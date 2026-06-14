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14 जून 2026 का राशिफल: रविवार को कर्क राशि को होगा आर्थिक लाभ, विवाद से बचें

रविवार 14 जून 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- आज चंद्रमा की स्थिति 14 जून, 2026 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. आज दूसरों के विचारों को अपनाने की जरूरत है. कार्यस्थल पर भी आप सहयोगात्मक रवैया रखें. बिजनेस में ग्राहकों या बिजनेस पार्टनर को पूरा रेस्पॉन्स दें. परिजनों से बात करते समय आपके लिए समाधानकारी व्यवहार अपनाना उचित रहेगा. वाणी पर संयम बरतें, अन्यथा किसी से वाद-विवाद या मनमुटाव हो सकता है. समय पर भोजन भी मिलने की संभावना कम है. तनाव हो सकता है. आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें. अनावश्यक खर्च हो सकता है. वृषभ- आज चंद्रमा की स्थिति 14 जून, 2026 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. आज का दिन उत्साह और प्रसन्नतापूर्ण रहेगा. कार्यस्थल पर आप अपना निर्धारित काम समय पर पूरा करने की कोशिश करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहने से सुख और आनंद की अनुभूति होगी. सगे-संबंधियों या मित्रों से उपहार मिलेगा. कहीं घूमने जाने का कार्यक्रम बन सकता है. स्वादिष्ट भोजन आपके दिन को खुशहाल बनाएगा. आर्थिक लाभ की संभावना है. वैवाहिक जीवन का उत्तम सुख प्राप्त कर सकेंगे. प्रेम जीवन में आपके साथी का रवैया सकारात्मक रहेगा. मिथुन- आज चंद्रमा की स्थिति 14 जून, 2026 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. पारिवारिक और व्यावसायिक क्षेत्र में आपका दिन बहुत अच्छी तरह से गुजरेगा. दोनों जगहों पर आवश्यक चर्चाओं में व्यस्त रहने वाले हैं. काम का भार बढ़ने से स्वास्थ्य कुछ नरम रहेगा, परंतु दोपहर बाद आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा. मित्रों के साथ आनंददायक मुलाकात होगी. पर्यटन पर जाने का योग बनेगा. सामाजिक काम में आप योगदान देंगे. व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है. जीवनसाथी के साथ चल रहा तनाव दूर होगा. कर्क- आज चंद्रमा की स्थिति 14 जून, 2026 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. आप आज शारीरिक रूप से थकान और मानसिक रूप से चिंता का अनुभव करेंगे. क्रोध की मात्रा अधिक रहने से किसी के साथ विवाद भी हो सकता है, परंतु दोपहर बाद आपकी स्थिति में सुधार होगा. परिवार में भी आनंद का वातावरण बना रहेगा. व्यापार और नौकरी में पार्टनर या अधिकारी के साथ सार्थक चर्चा होगी. आर्थिक लाभ होने से निवेश संबंधी चर्चा कर सकते हैं. परिजनों के साथ दोपहर के बाद का समय अच्छा गुजरेगा. सिंह- आज चंद्रमा की स्थिति 14 जून, 2026 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. पारिवारिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में आज का दिन अच्छी तरह से गुजरेगा. जरूरी चर्चाओं में समय निकलेगा. काम का बोझ बढ़ने से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. दोपहर बाद स्वास्थ्य में सुधार होगा. प्रिय मित्र के मिलने से दिन आनंद में गुजरेगा. प्रवास या पर्यटन का आयोजन होगा. सामाजिक काम में भाग लेने की इच्छा पूरी हो सकती है. कन्या- आज चंद्रमा की स्थिति 14 जून, 2026 रविवार के दिन वृषभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में होगा. आज आप किसी बात का गहरा विचार करेंगे. ज्योतिष या आध्यात्म में आपका ध्यान आकर्षित होगा. आज सोच-समझकर बोलिएगा, जिससे किसी के साथ विवाद न हो. स्वास्थ्य नरम रहेगा. दोपहर बाद किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं. धार्मिक तथा मांगलिक आयोजन में शामिल हो सकते हैं. व्यापारियों के लिए दिन सामान्य बना रहेगा. थोड़े लाभ के लालच में किसी तरह का बड़ा निवेश करने से बचें.