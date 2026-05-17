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17 मई 2026 का राशिफल: रविवार को क्या कहती है आपकी राशि, पढ़ें भविष्यफल

रविवार 17 मई 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- आज चंद्रमा की स्थिति 17 मई, 2026 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. दिन की शुरुआत से ही आप उत्साह से भरपूर रहेंगे. शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा. पारिवारिक वातावरण आनंदप्रद रहेगा. मित्रों, स्नेहीजनों के साथ मेल-मिलाप होगा, परंतु दोपहर के बाद स्वास्थ्य में परिवर्तन हो सकता है. परिजनों के साथ मतभेद के प्रसंग भी बन सकते है. बाहर खाने-पीने में संयम रखें. बातचीत करते समय किसी के साथ उग्रतापूर्ण भाषा का प्रयोग न हो जाएं, इसके लिए वाणी पर संयम रखें. घर-परिवार और मित्रों के साथ समय अच्छा गुजरेगा. वृषभ- आज चंद्रमा की स्थिति 17 मई, 2026 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. घर के सदस्यों के साथ आप आवश्यक चर्चा करेंगे. घर की सुंदरता बढ़ाने में व्यस्त रहने वाले हैं. मां का विशेष आशीर्वाद मिलेगा. कार्यालय में वरिष्ठों के साथ मधुर संबंध बनेंगे. दोपहर के बाद सामाजिक काम में आप अधिक रुचि लेंगे. मित्रों से लाभ होगा. संतान से कोई अच्छी खबर मिलेगी. नई मित्रता से मन प्रसन्न रहेगा. आकस्मिक धन लाभ होने की संभावना है. प्रेम संबंधों में आगे बढ़ने की जल्दबाजी ना करें. मिथुन- आज चंद्रमा की स्थिति 17 मई, 2026 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. आपकी वाणी या व्यवहार से आज किसी के साथ गलतफहमी पैदा कर सकते हैं. परिजनों तथा सगे- संबंधियों के साथ खूब संभलकर रहना पड़ेगा. बीमारी या दुर्घटना का योग है, सावधानी बरतें. मान प्रतिष्ठा को हानि पहुंचेगी. खर्च की मात्रा बढ़ेगी. विशेष रूप से मौज-शौक तथा मनोरंजन में धन खर्च होगा. दिमाग शांत रखें. आज केवल अपने काम से काम रखें. कर्क- आज चंद्रमा की स्थिति 17 मई, 2026 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए बहुत लाभकारी है. आपकी आय में वृद्धि होगी. किसी अन्य तरीके से भी आर्थिक लाभ होगा. मित्रों के साथ मुलाकात हो सकती है. व्यापार में नए ग्राहक मिल सकते हैं. संतान और जीवनसाथी से सुख मिलेगा. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. चिंता से मुक्ति मिल सकती है. मित्रों के साथ किसी प्राकृतिक स्थान पर जाने की योजना बन सकती है. आज का दिन भोजन सुख के लिए अच्छा है. परिजनों के साथ मनोरंजन पर ध्यान देंगे. सिंह- आज चंद्रमा की स्थिति 17 मई, 2026 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. आपके व्यवसाय के लिए आज का दिन बहुत अच्छा और श्रेष्ठ है. आज हर काम सफलतापूर्वक पूरा होगा. अधिकारियों की आप पर कृपादृष्टि रहेगी. नौकरीपेशा लोगों का काम समय पर होगा. आज लोगों पर इंप्रेशन जमा पाएंगे. अधिकारी आपके काम की प्रशंसा कर सकते हैं. पिता से लाभ होगा. सरकारी कामों में लाभ मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. गृहस्थजीवन मधुरतापूर्ण रहेगा. जमीन, मकान एवं संपत्ति के सौदे सफल रहेंगे. आज विद्यार्थी भी निर्धारित पढ़ाई का लक्ष्य पूरा कर सकेंगे. कन्या- आज चंद्रमा की स्थिति 17 मई, 2026 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में होगा. आज आपका दिन अच्छा रहेगा. सगे-संबंधियों के साथ यात्रा का आयोजन हो सकता है. हालांकि किसी भी तरह की यात्रा में आपको जोखिम से बचना चाहिए. मित्रों से लाभ हो सकता है. किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे. विदेश में रहनेवाले परिजनों के समाचार से आनंद होगा. भाई-बंधु से लाभ होने की संभावना है. परिवार में चल रहा पुराना विवाद आज दूर हो सकता है. आज का दिन आर्थिक लाभ का दिन है. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है.