14 जून 2026 का राशिफल: रविवार को कर्क राशि को होगा आर्थिक लाभ, विवाद से बचें
आज के दिन इस राशि के जातकों को चिंता सताएगी. परिवार में भी आनंद का वातावरण बना रहेगा.
Published : June 14, 2026 at 12:05 AM IST
मेष- आज चंद्रमा की स्थिति 14 जून, 2026 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. आज दूसरों के विचारों को अपनाने की जरूरत है. कार्यस्थल पर भी आप सहयोगात्मक रवैया रखें. बिजनेस में ग्राहकों या बिजनेस पार्टनर को पूरा रेस्पॉन्स दें. परिजनों से बात करते समय आपके लिए समाधानकारी व्यवहार अपनाना उचित रहेगा. वाणी पर संयम बरतें, अन्यथा किसी से वाद-विवाद या मनमुटाव हो सकता है. समय पर भोजन भी मिलने की संभावना कम है. तनाव हो सकता है. आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें. अनावश्यक खर्च हो सकता है.
वृषभ- आज चंद्रमा की स्थिति 14 जून, 2026 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. आज का दिन उत्साह और प्रसन्नतापूर्ण रहेगा. कार्यस्थल पर आप अपना निर्धारित काम समय पर पूरा करने की कोशिश करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहने से सुख और आनंद की अनुभूति होगी. सगे-संबंधियों या मित्रों से उपहार मिलेगा. कहीं घूमने जाने का कार्यक्रम बन सकता है. स्वादिष्ट भोजन आपके दिन को खुशहाल बनाएगा. आर्थिक लाभ की संभावना है. वैवाहिक जीवन का उत्तम सुख प्राप्त कर सकेंगे. प्रेम जीवन में आपके साथी का रवैया सकारात्मक रहेगा.
मिथुन- आज चंद्रमा की स्थिति 14 जून, 2026 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. पारिवारिक और व्यावसायिक क्षेत्र में आपका दिन बहुत अच्छी तरह से गुजरेगा. दोनों जगहों पर आवश्यक चर्चाओं में व्यस्त रहने वाले हैं. काम का भार बढ़ने से स्वास्थ्य कुछ नरम रहेगा, परंतु दोपहर बाद आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा. मित्रों के साथ आनंददायक मुलाकात होगी. पर्यटन पर जाने का योग बनेगा. सामाजिक काम में आप योगदान देंगे. व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है. जीवनसाथी के साथ चल रहा तनाव दूर होगा.
कर्क- आज चंद्रमा की स्थिति 14 जून, 2026 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. आप आज शारीरिक रूप से थकान और मानसिक रूप से चिंता का अनुभव करेंगे. क्रोध की मात्रा अधिक रहने से किसी के साथ विवाद भी हो सकता है, परंतु दोपहर बाद आपकी स्थिति में सुधार होगा. परिवार में भी आनंद का वातावरण बना रहेगा. व्यापार और नौकरी में पार्टनर या अधिकारी के साथ सार्थक चर्चा होगी. आर्थिक लाभ होने से निवेश संबंधी चर्चा कर सकते हैं. परिजनों के साथ दोपहर के बाद का समय अच्छा गुजरेगा.
सिंह- आज चंद्रमा की स्थिति 14 जून, 2026 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. पारिवारिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में आज का दिन अच्छी तरह से गुजरेगा. जरूरी चर्चाओं में समय निकलेगा. काम का बोझ बढ़ने से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. दोपहर बाद स्वास्थ्य में सुधार होगा. प्रिय मित्र के मिलने से दिन आनंद में गुजरेगा. प्रवास या पर्यटन का आयोजन होगा. सामाजिक काम में भाग लेने की इच्छा पूरी हो सकती है.
कन्या- आज चंद्रमा की स्थिति 14 जून, 2026 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में होगा. आज आप किसी बात का गहरा विचार करेंगे. ज्योतिष या आध्यात्म में आपका ध्यान आकर्षित होगा. आज सोच-समझकर बोलिएगा, जिससे किसी के साथ विवाद न हो. स्वास्थ्य नरम रहेगा. दोपहर बाद किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं. धार्मिक तथा मांगलिक आयोजन में शामिल हो सकते हैं. व्यापारियों के लिए दिन सामान्य बना रहेगा. थोड़े लाभ के लालच में किसी तरह का बड़ा निवेश करने से बचें.
