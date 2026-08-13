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13 अगस्त 2026 का राशिफल: आज तुला राशि की मुराद होगी पूरी, जानें अपनी राशि का हाल

गुरुवार 13 अगस्त 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- आज 13 अगस्त, 2026 बृहस्पतिवार के दिन कर्क राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में है. आज संभलकर कदम रखने की जरूरत है. लोगों से विवाद हो सकता है. शारीरिक और मानसिक रूप से आप चिंता का अनुभव करेंगे. अनिद्रा के कारण स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. बौद्धिक चर्चा से आनंद प्राप्त हो सकता है, परंतु आज ऐसी चर्चा से दूर ही रहें. आज यात्रा को टालें. कार्यस्थल पर आपके सभी काम पूरे होने में दिक्कत रहेगी. आज वहीं काम करें, जो आप पूरा कर सकते हैं. जीवनसाथी के साथ मतभेद हो सकता है. वृषभ- आज 13 अगस्त, 2026 बृहस्पतिवार के दिन कर्क राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में है. भावनाओं के बंधन में बंध जाने का अनुभव होगा. आपके काम दिन में पूरे हो जाएंगे. भाई-बहनों से लाभ होगा. शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुशी का अनुभव करेंगे. आर्थिक लाभ होने की भी संभावना है. दोपहर बाद स्थिति थोड़ी प्रतिकूल हो सकती है. धन का खर्च अधिक होगा. किसी काम के पूरा नहीं होने से अपयश मिलेगा. आज का दिन आप को धैर्य के साथ निकालना चाहिए. मिथुन- आज 13 अगस्त, 2026 बृहस्पतिवार के दिन कर्क राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में है. आज सुबह आपका मन क्रोधित रहेगा. शारीरिक रूप से अस्वस्थ और मानसिक रूप से चिंता का अनुभव होगा. इस कारण आपका मन किसी कार्य में नहीं लगेगा. व्यर्थ धन खर्च होगा. विद्यार्थियों को अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे. दोपहर बाद किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. आर्थिक लाभ भी होगा. भाई-बंधुओं के साथ प्रेम बढे़गा. भाग्यवृद्धि के अवसर मिलेंगे. काम की सफलता से आपका उत्साह बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. कर्क- आज 13 अगस्त, 2026 बृहस्पतिवार के दिन कर्क राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में है. आज का आपका दिन खुशी और आनंद के साथ गुजरेगा. आज संवेदनशील रहेंगे. आपकी कोई चिंता दूर हो सकती है. स्नेहीजन और मित्रों से मुलाकात सुखद रहेगी. प्रेम जीवन में संतुष्टि बनी रहेगी, हालांकि आप वाणी पर संयम रखें. नकारात्मक विचार आपको परेशान कर सकते हैं. इस दौरान ध्यान या मनपसंद म्यूजिक से अपने आपको स्थिर रखने की कोशिश कर सकते हैं. गुस्से पर संयम रखें. स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा. सिंह- आज 13 अगस्त, 2026 बृहस्पतिवार के दिन कर्क राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में है. आज वाणी पर संयम रखें. स्नेहीजनों के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है. आय की अपेक्षा व्यय अधिक रहेगा. किसी कन्फ्यूजन में दिन गुजरेगा. स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें. दोपहर बाद का समय आपके लिए अनुकूल रहेगा. आप नए काम की शुरुआत कर सकेंगे. कार्यस्थल पर आपके काम की प्रशंसा होगी. व्यवसाय बढ़ाने संबंधी किसी योजना पर काम कर सकते हैं. स्नेहीजनों के साथ मुलाकात होगी. किसी तरह का आर्थिक लाभ भी हो सकता है. कन्या- आज 13 अगस्त, 2026 बृहस्पतिवार के दिन कर्क राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में है. आज का आपका दिन मध्यम फलदायी है. फिर भी शारीरिक और मानसिक रूप से सुख और शांति रहेगी. व्यावसायिक क्षेत्र में भी वातावरण अनुकूल रहेगा. दोपहर बाद आपके मन की स्थिति दुविधापूर्ण रहेगी. इससे आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में बाधा होगी. आज वाणी पर संयम बरतें. कोर्ट-कचहरी के कामों में निर्णय लेते समय सावधानी रखें. धन हानि के साथ-साथ मान हानि भी हो सकती है.