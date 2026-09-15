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15 सितंबर 2026 का राशिफल: मंगलवार को मेष राशि को होगा आर्थिक लाभ, पढ़ें भविष्यफल

मंगलवार 15 सितंबर 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- 15 सितंबर, 2026 मंगलवार को तुला राशि का चंद्रमा आज आपके लिए सातवें भाव में होगा. आर्थिक लाभ और यात्रा के लिए आज का दिन अच्छा है. व्यापार से सम्बंधित कामों के लिए लाभदायी शुरुआत रहेगी. व्यापार में आर्थिक लाभ भी होगा. घर में शुभ प्रसंग का आयोजन होगा. पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी. परिजनों के साथ कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बनेगा. कार्यस्थल पर आज आपको कोई अन्य काम मिल सकता है. दोस्तों के साथ शाम का समय प्रसन्नता से बीतेगा. वृषभ- 15 सितंबर, 2026 मंगलवार को तुला राशि का चंद्रमा आज आपके लिए छठे भाव में होगा. आज अनुकूलता और प्रतिकूलता से भरा दिन रहेगा. कुछ काम में सफलता मिलेगी, वहीं कुछ काम अधूरे रह जाएंगे. व्यापार में कुछ नया करने का प्रयास करेंगे. आलस्य और चिंता बनी रहेगी. स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखें. विरोधियों के साथ वाद-विवाद में न उतरें. लेन-देन के मामलों में लाभ होगा. नौकरी में पदोन्नति हो सकती है. बच्चों की प्रगति से मन खुश रहेगा. गृहस्थ जीवन में खुशी बिखरी रहेगी. मिथुन- 15 सितंबर, 2026 मंगलवार को तुला राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पांचवें भाव में होगा. आज का दिन सभी तरह से लाभदायक है. आपके परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी. परिजनों की जरूरत पर धन खर्च हो सकता है. विवाह योग्य जातकों का विवाह पक्का हो सकता है. नौकरी में आय बढ़ सकती है. घर में मंगल प्रसंग का आयोजन होगा. परिजनों से मिलकर खुशी अनुभव होगा. आपको रुचिकर भोजन मिलेगा. अच्छा दांपत्यसुख आप प्राप्त कर सकेंगे. प्रेम जीवन में साथी आपकी बातों को महत्व देगा. कर्क- 15 सितंबर, 2026 मंगलवार को तुला राशि का चंद्रमा आज आपके लिए चौथे भाव में होगा. आज शारीरिक और मानसिक स्वस्थता का अभाव होगा. छाती में दर्द या कोई परेशानी हो सकती है. परिजनों संग वाद-विवाद हो सकता है. मानहानि न हो उसका ध्यान रखें. आज आपको ज्यादातर जगहों पर मौन रहकर केवल अपने कार्य को करना चाहिए. पैसे खर्च होंगे. समय से भोजन नहीं मिलेगा. नींद नहीं आने की दिक्कत आपको हो सकती है. सिंह- 15 सितंबर, 2026 मंगलवार को तुला राशि का चंद्रमा आज आपके लिए तीसरे भाव में होगा. आज आपमें ताजगी रहेगी. आप मन से प्रसन्न रहेंगे. भाई-बंधुओं के साथ का समय अच्छा गुजरेगा. मित्रों और संबंधियों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं. प्रिय व्यक्ति के साथ आनंदपूर्वक समय गुजार सकेंगे. भाग्य साथ देगा. नए काम को शुरू करने के लिए दिन उचित है. संगीत और कला में आपकी रुचि बढ़ेगी. कार्यस्थल पर आपके काम पूरे होंगे. कन्या- 15 सितंबर, 2026 मंगलवार को तुला राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दूसरे भाव में होगा. आज घर में शांति बनी रहेगी. मधुर वाणी और अच्छे व्यवहार के कारण आप सभी के प्रियपात्र होगें. आर्थिक लाभ हो सकता है. मिठाई और स्वादिष्ट भोजन मिलेगा. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है. मौज-शौक में खर्च होने की संभावना है. आज आप किसी भी तरह के नियम विरुद्ध काम ना करें. कार्यस्थल पर आपको विशेष लाभ हो सकता है. विद्यार्थियों के लिए भी समय लाभ का बना हुआ है.