तुला- आज चंद्रमा की स्थिति 14 जून, 2026 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में होगा. आज दिन की शुरुआत आनंद के साथ होगी. दोपहर के बाद मन में किसी बात को लेकर चिंता रहेगी. आर्थिक लाभ के लिए किसी मीटिंग में शामिल हो सकते हैं. यात्रा की संभावना है. आप वाणी पर नियंत्रण रखें. गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें. नए काम की शुरुआत आज ना ही करें. कार्यस्थल पर यदि आप केवल अपने काम पर ध्यान देंगे, तो अवश्य इसे पूरा कर सकेंगे. व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मधुर बने रहेंगे.
वृश्चिक- आज चंद्रमा की स्थिति 14 जून, 2026 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में होगा. किसी खास बौद्धिक काम में आज आप व्यस्त रहेंगे. लोगों के साथ आपका व्यवहार अच्छा बना रहेगा. छोटे प्रवास की संभावना है. धन संबंधी किसी भी काम के लिए आज समय अच्छा है. दोपहर बाद मित्रों तथा सम्बंधियों के साथ यात्रा का आयोजन कर पाएंगे. बाहर खाने-पीने का आनंद उठा सकेंगे. आज अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें. परिवार के साथ दिन अच्छा गुजरेगा. कार्यस्थल पर आपके काम की प्रशंसा होगी. विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य है.
धनु- आज चंद्रमा की स्थिति 14 जून, 2026 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा. नौकरी करने वालों के लिए आज लाभ का दिन है. आर्थिक लाभ की संभावना है. घर में आनंद का वातावरण रहेगा. नौकर और सहकर्मी आपके सहायक बनेंगे. काम में सफलता और यश की प्राप्ति होगी. विरोधी और गुप्त शत्रु अपनी चाल में नाकामयाब रहेंगे. मित्रों से मुलाकात होगी. आज परिवार की जरूरत पर धन खर्च करेंगे. घर का इंटीरियर बदलने के लिए भी आप कुछ खर्च कर सकते हैं.
मकर- आज चंद्रमा की स्थिति 14 जून, 2026 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा. आपको मानसिक भय और उलझन रहेगा. इस कारण आप योग्य निर्णय नहीं ले सकेंगे. महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है. कार्यस्थल पर काम का अनावश्यक बोझ रह सकता है. संतान की चिंता हो सकती है. काम में सफलता नहीं मिलने से निराशा हो सकती है. व्यापारियों के लिए भी दिन सामान्य है. पेट सम्बंधी तकलीफ रहेगी. प्रवास के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है. जीवनसाथी का साथ मिलने से मन प्रसन्न रहेगा.
कुंभ- आज चंद्रमा की स्थिति 14 जून, 2026 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में होगा. आप अत्यधिक भावुक रहेंगे. किसी बात भय का रहेगा. आर्थिक योजना अच्छी तरह से बना सकेंगे. माता से आपको लाभ होगा. महिलाएं नए पोशाक, आभूषण और सौंदर्य प्रसाधन के सामान खरीदने में धन खर्च करेंगी. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा. आपका स्वभाव अधिक कठोर हो सकता है. सार्वजनिक रूप में मानभंग न हो, इसके लिए आपको सचेत रहना पड़ेगा.
मीन- आज चंद्रमा की स्थिति 14 जून, 2026 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. आज का दिन काम में सफलता पाने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए अनुकूल है. आपके विचारों में स्थिरता रहेगी. कार्यस्थल पर अधूरे काम अच्छी तरह पूरे कर सकेंगे. कलाकार अपनी कुशलता अच्छी तरह प्रस्तुत कर सकेंगे. उनकी कला की लोग प्रशंसा करेंगे. जीवनसाथी के साथ के संबंध अधिक मजबूत बनेंगे. मित्रों के साथ घूमने-फिरने जा सकते हैं. विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे.