल्लास से भरा रहेगा. उत्तम वस्त्र और भोजन मिलेगा. मित्र वर्ग तथा रिश्तेदारों से उपहार मिल सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अच्छा है. वृषभ- 18 अप्रैल, 2026 शनिवार के दिन चंद्रमा मेष राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. आज सावधानीपूर्वक रहने की जरूरत है. आपका मन चिंताओं से घिरा रहेगा. स्वास्थ्य भी नरम रहेगा. विशेष रूप से आंख में तकलीफ होगी. स्नेहीजनों और परिजनों के साथ मनमुटाव के अवसर खड़े होने से मन में ग्लानि का अनुभव होगा. कार्य अधूरे रह सकते हैं. किसी नए काम को शुरू करने की बजाय अधूरे पड़े काम को करने की कोशिश करें. खर्च की मात्रा बढ़ेगी. उचित पारिश्रमिक नहीं मिलने से मन में निराशा उत्पन्न होगी. बड़ों की सलाह के बिना कोई गलत निर्णय ले सकते हैं. मिथुन- 18 अप्रैल, 2026 शनिवार के दिन चंद्रमा मेष राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. आपका आज का दिन विविध लाभों की प्राप्ति कराने वाला होगा. परिवार में पुत्र और पत्नी से लाभदायक समाचार मिलेंगे. मित्रों के साथ मुलाकात आपको आनंदित करेगी. व्यापारी वर्ग की आय में वृद्धि होगी. नौकरी में उच्च पदाधिकारियों की कृपा दृष्टि रहेगी. विवाहोत्सुक व्यक्तियों को जीवनसाथी मिलने का योग है. महिला मित्रों से लाभ होगा. आनंददायक प्रवास का आयोजन होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. कर्क- 18 अप्रैल, 2026 शनिवार के दिन चंद्रमा मेष राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. आज ऑफिस में उच्चाधिकारी आपसे खुश होकर आपका उत्साह बढ़ाएंगे. आपकी पदोन्नति या वेतनवृद्धि होने की संभावना है. परिवार के सदस्यों के साथ सम्बंध मजबूत होंगे. मान- सम्मान में वृद्धि होने से प्रसन्नता मिलेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सरकारी कामकाज भी अच्छी तरह पूरे होंगे. आज कोई अधूरा पड़ा काम भी पूरा कर पाने की स्थिति में रहेंगे. आपके लिए समय लाभ का बना रहेगा. हालांकि पैसों का निवेश करने से पहले आपको बेहद ध्यान रखना होगा. सिंह- 18 अप्रैल, 2026 शनिवार के दिन चंद्रमा मेष राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में होगा. स्वभाव में उग्रता और क्रोध रहने से आपका मन कहीं नहीं लगेगा. वाद-विवाद में अपने इगो के कारण किसी की नाराजगी झेलनी पड़ेगी. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. उतावलेपन में निर्णय लेने से नुकसान होने की आशंका बनी रहेगी. नौकरी और व्यापार में किसी काम में अवरोध आने से निर्धारित काम पूरे नहीं कर सकेंगे. धार्मिक यात्रा का आयोजन होगा. प्रेम जीवन में सकारात्मक स्थिति के लिए आपको अपने प्रिय की भावनाओं को भी महत्व देना चाहिए. कन्या- 18 अप्रैल, 2026 शनिवार के दिन चंद्रमा मेष राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में होगा. आपको खान-पान में विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है. आप में आवेश और क्रोध की अधिकता रहेगी. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. ज्यादा काम के कारण आज आप चिड़चिड़े हो सकते हैं. वाणी पर भी संयम बरतने की जरूरत है. अनैतिक कामों से दूर रहें. नियम विरोधी किसी काम के कारण परेशानी खड़ी ना हो इसका ध्यान रखिएगा. खर्च की अधिकता रहेगी. आज प्रेेम जीवन में भी असंतुष्टि रहेगी. जीवनसाथी से किसी पुराने मतभेद पर फिर बहस हो सकती है.