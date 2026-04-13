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13 अप्रैल 2026 का राशिफल: कई जातकों के लिए आर्थिक दृष्टि से आज आपका दिन लाभदायी रहेगा

कुंभ राशि वाले आर्थिक दृष्टि से आपका दिन लाभदायी रहेगा. आज आप चिंतन शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव को जान सकेंगे.

HOROSCOPE DAINIK RASHIFAL
आज 13 अप्रैल 2026 का राशिफल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 13, 2026 at 12:02 AM IST

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मेष- आज 13 अप्रैल, 2026 सोमवार के दिन कुंभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में है. आज का दिन आप सामाजिक कार्यों और मित्रों के साथ व्यतीत करेंगे. मित्र मंडली में नए मित्र जुड़ेंगे. मित्रों के पीछे धन खर्च होगा. बुजुर्गों से लाभ होगा और उनका सहयोग मिलेगा. आकस्मिक धन लाभ से मानसिक प्रसन्नता होगी. दूर रहने वाली संतान से शुभ समाचार मिलेगा. प्रवास या पर्यटन का सफलतापूर्वक आयोजन कर सकेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है. व्यापार में भी लाभ की उम्मीद कर सकते हैं. प्रेम जीवन सकारात्मक रहेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

वृषभ- आज 13 अप्रैल, 2026 सोमवार के दिन कुंभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में है. नौकरी या व्यवसाय में लाभ होगा. अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. सरकारी निर्णय आपके पक्ष में आने से लाभ होगा. कार्यस्थल के जरूरी काम आसानी से पूरे हो सकेंगे. गृहस्थजीवन में सुख- शांति रहेगी. परिवार में किसी जरूरी चर्चा में समय गुजारेंगे. दांपत्यजीवन में मधुरता रहेगी. तंदुरुस्ती बनी रहेगी. धन और सम्मान की प्राप्ति होगी. व्यापारी पैसे वसूल करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं. आज व्यापार बढ़ाने के लिए लोन का भी आवेदन कर सकते हैं.

मिथुन- आज 13 अप्रैल, 2026 सोमवार के दिन कुंभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में है. प्रतिकूल संयोग से आपके कार्य में विलंब होगा. शरीर में ताजगी और मन में उत्साह का अभाव रहेगा. पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है. नौकरी में अधिकारियों के नकारात्मक व्यवहार से आपको दु:ख होगा. सरकारी काम में बाधा आएगी. महत्वपूर्ण कार्य या निर्णय आज स्थगित रखना उचित रहेगा. संतान के साथ मतभेद होगा. विरोधियों से सतर्क रहें. परिजनों के साथ भी विवाद होने की आशंका बनी रहेगी.

कर्क- आज 13 अप्रैल, 2026 सोमवार के दिन कुंभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में है. आज क्रोध की अधिकता रह सकती है. कार्यस्थल पर आपके व्यवहार से लोग दु:खी होंगे. दोपहर तक किसी बात को लेकर मूड अपसेट रहेगा. जीवनसाथी के साथ विवाद हो सकता है. इस दौरान मौन रहने से विवाद आगे नहीं बढ़ेंगे. दोपहर के बाद मन थोड़ा शांत होगा. इस दौरान आपको अपने व्यवहार को पूरी तरह बदलना होगा. व्यापार में ग्राहकों या भागीदार के साथ उग्र चर्चा नहीं होनी चाहिए. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज समय साधारण है. आपको नकारात्मक विचारों से दूर रहने की सलाह दी जाती है.

सिंह- आज 13 अप्रैल, 2026 सोमवार के दिन कुंभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में है. वैवाहिक जीवन में तकरार होने से पति-पत्नी के बीच में तनाव होगा. जीवनसाथी का स्वास्थ्य भी खराब रह सकता है. व्यापार में अपने भागीदार के साथ धीरज से काम लें. संभव हो तो निरर्थक चर्चा या विवाद में ना पड़ें. कोर्ट-कचहरी के काम में कम सफलता मिलेगी. सामाजिक क्षेत्र में यश नहीं मिलेगा. मन में आए नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए आध्यात्म का सहारा लें.

