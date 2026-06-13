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13 जून 2026 का राशिफल: शनिवार को मिथुन राशि को निवेश से होगा लाभ, जानें राशियों का हाल

शनिवार 13 जून 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- आज 13 जून, 2026 शनिवार के दिन मेष राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में है. दिन के आरंभ में नए काम की शुरुआत को लेकर आप उत्साहित रहेंगे. शरीर और मन की स्वस्थता भी आपके उत्साह को दोगुना कर देगी. स्नेही मित्रों के साथ समारोह में जाना हो सकता है. प्रेम जीवन में संतुष्टि बनी रहेगी. दोपहर बाद किसी कारण से आपका स्वास्थ्य नरम रहेगा. बाहर खाना-पीना नहीं करें. इस दौरान आपको आराम पर भी ध्यान देना होगा. धन संबंधी विषयों पर लेन-देन में ध्यान रखें. मन को खुश रखने का प्रयास करें. नकारात्मक विचारों से दूर रहें. वृषभ- आज 13 जून, 2026 शनिवार के दिन मेष राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में है. आज आप किसी बात की दुविधा में रह सकते हैं. काम पूरा नहीं होने से असंतुष्ट रहेंगे. सर्दी-खांसी, कफ या बुखार की समस्या हो सकती है. आज बाहर जाकर लोगों से मिलने से बचें. कार्यस्थल पर काम बोझ लग सकता है. धार्मिक कामों के पीछे भी धन खर्च हो सकता है. दोपहर बाद कई कामों में आपको अनुकूलता मिल सकती है. काम करने से उत्साह में वृद्धि हो सकती है. आर्थिक लाभ होगा, फिर निवेश संबंधी कोई महत्वपूर्ण काम आज नहीं करें. मित्रों तथा संबंधीजनों से मिलना होगा. मिथुन- आज 13 जून, 2026 शनिवार के दिन मेष राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में है. पारिवारिक और व्यावसायिक क्षेत्र में आपका दिन बहुत अच्छी तरह से गुजरेगा. दोनों जगहों पर आवश्यक चर्चाओं में व्यस्त रहने वाले हैं. कोई नया काम मिलने से आपको उत्साह भी रहेगा. काम का भार बढ़ने से स्वास्थ्य कुछ कमजोर लगेगा, लेकिन दोपहर के बाद टारगेट पूरा होने से मन को प्रसन्नता होगी. मित्रों के साथ आनंददायक मुलाकात होगी. कहीं बाहर जाने का योग बन सकता है. सामाजिक कामों में आप योगदान देंगे. निवेश की योजना बना सकते हैं. कर्क- आज 13 जून, 2026 शनिवार के दिन मेष राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में है. आज आपका व्यवहार लोगों के साथ अच्छा रहेगा. नए काम करने की प्रेरणा मिलेगी. शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा, जैसे आपके प्रयास गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. किसी काम में वरिष्ठों के मार्गदर्शन की जरूरत हो, तो बेझिझक लें. स्वास्थ्य कमजोर रहेगा. आपको बाहर जाने से बचना चाहिए. स्वभाव में क्रोध की मात्रा भी अधिक रहेगी, परंतु दोपहर के बाद शारीरिक ताजगी से मन खुश रहेगा. व्यापार करने वाले और नौकरीपेशा लोग किसी खास मीटिंग में व्यस्त रहने वाले हैं. सिंह- आज 13 जून, 2026 शनिवार के दिन मेष राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में है. आज दिन की शुरुआत में आप शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ और चिंता में रहेंगे. मित्रों के साथ बाहर जाने से आज बचना चाहिए. किसी बात को लेकर गुस्से में रह सकते हैं. दोपहर बाद स्थिति में सुधार होगा. परिवार में भी आनंद का वातावरण होगा. नौकरीपेशा लोगों की उच्च अधिकारियों के साथ आवश्यक चर्चा होगी, हालांकि कार्यस्थल पर किसी से विवाद करने से बचें. व्यापार में कुछ बड़ा प्लान करेंगे. परिजनों के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करेंगे. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. कन्या- आज 13 जून, 2026 शनिवार के दिन मेष राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में है. आज नए काम और प्रवास ना ही करें. आध्यात्मिक क्षेत्र में आज सिद्धि प्राप्त होने का योग है. धार्मिक कार्यक्रम में उपस्थित रह सकेंगे. ध्यान और योग से आप अपने गुस्से को काबू में रख सकेंगे. स्वास्थ्य में शिथिलता का अनुभव होगा. क्रोध की मात्रा अधिक रहेगी. इससे आपके काम समय पर पूरे होने की स्थिति में नहीं होंगे. व्यापार में पार्टनर से बहसबाजी से बचें. प्रेम जीवन की सफलता के लिए साथी की बातों को भी महत्व दें. विद्यार्थियों के लिए समय मध्यम फलदायक है.