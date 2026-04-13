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13 अप्रैल 2026 का राशिफल: कई जातकों के लिए आर्थिक दृष्टि से आज आपका दिन लाभदायी रहेगा

आज 13 अप्रैल 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- आज 13 अप्रैल, 2026 सोमवार के दिन कुंभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में है. आज का दिन आप सामाजिक कार्यों और मित्रों के साथ व्यतीत करेंगे. मित्र मंडली में नए मित्र जुड़ेंगे. मित्रों के पीछे धन खर्च होगा. बुजुर्गों से लाभ होगा और उनका सहयोग मिलेगा. आकस्मिक धन लाभ से मानसिक प्रसन्नता होगी. दूर रहने वाली संतान से शुभ समाचार मिलेगा. प्रवास या पर्यटन का सफलतापूर्वक आयोजन कर सकेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है. व्यापार में भी लाभ की उम्मीद कर सकते हैं. प्रेम जीवन सकारात्मक रहेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. वृषभ- आज 13 अप्रैल, 2026 सोमवार के दिन कुंभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में है. नौकरी या व्यवसाय में लाभ होगा. अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. सरकारी निर्णय आपके पक्ष में आने से लाभ होगा. कार्यस्थल के जरूरी काम आसानी से पूरे हो सकेंगे. गृहस्थजीवन में सुख- शांति रहेगी. परिवार में किसी जरूरी चर्चा में समय गुजारेंगे. दांपत्यजीवन में मधुरता रहेगी. तंदुरुस्ती बनी रहेगी. धन और सम्मान की प्राप्ति होगी. व्यापारी पैसे वसूल करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं. आज व्यापार बढ़ाने के लिए लोन का भी आवेदन कर सकते हैं. मिथुन- आज 13 अप्रैल, 2026 सोमवार के दिन कुंभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में है. प्रतिकूल संयोग से आपके कार्य में विलंब होगा. शरीर में ताजगी और मन में उत्साह का अभाव रहेगा. पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है. नौकरी में अधिकारियों के नकारात्मक व्यवहार से आपको दु:ख होगा. सरकारी काम में बाधा आएगी. महत्वपूर्ण कार्य या निर्णय आज स्थगित रखना उचित रहेगा. संतान के साथ मतभेद होगा. विरोधियों से सतर्क रहें. परिजनों के साथ भी विवाद होने की आशंका बनी रहेगी. कर्क- आज 13 अप्रैल, 2026 सोमवार के दिन कुंभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में है. आज क्रोध की अधिकता रह सकती है. कार्यस्थल पर आपके व्यवहार से लोग दु:खी होंगे. दोपहर तक किसी बात को लेकर मूड अपसेट रहेगा. जीवनसाथी के साथ विवाद हो सकता है. इस दौरान मौन रहने से विवाद आगे नहीं बढ़ेंगे. दोपहर के बाद मन थोड़ा शांत होगा. इस दौरान आपको अपने व्यवहार को पूरी तरह बदलना होगा. व्यापार में ग्राहकों या भागीदार के साथ उग्र चर्चा नहीं होनी चाहिए. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज समय साधारण है. आपको नकारात्मक विचारों से दूर रहने की सलाह दी जाती है. सिंह- आज 13 अप्रैल, 2026 सोमवार के दिन कुंभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में है. वैवाहिक जीवन में तकरार होने से पति-पत्नी के बीच में तनाव होगा. जीवनसाथी का स्वास्थ्य भी खराब रह सकता है. व्यापार में अपने भागीदार के साथ धीरज से काम लें. संभव हो तो निरर्थक चर्चा या विवाद में ना पड़ें. कोर्ट-कचहरी के काम में कम सफलता मिलेगी. सामाजिक क्षेत्र में यश नहीं मिलेगा. मन में आए नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए आध्यात्म का सहारा लें. कन्या- आज 13 अप्रैल, 2026 सोमवार के दिन कुंभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में है. आज के दिन आप स्फूर्ति तथा अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे. आपके काम आसानी से पूरे हो सकेंगे. नौकरी में लाभ की स्थिति बन रही है. घर तथा नौकरी में वातावरण आनंददायी रहेगा. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होगा. महिलाओं को मायके से अच्छे समाचार मिलेंगे. काम पूरा हो जाने से आपको यश मिलेगा. खर्च अधिक हो सकता है. हालांकि प्रेम जीवन में संतुष्टि का भाव रहेगा.