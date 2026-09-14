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14 सितंबर 2026 का राशिफल: आज क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारें, पढ़ें भविष्यफल

सोमवार 14 सितंबर 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- चंद्रमा राशि बदलकर आज 14 सितंबर, 2026 सोमवार के दिन तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति सातवें भाव में होगी. आज आपका दांपत्यजीवन सुखमय रहेगा. कहीं बाहर घूमने-फिरने या मनपसंद भोजन मिलने का योग है. आयात-निर्यात से जुड़े व्यापारियों को लाभ मिलेगा. आपकी गुम हुई वस्तु वापस मिलने की संभावना है. प्रिय व्यक्ति के साथ प्रेम का सुखद अनुभव प्राप्त कर सकेंगे. आर्थिक लाभ और वाहन सुख की संभावना है. वाद-विवाद से दूर रहना हितकर है. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय लाभ का बना हुआ है. संतान की चिंता दूर होगी. वृषभ- चंद्रमा राशि बदलकर आज 14 सितंबर, 2026 सोमवार के दिन तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में होगी. आज आपको वाणी और व्यवहार पर अंकुश रखना पड़ेगा. किसी की हंसी उड़ाने से आप परेशान हो सकते हैं. किसी बात पर गलतफहमी होने से उलझन बढ़ेगी. मनोरंजन और मौज-शौक के पीछे धन खर्च हो सकता है. स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा. दुर्घटना होने की आशंका बनी रहेगी. मन के आवेग के कारण कुछ कठिनाई हो सकती है. आज आप हर जगह चौकन्ने बने रहें. मानसिक तनाव रहने से किसी काम में मन नहीं लगेगा. मिथुन- चंद्रमा राशि बदलकर आज 14 सितंबर, 2026 सोमवार के दिन तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पांचवें भाव में होगी. आज संतान और जीवनसाथी की चिंता होगी. वाद-विवाद ना हो, इसका ध्यान रखें. आपकी बातों से आज किसी का मन दु:ख सकता है. किसी की बातों से आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकती है. मित्रों के लिए खर्च की संभावना है. पेट संबंधी तकलीफ होगी. इस दौरान आपको किसी नए काम की शुरुआत नहीं करने और यात्रा पर नहीं जाने की सलाह दी जाती है. आपके लिए आज का दिन मध्यम फलदायी है, इसलिए किसी काम को लेकर जल्दबाजी नहीं करें. कर्क- चंद्रमा राशि बदलकर आज 14 सितंबर, 2026 सोमवार के दिन तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति चौथे भाव में होगी. शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता का अनुभव होगा. सीने में दर्द से चिंता हो सकती है. इस कारण कार्यस्थल पर भी आपका मन नहीं लगेगा. काम समय पर नहीं होगा. सहकर्मियों या परिजनों के साथ मनमुटाव और तकरार होने की संभावना है. सार्वजनिक रूप से मानहानि होने से दुःख होगा. समय पर भोजन नहीं मिलेगा. अनिद्रा के शिकार होंगे. धन खर्च तथा अपयश का योग है. व्यापार में नुकसान हो सकता है. जल्दबाजी में कोई काम नहीं करें. सिंह- चंद्रमा राशि बदलकर आज 14 सितंबर, 2026 सोमवार के दिन तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति तीसरे भाव में होगी. कार्य सफलता और विरोधियों पर विजय का नशा दिलो-दिमाग पर छाया रहेगा, इससे प्रसन्नता का अनुभव करेंगे. भाई-बहनों के साथ मिलकर घर पर कोई आयोजन करेंगे. मित्रों और स्नेहीजनों के साथ यात्रा करने का योग है. स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. आर्थिक लाभ और प्रियजनों की मुलाकात से खुशी होगी. शांत चित्त से नए काम को आरंभ कर सकेंगे. अचानक भाग्य वृद्धि के अवसर मिलेंगे. कन्या- चंद्रमा राशि बदलकर आज 14 सितंबर, 2026 सोमवार के दिन तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दूसरे भाव में होगी. आपको उलझन का अनुभव होगा. मन में नकारात्मक भाव बने रहने से डर बना रहेगा. परिजनों के साथ मतभेद या विवाद हो सकता है. गलत खर्च होने की आशंका है. विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित नहीं कर सकेंगे. किसी से अधिक विवाद या चर्चा में न पड़ें. यात्रा की संभावना है. इंपोर्ट-एक्सपोर्ट के व्यापार में लाभ प्राप्त कर सकेंगे. दोपहर बाद स्थिति में बदलाव होगा और जीवनसाथी के साथ चल रहा पुराना विवाद दूर हो सकेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.