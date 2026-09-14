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14 सितंबर 2026 का राशिफल: आज क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारें, पढ़ें भविष्यफल

आज चंद्रमा ने अपनी राशि परिवर्तित की है. इस समय वे तुला राशि में गोचर कर रहे हैं.

MONDAY 14TH SEPTEMBER 2026 KA RASHIFAL
सोमवार 14 सितंबर 2026 का राशिफल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 14, 2026 at 12:03 AM IST

7 Min Read
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मेष- चंद्रमा राशि बदलकर आज 14 सितंबर, 2026 सोमवार के दिन तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति सातवें भाव में होगी. आज आपका दांपत्यजीवन सुखमय रहेगा. कहीं बाहर घूमने-फिरने या मनपसंद भोजन मिलने का योग है. आयात-निर्यात से जुड़े व्यापारियों को लाभ मिलेगा. आपकी गुम हुई वस्तु वापस मिलने की संभावना है. प्रिय व्यक्ति के साथ प्रेम का सुखद अनुभव प्राप्त कर सकेंगे. आर्थिक लाभ और वाहन सुख की संभावना है. वाद-विवाद से दूर रहना हितकर है. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय लाभ का बना हुआ है. संतान की चिंता दूर होगी.

वृषभ- चंद्रमा राशि बदलकर आज 14 सितंबर, 2026 सोमवार के दिन तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में होगी. आज आपको वाणी और व्यवहार पर अंकुश रखना पड़ेगा. किसी की हंसी उड़ाने से आप परेशान हो सकते हैं. किसी बात पर गलतफहमी होने से उलझन बढ़ेगी. मनोरंजन और मौज-शौक के पीछे धन खर्च हो सकता है. स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा. दुर्घटना होने की आशंका बनी रहेगी. मन के आवेग के कारण कुछ कठिनाई हो सकती है. आज आप हर जगह चौकन्ने बने रहें. मानसिक तनाव रहने से किसी काम में मन नहीं लगेगा.

मिथुन- चंद्रमा राशि बदलकर आज 14 सितंबर, 2026 सोमवार के दिन तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पांचवें भाव में होगी. आज संतान और जीवनसाथी की चिंता होगी. वाद-विवाद ना हो, इसका ध्यान रखें. आपकी बातों से आज किसी का मन दु:ख सकता है. किसी की बातों से आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकती है. मित्रों के लिए खर्च की संभावना है. पेट संबंधी तकलीफ होगी. इस दौरान आपको किसी नए काम की शुरुआत नहीं करने और यात्रा पर नहीं जाने की सलाह दी जाती है. आपके लिए आज का दिन मध्यम फलदायी है, इसलिए किसी काम को लेकर जल्दबाजी नहीं करें.

कर्क- चंद्रमा राशि बदलकर आज 14 सितंबर, 2026 सोमवार के दिन तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति चौथे भाव में होगी. शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता का अनुभव होगा. सीने में दर्द से चिंता हो सकती है. इस कारण कार्यस्थल पर भी आपका मन नहीं लगेगा. काम समय पर नहीं होगा. सहकर्मियों या परिजनों के साथ मनमुटाव और तकरार होने की संभावना है. सार्वजनिक रूप से मानहानि होने से दुःख होगा. समय पर भोजन नहीं मिलेगा. अनिद्रा के शिकार होंगे. धन खर्च तथा अपयश का योग है. व्यापार में नुकसान हो सकता है. जल्दबाजी में कोई काम नहीं करें.

सिंह- चंद्रमा राशि बदलकर आज 14 सितंबर, 2026 सोमवार के दिन तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति तीसरे भाव में होगी. कार्य सफलता और विरोधियों पर विजय का नशा दिलो-दिमाग पर छाया रहेगा, इससे प्रसन्नता का अनुभव करेंगे. भाई-बहनों के साथ मिलकर घर पर कोई आयोजन करेंगे. मित्रों और स्नेहीजनों के साथ यात्रा करने का योग है. स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. आर्थिक लाभ और प्रियजनों की मुलाकात से खुशी होगी. शांत चित्त से नए काम को आरंभ कर सकेंगे. अचानक भाग्य वृद्धि के अवसर मिलेंगे.

