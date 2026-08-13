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13 अगस्त 2026 का राशिफल: आज तुला राशि की मुराद होगी पूरी, जानें अपनी राशि का हाल

आज इस राशि के जातकों का दिन शुभ है. धार्मिक काम में मन लगेगा और देव दर्शन का लाभ मिलेगा.

THURSDAY 13TH AUGUST 2026 KA RASHIFAL
गुरुवार 13 अगस्त 2026 का राशिफल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 13, 2026 at 12:03 AM IST

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मेष- आज 13 अगस्त, 2026 बृहस्पतिवार के दिन कर्क राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में है. आज संभलकर कदम रखने की जरूरत है. लोगों से विवाद हो सकता है. शारीरिक और मानसिक रूप से आप चिंता का अनुभव करेंगे. अनिद्रा के कारण स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. बौद्धिक चर्चा से आनंद प्राप्त हो सकता है, परंतु आज ऐसी चर्चा से दूर ही रहें. आज यात्रा को टालें. कार्यस्थल पर आपके सभी काम पूरे होने में दिक्कत रहेगी. आज वहीं काम करें, जो आप पूरा कर सकते हैं. जीवनसाथी के साथ मतभेद हो सकता है.

वृषभ- आज 13 अगस्त, 2026 बृहस्पतिवार के दिन कर्क राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में है. भावनाओं के बंधन में बंध जाने का अनुभव होगा. आपके काम दिन में पूरे हो जाएंगे. भाई-बहनों से लाभ होगा. शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुशी का अनुभव करेंगे. आर्थिक लाभ होने की भी संभावना है. दोपहर बाद स्थिति थोड़ी प्रतिकूल हो सकती है. धन का खर्च अधिक होगा. किसी काम के पूरा नहीं होने से अपयश मिलेगा. आज का दिन आप को धैर्य के साथ निकालना चाहिए.

मिथुन- आज 13 अगस्त, 2026 बृहस्पतिवार के दिन कर्क राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में है. आज सुबह आपका मन क्रोधित रहेगा. शारीरिक रूप से अस्वस्थ और मानसिक रूप से चिंता का अनुभव होगा. इस कारण आपका मन किसी कार्य में नहीं लगेगा. व्यर्थ धन खर्च होगा. विद्यार्थियों को अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे. दोपहर बाद किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. आर्थिक लाभ भी होगा. भाई-बंधुओं के साथ प्रेम बढे़गा. भाग्यवृद्धि के अवसर मिलेंगे. काम की सफलता से आपका उत्साह बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

कर्क- आज 13 अगस्त, 2026 बृहस्पतिवार के दिन कर्क राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में है. आज का आपका दिन खुशी और आनंद के साथ गुजरेगा. आज संवेदनशील रहेंगे. आपकी कोई चिंता दूर हो सकती है. स्नेहीजन और मित्रों से मुलाकात सुखद रहेगी. प्रेम जीवन में संतुष्टि बनी रहेगी, हालांकि आप वाणी पर संयम रखें. नकारात्मक विचार आपको परेशान कर सकते हैं. इस दौरान ध्यान या मनपसंद म्यूजिक से अपने आपको स्थिर रखने की कोशिश कर सकते हैं. गुस्से पर संयम रखें. स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा.

सिंह- आज 13 अगस्त, 2026 बृहस्पतिवार के दिन कर्क राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में है. आज वाणी पर संयम रखें. स्नेहीजनों के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है. आय की अपेक्षा व्यय अधिक रहेगा. किसी कन्फ्यूजन में दिन गुजरेगा. स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें. दोपहर बाद का समय आपके लिए अनुकूल रहेगा. आप नए काम की शुरुआत कर सकेंगे. कार्यस्थल पर आपके काम की प्रशंसा होगी. व्यवसाय बढ़ाने संबंधी किसी योजना पर काम कर सकते हैं. स्नेहीजनों के साथ मुलाकात होगी. किसी तरह का आर्थिक लाभ भी हो सकता है.

कन्या- आज 13 अगस्त, 2026 बृहस्पतिवार के दिन कर्क राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में है. आज का आपका दिन मध्यम फलदायी है. फिर भी शारीरिक और मानसिक रूप से सुख और शांति रहेगी. व्यावसायिक क्षेत्र में भी वातावरण अनुकूल रहेगा. दोपहर बाद आपके मन की स्थिति दुविधापूर्ण रहेगी. इससे आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में बाधा होगी. आज वाणी पर संयम बरतें. कोर्ट-कचहरी के कामों में निर्णय लेते समय सावधानी रखें. धन हानि के साथ-साथ मान हानि भी हो सकती है.

तुला- आज 13 अगस्त, 2026 बृहस्पतिवार के दिन कर्क राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में है. आज का दिन शुभ है. धार्मिक काम में मन लगेगा और देव दर्शन का लाभ मिलेगा. विविध क्षेत्रों से लाभ मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों से प्रोत्साहन मिलेगा. पदोन्नति के योग हैं और कई दिनों से अधूरी मन की मुराद भी पूरी हो सकती है. प्रियपात्र और मित्रों के साथ मुलाकात होगी. पर्यटन का आयोजन हो सकता है. शादी योग्य युवक-युवतियों का रिश्ता पक्का हो सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से भी समय लाभप्रद है.

वृश्चिक- आज 13 अगस्त, 2026 बृहस्पतिवार के दिन कर्क राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में है. आज का दिन आपके लिए अच्छा है. नौकरीपेशा लोगों का टारगेट पूरा हो सकेगा. व्यापार में लाभ मिल सकता है. पार्टनरशिप के काम सफल रहेंगे. पिता से भी आर्थिक लाभ की संभावना दिख रही है. आज किसी प्रियपात्र और मित्रों के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बनेगा. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. प्रेम जीवन में सकारात्मक परिवर्तन से मन में उत्साह रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है, लेकिन बाहर खाने-पीने से आपको बचना चाहिए.

धनु- आज 13 अगस्त, 2026 बृहस्पतिवार के दिन कर्क राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में है. किसी भी नए काम की शुरुआत आज न करें. किसी बात को लेकर ग्लानि का भाव रहेगा. क्रोध पर नियंत्रण रखें. परिजनों के साथ वाद-विवाद न करें. दोपहर बाद आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में सुधार की संभावना है. पारिवारिक कठिनाइयां भी कम होंगी. धार्मिक यात्रा हो सकती है. ईश्वर का नाम स्मरण और आध्यात्मिकता आपके मन को शांति प्रदान करेंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय लाभ का बना हुआ है.

मकर- आज 13 अगस्त, 2026 बृहस्पतिवार के दिन कर्क राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में है. आज का दिन दोस्तों के साथ मौज-मस्ती में गुजरने वाला है. मनोरंजक एक्टिविटी मेें आपका मन लगेगा. भागीदारी से लाभ होगा. सुखद यात्रा का संयोग बनेगा. व्यापार में भी आपको लाभ होगा, परंतु दोपहर बाद आपका मन किसी महत्वपूर्ण काम में नहीं लगेगा. शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाएंगे. परिवार में विवाद हो सकता है. प्रेम जीवन में संतुष्टि का अभाव रहेगा. विद्यार्थियों को भी पढ़ाई की चिंता रह सकती है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

कुंभ- आज 13 अगस्त, 2026 बृहस्पतिवार के दिन कर्क राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में है. आज का दिन शुभ फलदायी है. व्यापार करने वालों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. कार्यक्षेत्र में अपना काम समय पर करने की पूरी कोशिश करेंगे. शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ बने रहेंगे. दोस्तों के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बनेगा. माता-पिता का आशीर्वाद साथ रहेगा. घर में भी खुशी का वातावरण रहेगा. अविवाहित जातकों के रिश्ते की बात कहीं चल सकती है. विद्यार्थियों का मन मनोरंजन में लगा रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सकारात्मक है.

मीन- आज 13 अगस्त, 2026 बृहस्पतिवार के दिन कर्क राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में है. किसी बात की अशांति रहेगी. किसी कारणवश आकस्मिक धन खर्च आएगा. शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होगा. इस कारण आज सुबह के समय कार्यस्थल पर आपका मन किसी काम में नहीं लगेगा. इस दौरान किसी के साथ विवाद होने की भी आशंका बनी रहेगी. दोपहर बाद घर में आनंद और शांति का वातावरण बन जाएगा. काम में यश कीर्ति मिलेगी। परिजनों के साथ समय आनंदपूर्वक गुजारेंगे. व्यापार में आर्थिक लाभ होगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

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