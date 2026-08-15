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15 अगस्त 2026 का राशिफल: शनिवार को धनु राशि स्वास्थ्य का रखें ख्याल, पिता से होगा लाभ

शनिवार 15 अगस्त 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- 15 अगस्त, 2026 शनिवार के दिन सिंह राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पांचवें भाव में होगा. आज शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मानसिक रूप से भी प्रसन्न रहेंगे. अपनी रचनात्मकता से कुछ नया कर पाने की स्थिति में रहेंगे. आज आपका मन साहित्य और कला में लगेगा. विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. घर में शांतिपूर्ण वातावरण रहेगा. दैनिक कामों में कुछ अवरोध आएगा. व्यापार और नौकरी में बातचीत करते समय ध्यान रखें, हालांकि अधिक परिश्रम का फल कम मिलेगा. वृषभ- 15 अगस्त, 2026 शनिवार के दिन सिंह राशि का चंद्रमा आज आपके लिए चौथे भाव में होगा. आज आपको वाणी पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है. पानी वाली जगहों से दूर रहें. जमीन और संपत्ति के कागजात पर ध्यान से हस्ताक्षर करें. दोपहर बाद स्थिति में सुधार होगा. शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ बने रहेंगे. मन में उठती कल्पना की लहरें कुछ नया अनुभव करवाएगी. मिथुन- 15 अगस्त, 2026 शनिवार के दिन सिंह राशि का चंद्रमा आज आपके लिए तीसरे भाव में होगा. आज का दिन सुख और शांतिपूर्वक गुजरेगा. भाइयों के साथ मेल-जोल से आपको लाभ होगा. मित्रों और स्वजनों से भी आज मुलाकात होगी. दोपहर बाद नकारात्मक विचारों से मन में किसी बात की चिंता हो सकती है. आज समय पर भोजन नहीं मिलेगा. किसी बात को लेकर इमोशनल बने रहेंगे. घर का वातावरण उग्र रहेगा. आज घर-परिवार में किसी के साथ विवाद होने की आशंका बनी रहेगी. जमीन आदि के काम में लापरवाही से नुकसान हो सकता है. कर्क- 15 अगस्त, 2026 शनिवार के दिन सिंह राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दूसरे भाव में होगा. आज आपके लिए लाभ के कई अवसर मिलने वाले हैं. परिजनों का साथ मिलेगा. वाणी की सुंदर शैली से अपना काम आसानी से बना पाएंगे. दोपहर बाद प्रवास या पर्यटन का कार्यक्रम बन सकता है. दोस्तों के साथ निकटता का अनुभव करेंगे. शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मन की प्रसन्नता आनंद बढ़ा देगी. आज कार्यस्थल पर भी आपके काम करने के तरीकों की प्रशंसा हो सकती है. विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा. सिंह- 15 अगस्त, 2026 शनिवार के दिन सिंह राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पहले भाव में होगा. आज आप दृढ़ शक्ति के साथ सभी काम कर पाएंगे. घर के बड़ों से आपको लाभ होगा. मैरीड कपल के बीच प्यार ज्यादा रहेगा. आज दोपहर बाद वाणी में उग्रता हो सकती है. इस दौरान नौकरीपेशा लोगों को बहुत ध्यान रखने की जरूरत होगी. पारिवारिक वातावरण में भी मेल-जोल रहेगा. आज खर्च अधिक न हो जाएं, इसका ध्यान रखें. विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों से आपको लाभ हो सकता है. कोई खरीदारी आनंदप्रद और लाभदायी रहेगी. संतान संबंधी कोई चिंता दूर होगी. कन्या- 15 अगस्त, 2026 शनिवार के दिन सिंह राशि का चंद्रमा आज आपके लिए बारहवें भाव में होगा. मन को आज भावना के प्रवाह में न बहने दें. उलझन हो तो उसे दूर करने का प्रयास करें. किसी के साथ उग्र चर्चा और झगड़े में न पड़ें. पारिवारिक सदस्यों के साथ मतभेद न हो, इसका ध्यान रखें. आय से अधिक खर्च बढ़ सकता है. दोपहर बाद आपको पिता और बड़ों का साथ मिलेगा. इससे आप के मन पर चिंता का भार कम होगा. प्रेम जीवन के लिए आज का दिन सकारात्मक है. नौकरी या व्यवसाय में काम धीमी गति से आगे बढ़ेंगे. आज किसी बात को लेकर मन थोड़ा उदास होगा.