कन्या- चंद्रमा राशि बदलकर आज 14 सितंबर, 2026 सोमवार के दिन तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दूसरे भाव में होगी. आपको उलझन का अनुभव होगा. मन में नकारात्मक भाव बने रहने से डर बना रहेगा. परिजनों के साथ मतभेद या विवाद हो सकता है. गलत खर्च होने की आशंका है. विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित नहीं कर सकेंगे. किसी से अधिक विवाद या चर्चा में न पड़ें. यात्रा की संभावना है. इंपोर्ट-एक्सपोर्ट के व्यापार में लाभ प्राप्त कर सकेंगे. दोपहर बाद स्थिति में बदलाव होगा और जीवनसाथी के साथ चल रहा पुराना विवाद दूर हो सकेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

तुला- चंद्रमा राशि बदलकर आज 14 सितंबर, 2026 सोमवार के दिन तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पहले भाव में होगी. अपनी कला के सुनहरे अवसरों को हाथ से न जाने दें. आपकी रचनात्मक और कलात्मक शक्ति अधिक निखरेगी. शारीरिक और मानसिक स्वस्थता बनी रहेगी. मनोरंजन की प्रवृत्ति रहेगी. दोस्तों तथा परिजनों के साथ समय अच्छा गुजरेगा. आर्थिक लाभ होगा. स्वादिष्ट भोजन, वस्त्र और वाहन सुख की प्राप्ति होगी. प्रिय व्यक्ति के साथ मुलाकात तथा काम में सफलता का योग है. दांपत्यजीवन में विशेष मधुरता रहेगी.

वृश्चिक- चंद्रमा राशि बदलकर आज 14 सितंबर, 2026 सोमवार के दिन तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति बारहवें भाव में होगी. आज आपके विदेश में बसनेवाले स्नेहीजन या मित्रों से शुभ समाचार मिलने की संभावना है. आर्थिक लाभ होगा. आमोद- प्रमोद की प्रवृत्तियों में पैसे खर्च होंगे. दांपत्यजीवन में जीवनसाथी के साथ निकटता के पल व्यतीत कर सकेंगे. प्रेम जीवन में संतुष्टि बनी रहेगी. कोर्ट-कचहरी के मामलों में संभलकर कार्य करना उचित रहेगा. ऑफिस में सहकर्मियों से लाभ होने की संभावना है. विद्यार्थियों के लिए समय लाभ का बना हुआ है.

धनु- चंद्रमा राशि बदलकर आज 14 सितंबर, 2026 सोमवार के दिन तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति ग्यारहवें भाव में होगी. प्रेम का सुखद अनुभव प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होगा. आर्थिक, सामाजिक और कुटुंबजनों के साथ बातचीत के लिए आज का दिन लाभदायी है. गृहस्थ जीवन में आनंद छाया रहेगा. मित्रों से लाभ होगा. व्यापार में किसी नई योजना की शुरुआत कर सकते हैं. यात्रा का आयोजन होगा. आय के साधनों में वृद्धि होगी. व्यापार में वृद्धि और लाभ होगा. अविवाहितों का रिश्ता पक्का होने के योग है. मांगलिक कार्य होंगे. उत्तम भोजन मिलने की संभावना है.

मकर- चंद्रमा राशि बदलकर आज 14 सितंबर, 2026 सोमवार के दिन तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दसवें भाव में होगी. व्यवसाय में आपकी आय तथा मान-सम्मान में वृद्धि होगी. व्यापार के लिए होने वाला प्रवास लाभदायक साबित होगा. उच्च अधिकारी आपसे खुश रहेंगे. पदोन्नति होने की संभावना है. सरकार, मित्रों और स्वजनों से लाभ हो सकेगा. पारिवारिक जीवन में उत्साह का वातावरण रहेगा. प्रेम जीवन में सकारात्मक बने रहेंगे. अपने प्रिय के साथ सार्थक समय गुजार सकेंगे. संतान की प्रगति से आपको संतोष का अनुभव होगा.

कुंभ- चंद्रमा राशि बदलकर आज 14 सितंबर, 2026 सोमवार के दिन तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति नवें भाव में होगी. आज आप अपने आपमें अस्वस्थ महसूस करेंगे, परंतु मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे. काम करने में उत्साह का अभाव रहेगा. ऑफिस में उच्च अधिकारियों से विवाद ना हो, इसका ध्यान रखें. विरोधियों के साथ किसी विवाद में उतरना उचित नहीं है. मौज-मस्ती के पीछे विशेष खर्च होगा. किसी मीटिंग के लिए छोटी यात्रा का योग है. विदेश से जुड़े व्यापार करने वालों के लिए आज का दिन सार्थक होगा. परिजनों के साथ आपके संबंध मजबूत बनेंगे.

मीन- चंद्रमा राशि बदलकर आज 14 सितंबर, 2026 सोमवार के दिन तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति आठवें भाव में होगी. आपका दिन मध्यम फलदायी है. अधिक परिश्रम वाले काम टालें. आज हर काम में मानसिक और शारीरिक परिश्रम अधिक होगा. आकस्मिक धन लाभ के योग हैं. व्यापार में उधार दिया धन मिल सकता है. स्वास्थ्य के विषय में संभलकर चलना होगा. अधिक खर्च न हो इसका ध्यान रखें. ईश्वर भक्ति और आध्यात्मिक विचारों से मन में शांति रहेगी. विद्यार्थी समय पर अपना काम पूरा कर सकेंगे.

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