कन्या- आज 13 अप्रैल, 2026 सोमवार के दिन कुंभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में है. आज के दिन आप स्फूर्ति तथा अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे. आपके काम आसानी से पूरे हो सकेंगे. नौकरी में लाभ की स्थिति बन रही है. घर तथा नौकरी में वातावरण आनंददायी रहेगा. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होगा. महिलाओं को मायके से अच्छे समाचार मिलेंगे. काम पूरा हो जाने से आपको यश मिलेगा. खर्च अधिक हो सकता है. हालांकि प्रेम जीवन में संतुष्टि का भाव रहेगा.

तुला- आज 13 अप्रैल, 2026 सोमवार के दिन कुंभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में है. वैचारिक रूप से समृधता रहेगी. वाणी की मधुरता अन्य लोगों को प्रभावित करेगी और इससे अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे. चर्चा-परिचर्चा में भी आप प्रभाव जमा सकेंगे. परिश्रम की तुलना में परिणाम संतोषजनक नहीं मिलेंगे. कार्य में संभलकर आगे बढ़ना होगा. अपच की शिकायत हो सकती है, ऐसे में खान-पान में ध्यान रखें. साहित्य लेखन की प्रवृत्ति में आपकी रुचि बढ़ेगी. आपके लिए समय लाभ का बना रहेगा.

वृश्चिक- आज 13 अप्रैल, 2026 सोमवार के दिन कुंभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में है. आज शांत चित्त से दिन गुजारें. मन किसी खास चिंता में रह सकता है. शरीर भी अस्वस्थ रहेगा. इससे आपके काम करने की गति धीमी होगी. नकारात्मक विचार को मन से निकाल दें. संबंधियों के साथ मनमुटाव हो सकता है. आर्थिक हानि की संभावना है. किसी भी प्रकार के दस्तावेज से जुड़ा काम आज नहीं करें. प्रेम जीवन में संतुष्टि का अभाव रह सकता है. आपको दूसरों की भावना को समझकर आज व्यवहार करना चाहिए.

धनु- आज 13 अप्रैल, 2026 सोमवार के दिन कुंभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में है. विरोधी आज परास्त होंगे. शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा. नए काम का आरंभ करने के लिए समय अनुकूल है. परिजनों के साथ समय आनंद में गुजरेगा. आध्यात्मिकता का भी आनंद आपके जीवन में बना रहेगा. मित्रों और स्नेहीजनों के साथ मुलाकात से मन खुश रहेगा. जीवनसाथी के साथ परिवार की समस्या की चर्चा करके उसका सार्थक हल निकाल सकेंगे. आज आपके सभी काम सही दिशा में होंगे.

मकर- आज 13 अप्रैल, 2026 सोमवार के दिन कुंभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में है. आज आप शेयर मार्केट में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं. किसी बड़े निवेश में भी आपकी रुचि रहेगी. आकस्मिक धन लाभ होगा. परिजनों के साथ विवाद हो सकता है. महिलाओं को किसी कारणवश मानसिक असंतोष रहेगा. विद्यार्थियों को अधिक परिश्रम करना पड़ेगा. स्वास्थ्य मध्यम रहेगा और आंखों में पीड़ा हो सकती है. नकारात्मक विचारों से खुद को दूर रखें. व्यापार में लाभ की उम्मीद बनी रहेगी.

कुंभ- आज 13 अप्रैल, 2026 सोमवार के दिन कुंभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में है. शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे. इससे आप उत्साह से अपने सभी काम कर पाने की स्थिति में होंगे. आर्थिक दृष्टि से आपका दिन लाभदायी रहेगा. सगे-संबंधियों तथा मित्रों से मिष्ठान और सुरुचिपूर्ण भोजन का आनंद ले सकेंगे. पर्यटन का भी आयोजन होगा. आज आप चिंतन शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव को जान सकेंगे. कार्यस्थल पर अधिक काम होने से दोपहर के बाद आपको कुछ तनाव हो सकता है.

मीन- आज 13 अप्रैल, 2026 सोमवार के दिन कुंभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में है. आज लालच छोड़ने और पूंजी निवेश में ध्यान रखने की सलाह दी जाती है. आज एकाग्रता कम रहेगी. शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है. संतान की समस्या परेशानी में डालेगी. स्वजनों से दूर जाने का अवसर आएगा. धार्मिक काम के पीछे खर्च होगा. महत्वपूर्ण दस्तावेजों या कोर्ट कचहरी के मामले में सावधानी रखने की जरूरत है. पैसों के लेन-देन के लिए समय अनुकूल नहीं है.

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