ETV Bharat / spiritual

12 जून 2026 का राशिफल: शुक्रवार को वृषभ राशि के लोग फिजूलखर्ची से बचें, सेहत का रखें ध्यान

शुक्रवार 12 जून 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- 12 जून, 2026 शुक्रवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज मेष राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पहले भाव में होगी. आज काम करने की गति मंद रहेगी. पेट की तकलीफ परेशान करेगी. विरोधी काम में बाधा डालने की कोशिश करेंगे. आज नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों से थोड़ी दूरी रखना बेहतर होगा. स्वभाव की उग्रता को नियंत्रण में रखना होगा. धर्म और आध्यात्मिकता के कारण मानसिक शांति प्राप्त कर सकेंगे. गृहस्थ जीवन में विवाद या मतभेद से बचने के लिए ज्यादा समय मौन रहने से फायदा होगा. व्यापार बढ़ाने के लिए की गई मेहनत के फल के लिए इंतजार करना होगा. वृषभ- 12 जून, 2026 शुक्रवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज मेष राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति बारहवें भाव में होगी. आज आपका मन अनेक प्रकार की परेशानियों से घिरा रहेगा. स्वास्थ्य खराब होगा, विशेष रूप से अपनी आंख का ध्यान रखें. इस दौरान बाहर जाने से भी बचें. घर में पारिवारिक सदस्य और स्नेहीजनों की ओर से विरोध का वातावरण निर्मित होगा. आपको मौन रहकर विवाद टालने का प्रयास करना चाहिए. खर्च की मात्रा बढ़ेगी. शुरू किए गए काम अधूरे रह सकते हैं, अधिक परिश्रम के बावजूद कम सफलता मिलेगी. वाहन धीमे चलाएं, दुर्घटना की भी आशंका है. मिथुन- 12 जून, 2026 शुक्रवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज मेष राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति ग्यारहवें भाव में होगी. आज का दिन आपके लिए सभी तरह से लाभदायक होगा. अविवाहित व्यक्तियों को योग्य जीवनसाथी मिल सकता है. धन प्राप्ति के लिए आज का दिन शुभ है. मित्रों के साथ आनंददायक मुलाकात होगी. उनसे लाभ मिलेगा. सुरुचिपूर्ण भोजन मिलेगा. पत्नी तथा पुत्र से लाभ होगा. संतान से शुभ समाचार मिलेंगे. आज कोई नया काम या प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं. आय में वृद्धि होगी. शेयर बाजार में निवेश की इच्छा रखते हैं, तो रिसर्च करके आगे बढ़ें. दांपत्यजीवन सुखमय होगा. कर्क- 12 जून, 2026 शुक्रवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज मेष राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दसवें भाव में होगी. आज सभी काम बिना किसी अवरोध के पूरे होंगे. काम में अनुकूलता रहेगी. नौकरी में उच्चाधिकारियों संग विचार-विमर्श होगा. कोई नया काम भी मिल सकता है. व्यापार में भी लाभ मिलेगा. पारिवारिक सदस्यों के साथ चर्चा करेंगे. घर की सजावट पर ध्यान देंगे. नौकरी या व्यवसाय के लिए कहीं बाहर जाने की संभावना है. मां के साथ संबंध अच्छे रहेंगे. सरकारी कामों में लाभ मिलने की संभावना है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. योग और ध्यान को जीवन में शामिल करने का प्रयास करें. सिंह- 12 जून, 2026 शुक्रवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज मेष राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति नवें भाव में होगी. खट्टे-मीठे अनुभवों वाला मिश्रित फलदायक दिन है. निर्धारित काम समय पर पूरा करने लिए आप प्रयास करेंगे. आपका व्यवहार तटस्थ रहेगा. आप आज लक्ष्य पर ध्यान देंगे. धार्मिक और मांगलिक कामों में शामिल होने का मौका मिलेगा. विदेश से मित्रों या स्वजनों के अच्छे समाचार मिलेंगे. किसी मंदिर या पवित्र स्थल पर जाने के संयोग बनेंगे. दोपहर बाद गुस्से की मात्रा बढ़ेगी. मानसिक अस्वस्थता और संतान की चिंता से व्यग्रता का अनुभव होगा. व्यवसाय में समस्या उत्पन्न हो सकती है. कन्या- 12 जून, 2026 शुक्रवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज मेष राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति आठवें भाव में होगी. आज आपके लिए वाणी पर अंकुश और संयम रखना आवश्यक है. परिजनों के साथ आपका मेल-जोल बना रहेगा. वैवाहिक जीवन में निकटता रहेगी. किसी के साथ मनमुटाव हो सकता है. आपके विरोधी आपके लिए परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए सचेत रहें. नए काम का आरंभ करने के लिए समय अनुकूल नहीं है. खर्च में वृद्धि हो सकती है. आप आध्यात्मिक मामलों में अधिक रुचि रखेंगे. आज धैर्य के साथ परिजनों से बात करें. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें.