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15 जुलाई 2026 का राशिफल: बुधवार को धनु राशि वाणी पर रखें संयम, जानें अन्य राशियों का हाल

आज के दिन इस राशि के लोगों को खाने-पीने में खास ध्यान रखने की जरूरत है. कार्य में विलंब होने से निराशा का अनुभव होगा.

WEDNESDAY 15TH JULY 2026 KA RASHIFAL
बुधवार 15 जुलाई 2026 का राशिफल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 15, 2026 at 12:05 AM IST

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मेष- 15 जुलाई, 2026 बुधवार को कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए चौथे भाव में होगा. आज आप में भावुकता काफी रहेगी. किसी की बात या व्यवहार से आपकी भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है. मां के स्वास्थ्य की चिंता आपको हो सकती है. आज कार्यस्थल पर भी आपको मौन रहना होगा. आप ज्यादातर समय अपने काम में ही व्यस्त रहें. किसी से अनावश्यक विवाद हो सकता है. भोजन और नींद में अनियमितता रहने से उदासी होगी. विद्यार्थियों के लिए समय मध्यम है. मन की शांति के लिए आध्यात्म का सहारा लें. अचल संपत्ति संबंधी चर्चा को टालें.

वृषभ- 15 जुलाई, 2026 बुधवार को कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए तीसरे भाव में होगा. आपकी चिंताएं कम होने से आप काफी राहत का अनुभव करेंगे. आज आप काफी भावुक और संवेदनशील रहेंगे, इससे आपकी कल्पनाशक्ति और सृजनशक्ति उभर कर सामने आएगी. साहित्य लेखन तथा कलाक्षेत्र में आज आप योगदान कर सकेंगे. परिवार के सदस्य विशेष रूप से माता के साथ आत्मीयता बढ़ेगी. छोटी यात्रा का आयोजन हो सकता है. वित्तीय मामलों पर ध्यान देंगे. आपका पूरा दिन आनंद में गुजरेगा.

मिथुन- 15 जुलाई, 2026 बुधवार को कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दूसरे भाव में होगा. आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन लाभदायी है. मित्रों एवं परिजनों के सहयोग से काम आसानी से हो पाएंगे. उत्तम भोजन और वस्त्र की सुविधा भी आप को मिलेगी. मन में किसी प्रकार के नेगेटिव विचारों को रखेंगे, तो कोई काम नहीं बनेगा. व्यापार में अनुकूल वातावरण से मन में खुश रहेगा. दोपहर बाद उत्साह तथा ताजगीभरा समय रहेगा, इसे आनंद से गुजारें. नौकरीपेशा लोग आज आराम के मूड में रहेंगे.

कर्क- 15 जुलाई, 2026 बुधवार को कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पहले भाव में होगा. आज आप प्यार एवं भावना के प्रवाह में रहेंगे. दोस्त, स्वजनों और रिश्तेदारों से कोई उपहार मिल सकता है. आप उनके साथ अपना दिन खुशी में गुजार सकेंगे. प्रवास, सुंदर भोजन एवं प्रियजन के साथ से आप रोमांचित रहेंगे. पत्नी का विशेष साथ मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. चला आ रहा मतभेद भी दूर हो सकेगा. कार्यस्थल पर आज आपको कोई नया काम मिल सकता है. व्यापारियों के लिए आज का दिन विशेष फलदायी नहीं है.

सिंह- 15 जुलाई, 2026 बुधवार को कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए बारहवें भाव में होगा. आज आपके मन में क्रोध और आवेश की भावना रहेगी. लोगों से संभलकर बातचीत करें. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन शुभ नहीं है. मन में किसी बात की चिंता रहेगी. परिजनों के साथ वाद-विवाद हो सकता है, परंतु दोपहर बाद आपका मन खुश रहेगा. दोस्तों के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. खर्च पर अंकुश रखें. हो सके तो सुबह के समय ज्यादातर समय मौन रहें अन्यथा विवाद हो सकता है.

कन्या- 15 जुलाई, 2026 बुधवार को कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए ग्यारहवें भाव में होगा. आज घर, परिवार एवं व्यापार जैसे तमाम क्षेत्रों में आपको लाभ होगा. मित्रों के साथ आनंददायक प्रवास होगा, तो दांपत्यजीवन में भी आप ज्यादा निकटता बना सकेंगे. महिला मित्रों से विशेष लाभ होगा. धन प्राप्ति के लिए भी समय शुभ है. बिजनेस के लिए किसी विशेष स्थान की यात्रा कर सकते हैं. अविवाहितों को जीवनसाथी की तलाश में सफलता मिल सकती है. आज का दिन लाभदायी रहेगा.

तुला- 15 जुलाई, 2026 बुधवार को कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दसवें भाव में होगा. आज घर और कार्यस्थल पर बेहतर वातावरण रहने से काफी प्रसन्नता रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. नौकरी करने वालों के लिए पदोन्नति का योग है. काम में उच्च अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे. परिवार में हर्षोल्लास का माहौल रहेगा. माता से लाभ मिलेगा. सरकारी काम में आज सफलता मिलेगी. कार्यस्थल पर कोई नया टारगेट आपको मिल सकता है.

वृश्चिक- 15 जुलाई, 2026 बुधवार को कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए नवें भाव में होगा. आध्यात्मिकता और ईश्वर की प्रार्थना से अनिष्ट से बच सकेंगे. शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ रहेंगे. सभी के साथ आप अच्छा व्यवहार रखें. वाणी पर संयम रखने से परिस्थिति अनुकूल बनी रहेगी. व्यापार में कोई मुश्किल आ सकती है. पार्टनरशिप के काम में आप ध्यान रखें. माता-पिता के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है. शाम के समय दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है.

धनु- 15 जुलाई, 2026 बुधवार को कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए आठवें भाव में होगा. आज खाने-पीने में ध्यान रखने की जरूरत है. कार्य में विलंब होने से निराशा होगी. काम समय से पूरा नहीं होगा. काम का बोझ ज्यादा रहेगा. नए काम की शुरुआत ना करें. शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर रहेगा. मन बेचैन एवं चिंतित रहेगा. वाणी पर संयम रखें. खर्च ज्यादा होगा. परिजनों के साथ विवाद टालने के लिए जरूरी है कि आज आप ज्यादा समय मौन रहें.

मकर- 15 जुलाई, 2026 बुधवार को कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए सातवें भाव में होगा. आज का दिन धन की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा. व्यापार वृद्धि के योग हैं. इसके अलावा दलाली, ब्याज, कमिशन से मिलने वाले पैसों से धन में वृद्धि होगी. प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बेहतर है. किसी नए व्यक्ति से आकर्षण रहेगा. स्वादिष्ट भोजन, वस्त्र परिधान एवं वाहन सुख प्राप्त होगा. आज आपके घर पर कोई मेहमान भी आ सकते हैं. दोपहर बाद आप दोस्तों के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बना सकते हैं.

कुंभ- 15 जुलाई, 2026 बुधवार को कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए छठे भाव में होगा. आज आपको काम में सफलता मिलेगी. इससे यश बढ़ेगा. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सामाजिक रूप से मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. दोपहर बाद आप मनोरंजन और शॉपिंग आदि में रुचि रखेंगे. दोस्तों के साथ समय अच्छा गुजरेगा. परिजनों के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. इस समय को आप आनंद से गुजार सकेंगे. हालांकि स्वास्थ्य सुख मध्यम रहेगा. ज्यादा काम की वजह से आपको थकान लग सकती है.

मीन- 15 जुलाई, 2026 बुधवार को कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पांचवें भाव में होगा. आज का दिन विद्यार्थियों के लिए अच्छा होने वाला है. उनको अभ्यास में सफलता मिलेगी एवं प्रगति के नए मौके मिलेंगे. आप अपनी कल्पनाशक्ति से साहित्य लेखन में नया काम कर सकते हैं. प्रेमीजन एक-दूसरे का साथ पा सकेंगे. आपके स्वभाव में ज्यादा भावुकता रहेगी. मित्रों पर खर्च हो सकता है. नए लोगों से आपके संबंध बनेंगे. व्यापारियों के लिए आज का दिन अच्छा है. आज परिजनों के साथ शाम का समय मौज-मस्ती में गुजरेगा.

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